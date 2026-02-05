La actualidad del jueves 5 de febrero
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
Los desalojos de centenares de personas en Córdoba y la restitución de la actividad lectiva en la capital y el norte de la provincia marcan la mirada informativa en Córdoba, tras una jornada en la que se contabilizaron centenares de incidencias como consecuencia de las crecidas de los ríos
El Ayuntamiento de Córdoba comenzó anoche a desalojar las viviendas de la parcelación de Guadalvalle (en el entorno del aeropuerto) y de Ribera Baja (Alcolea) ante la crecida del río Guadalquivir, que ya supera los 4 metros a su paso por la capital. Es la última noticia que dejó ayer una jornada en la que centenares de personas fueron desalojadas también en la provincia como consecuencia de las riadas. Esta mañana los niños volverán al colegio en la capital y el norte de la provincia, a la par que las clases se mantienen suspendidas en otros 25 municipios de la Subbetica y la campiña cordobesa.
- Comienzan los desalojos en las parcelaciones de Guadalvalle y Ribera Baja, en Córdoba capital
- Córdoba capital y el Norte recuperan este jueves la actividad presencial en colegios e institutos y sigue suspendida en otros 25 municipios
- Peligro de desbordamiento: los ríos Guadalquivir, Genil, Anzur y Cabra superan el umbral rojo
Además, destacamos estas otras noticias:
Borrasca Leonardo
- El Guadalquivir llega a los cuatro metros de altura en Córdoba y se mantiene en umbral rojo de peligro
- Balance de un miércoles marcado por Leonardo: esto es lo que ha llovido en Córdoba y provincia
- Antonio Urbano, vecino de Castil de Campos: "Jamás había visto el río así en 72 años que tengo, es algo espantoso"
- El Guadalquivir en Córdoba: comparación entre las riadas de 2010 y 2013 y la crecida actual por el paso de Leonardo
- La borrasca Leonardo mantiene una decena de carreteras cortadas en la provincia de Córdoba
Córdoba ciudad
- Redes sociales y menores: la comunidad educativa de Córdoba reclama medidas concretas
- Condenado a cinco años de cárcel por apuñalar a un hombre con un cuchillo de cocina en la Fuensanta
- Dan nueve días de margen para el desahucio de una mujer en Santa Rosa: "Mis hijos necesitan una casa"
Provincia
- Las romerías de la Virgen de la Luna en Los Pedroches, declaradas Bien de Interés Cultural
- Sale a licitación la gestión del Coso de Los Llanos de Pozoblanco
Cultura
- La final del COAC, el monólogo de Manuel Morera y la Muestra del Teatro Aficionado en Avanti, citas a cubierto para un finde de borrascas en Córdoba
Deportes
- Alerta por la borrasca Leonardo y el río atmosférico en Córdoba y Andalucía, en directo | Última hora de las incidencias y la suspensión de la actividad lectiva anunciada por la Junta
- El río Guadalquivir entra en umbral naranja a su paso por Córdoba mientras sube el cauce a gran velocidad
- Córdoba cierra colegios e institutos el miércoles por la llegada de un río atmosférico 'excepcional' vinculado a la borrasca Leonardo
- El río Guadalquivir supera los dos metros a su paso por Córdoba y entra en umbral naranja
- El Ayuntamiento refuerza la vigilancia en Córdoba por las lluvias: 'Las previsiones que vienen son duras, viene mucha agua
- El Ayuntamiento habilita Vista Alegre como punto de encuentro en caso de evacuación por inundaciones en Córdoba
- Un 'cachito' de Málaga en Córdoba: abre en la ciudad el primer local especializado en camperos
- El río Guadalquivir vuelve a rebasar el umbral amarillo en Córdoba antes de lo peor de la borrasca Leonardo