El Ayuntamiento de Córdoba comenzó anoche a desalojar las viviendas de la parcelación de Guadalvalle (en el entorno del aeropuerto) y de Ribera Baja (Alcolea) ante la crecida del río Guadalquivir, que ya supera los 4 metros a su paso por la capital. Es la última noticia que dejó ayer una jornada en la que centenares de personas fueron desalojadas también en la provincia como consecuencia de las riadas. Esta mañana los niños volverán al colegio en la capital y el norte de la provincia, a la par que las clases se mantienen suspendidas en otros 25 municipios de la Subbetica y la campiña cordobesa.

