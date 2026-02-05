Estos son los colegios e institutos de Córdoba y provincia donde no habrá clase este viernes por la borrasca Leonardo

La actividad lectiva presencial se retomará este viernes, 6 de febrero, en la mayor parte de la provincia de Córdoba tras el paso de la última borrasca, aunque continuará suspendida en la barriada periférica de Alcolea y en varios centros educativos concretos de distintos municipios, debido a riesgos en la zona, dificultades de acceso o daños en las instalaciones, según informa la Junta de Andalucía.

En el caso de Alcolea, la suspensión de las clases afecta a todos los centros educativos, como medida preventiva ante la crecida del Guadalquivir, que ya ha obligado al desalojo de la Ribera Baja y la calle de la Barca en esta barriada periférica de Córdoba.

En Córdoba capital, tampoco habrá clases en el CEIP Guillermo Romero (carretera del Aeropuerto) y el CEIP Santos Mártires (barrio de San Basilio).

Además, la Junta de Andalucía ha decretado la suspensión de la actividad lectiva presencial en centros concretos de las siguientes localidades de la provincia:

Castro del Río :

: CEE María Montessori

Lucena :

: IES Sierra de Aras

CEIP Nuestra Señora del Carmen

Palma del Río :

: CEIP San Sebastián

Escuela Infantil Vicente Nacarino

Puente Genil :

: CEIP Dulce Nombre

CEIP Miragenil

Garantizar la seguridad

La suspensión responde a la necesidad de garantizar la seguridad del alumnado, el profesorado y el personal educativo, ante la persistencia de incidencias derivadas del temporal.

Desde la administración autonómica se ha señalado que la situación será evaluada de forma continua y que la actividad lectiva se restablecerá en cuanto las condiciones lo permitan, priorizando en todo momento la seguridad de la comunidad educativa.

La llegada de la borrasca Marta dejará intensas lluvias y temporal marítimo a partir del sábado en el tercio sur La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un nuevo aviso ante la llegada de una borrasca Marta a la Península Ibérica. Según advierte la entidad, tras el paso de la borrasca Leonardo, que empezará a disiparse a partir del viernes, el sábado se espera la llegada de nuevos frentes que descargarán con fuerza en el sur peninsular. Los meteorólogos advierten que este fenómeno dejará lluvias abundantes en zonas donde ya ha caído mucha agua en los últimos días y, por lo tanto, esto incrementará el riesgo de inundaciones y desbordamientos en la región. Todo apunta a que el temporal se alargará hasta como mínimo el domingo. Los pronósticos indican que, después de un miércoles de lluvias extremas en Andalucía y un jueves donde aún sigue descargando con fuerza, la borrasca Leonardo empezará a disiparse a partir del viernes. Aun así, según advierte la Aemet, para esta jornada se esperan precipitaciones en vertiente atlántica peninsular y con menor probabilidad al entorno mediterráneo. Los chubascos podrían ser localmente fuertes en sistemas montañosos como las Béticas, sistema Central y Pirineos, así como en Galicia. Para esta jornada también se esperan fuertes rachas de viento y temporal marítimo que podría dejar olas de hasta 8 metros en Baleares y Galicia.

La A-3215 cortada toda la noche La Junta de Andalucía ha confirmado que la carretera A-3125, en el entorno de Baena, se quedará cortada toda la noche y volverán este viernes para intentar limpiar la obra de fábrica que está saturada y provoca el corte en pk 9+750 y los saltos del 12, 16 y 17

Manuel González El temporal causa estragos en Lucena: "Tengo miedo de que se vaya la luz, porque no tenemos nada más" El paso de la borrasca Leonardo por la provincia de Córdoba está impactando de forma notable en la comarca de la Subbética y, por tanto, también en Lucena, donde las avenidas de agua, las persistentes lluvias y el viento han afectado a algunos de los servicios más esenciales. En una zona exterior al casco urbano, con decenas de viviendas de primera residencia, la borrasca ha acentuado sobremanera unos apagones padecidos desde hace semanas. Las rachas de viento de este pasado miércoles, con máximos de 90 kilómetros por hora, tumbaron hasta tres torretas de la instalación eléctrica, según confirmó a los vecinos la Policía Local, y el corte del suministro se extendió durante unas diez horas. Estos sucesos se replican en otras zonas como Campo de Aras y Cristo Marroquí. [Lea aquí la información completa]

Majaneque. / CÓRDOBA Desalojos en Majaneque Estas son las parcelaciones desalojadas en Majaneque: Principal hasta avenida de las Asociaciones

Barriada de Majaneque hasta avenida de las Asociaciones

Calle Trigueros hasta avenida de las Asociaciones

Calle Olivo

C