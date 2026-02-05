Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del jueves 5 de febrero

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Los desalojos de centenares de personas en Córdoba y la restitución de la actividad lectiva en la capital y el norte de la provincia marcan la mirada informativa en Córdoba, tras una jornada en la que se contabilizaron centenares de incidencias como consecuencia de las crecidas de los ríos

Los desalojos comenzaron anoche en Guadalvalle y Ribera Baja.

Los desalojos comenzaron anoche en Guadalvalle y Ribera Baja. / A. J. González

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El Ayuntamiento de Córdoba comenzó anoche a desalojar las viviendas de la parcelación de Guadalvalle (en el entorno del aeropuerto) y de Ribera Baja (Alcolea) ante la crecida del río Guadalquivir, que ya supera los 4 metros a su paso por la capital. Es la última noticia que dejó ayer una jornada en la que centenares de personas fueron desalojadas también en la provincia como consecuencia de las riadas. Esta mañana los niños volverán al colegio en la capital y el norte de la provincia, a la par que las clases se mantienen suspendidas en otros 25 municipios de la Subbetica y la campiña cordobesa.

Además, destacamos estas otras noticias:

Borrasca Leonardo

Córdoba ciudad

Provincia

Cultura

Deportes

El Guadalquivir llega a los cuatro metros de altura en Córdoba y se mantiene en umbral rojo de peligro

Convocadas varias plazas de acceso libre de economista del Ayuntamiento de Córdoba

Más de un centenar de personas desalojadas en Córdoba capital por la crecida del Guadalquivir

La borrasca Leonardo no da tregua en Córdoba: más de 100 litros en algunas zonas en un solo día y las lluvias continúan

Regresan las clases presenciales en Córdoba capital y el Norte, con cierres aún en 25 municipios, en Alcolea y en la zona del Aeropuerto

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La borrasca Leonardo deja en Córdoba capital los primeros desalojos en zonas inundables del entorno del aeropuerto y Alcolea

Qué hacer hoy en Córdoba, jueves 5 de febrero de 2026

