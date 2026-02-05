Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Actividad lectiva

Estos son los colegios e institutos de Córdoba y provincia donde no habrá clase este viernes por la borrasca Leonardo

Las clases se suspenden en las zonas desalojadas, afectadas por la crecida de cauces o con carreteras o infraestructuras dañadas

Un colegio cerrado en Córdoba por el temporal, el pasado miércoles.

Un colegio cerrado en Córdoba por el temporal, el pasado miércoles. / A.J. González

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La actividad lectiva presencial se retomará este viernes, 6 de febrero, en la mayor parte de la provincia de Córdoba tras el paso de la última borrasca, aunque continuará suspendida en la barriada periférica de Alcolea y en varios centros educativos concretos de distintos municipios, debido a riesgos en la zona, dificultades de acceso o daños en las instalaciones, según informa la Junta de Andalucía.

En el caso de Alcolea, la suspensión de las clases afecta a todos los centros educativos, como medida preventiva ante la crecida del Guadalquivir, que ya ha obligado al desalojo de la Ribera Baja y la calle de la Barca en esta barriada periférica de Córdoba.

En Córdoba capital, tampoco habrá clases en el CEIP Guillermo Romero (carretera del Aeropuerto) y el CEIP Santos Mártires (barrio de San Basilio).

Además, la Junta de Andalucía ha decretado la suspensión de la actividad lectiva presencial en centros concretos de las siguientes localidades de la provincia:

  • Castro del Río:
  • CEE María Montessori
  • Lucena:
  • IES Sierra de Aras
  • CEIP Nuestra Señora del Carmen
  • Palma del Río:
  • CEIP San Sebastián
  • Escuela Infantil Vicente Nacarino
  • Puente Genil:
  • CEIP Dulce Nombre
  • CEIP Miragenil

Garantizar la seguridad

La suspensión responde a la necesidad de garantizar la seguridad del alumnado, el profesorado y el personal educativo, ante la persistencia de incidencias derivadas del temporal.

Desde la administración autonómica se ha señalado que la situación será evaluada de forma continua y que la actividad lectiva se restablecerá en cuanto las condiciones lo permitan, priorizando en todo momento la seguridad de la comunidad educativa.

