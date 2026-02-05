Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo borrasca Leonardo CórdobaUmbral rojoDesalojos en CórdobaDesalojos en la provinciaEl tiempoVuelta a las clasesEmbalsesDesbordamientos
instagramlinkedin

Emergencia por el temporal

Ordenan el desalojo de toda la cuenca del Guadalquivir en Córdoba y nueve zonas inundables de la capital

El escenario de riesgo con el que se trabaja es el de las inundaciones del año 2010

Última hora de la emergencia por el temporal; desalojos y carreteras cortadas

Parcelación de Guadalvalle, en el entorno del aeropuerto de Córdoba, amenazada por la crecida del Guadalquivir, este jueves.

Parcelación de Guadalvalle, en el entorno del aeropuerto de Córdoba, amenazada por la crecida del Guadalquivir, este jueves. / A.J. González

Isabel Leña

Isabel Leña

Córdoba

El comité asesor provincial del plan de emergencias ha decidido el desalojo de las zonas inundables de todos los municipios de la cuenca del Guadalquivir, incluida Córdoba capital. La crecida del Guadalquivir, en umbral rojo de riesgo de desbordamiento en varios puntos, ha llevado al comité a tomar esta decisión. En el comité, reunido a las 13.00 horas, han participado la Junta de Andalucía, al mando de la emergencia, el Ayuntamiento de Córdoba, la Diputación Provincial, la Subdelegación del Gobierno, así como representantes del 061, Policía Nacional, Local, bomberos e Infoca.

El escenario de riesgo con el que trabaja la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) es el de las inundaciones del año 2010. En concreto, el delegado del Gobierno de la Junta, Adolfo Molina, ha indicado que por precaución se ha barajado el "peor escenario", el mismo de 2010.

Estas son todas las zonas afectadas por desalojos:

En la capital, los desalojos alcanzan nueve zonas inundables: Guadalvalle, La Altea, San Isidro, Majaneque (solo la zona inundada en 2010), Fontanar de Quintos, la Forja I y II, todas ellas en el entorno del aeropuerto, y a Ribera Baja (solo la zona inundada en 2010) y la calle de la Barca, en Alcolea. Las estimaciones del Ayuntamiento son que entre una zona y otra de la capital se desalojen más de 400 viviendas, las mismas afectadas por las inundaciones de 2010. La medida se está llevando a cabo ya de forma escalonada.

No se espera que los desalojos afecten al casco urbano. En cambio, sí podría verse afectada por el agua la carretera CH-8 (que está cerca de San Isidro). Las obras del tanque de tormentas (en la zona del Balcón del Guadalquivir) sí se han visto afectadas por las lluvias de los últimos días

En la provincia, las localidades afectadas son Villa del Río, Montoro, Pedro Abad, El Carpio, Villafranca, Almodóvar del Río, Posadas y Palma del Río.

Panorámica de unas parcelaciones inundadas en 2010.

Panorámica de unas parcelaciones inundadas en 2010. / RAFAEL TRENAS

Segundo punto de evacuación en Córdoba capital

El Ayuntamiento de Córdoba habilitará un segundo punto de evacuación para acoger a las familias desalojadas. Aunque aún está por concretar la ubicación de ese punto, el espacio que se baraja es el polideportivo de la Fuensanta, que se utilizará cuando el palacio de deportes de Vista Alegre esté completo. En Vista Alegre hay capacidad para 320 plazas, de las que hay 61 ocupadas.

La Policía Local y los bomberos se encargarán de llevar a cabo los desalojos. La Policía Nacional vigilará las zonas desalojadas en Córdoba capital para evitar saqueos. El Infoca también prestará su apoyo al operativo que ya se está desarrollando.

La evacuación de las viviendas se hará de forma escalonada, empezando por las zonas de mayor riesgo a menos. La intención del comité asesor provincial del plan de emergencias, en el que están todas las administraciones y que coordina la Junta, es que los desalojos se lleven a cabo "de forma ordenada" en las próximas ocho horas, aprovechando la luz del día.

Noticias relacionadas y más

El puesto de mando avanzado del comité asesor provincial del plan de emergencias se ha ubicado en el edificio Plaza de la Constitución (los antiguos juzgados).

En Directo
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El río Guadalquivir entra en umbral naranja a su paso por Córdoba mientras sube el cauce a gran velocidad
  2. Las inundaciones del Guadalquivir a su paso por Córdoba, en directo | Última hora de la alerta por el aviso naranja de la Aemet por fuerte viento, desalojos y carreteras cortadas
  3. Córdoba cierra colegios e institutos el miércoles por la llegada de un río atmosférico 'excepcional' vinculado a la borrasca Leonardo
  4. El río Guadalquivir supera los dos metros a su paso por Córdoba y entra en umbral naranja
  5. El Ayuntamiento refuerza la vigilancia en Córdoba por las lluvias: 'Las previsiones que vienen son duras, viene mucha agua
  6. El Ayuntamiento habilita Vista Alegre como punto de encuentro en caso de evacuación por inundaciones en Córdoba
  7. Un 'cachito' de Málaga en Córdoba: abre en la ciudad el primer local especializado en camperos
  8. El río Guadalquivir vuelve a rebasar el umbral amarillo en Córdoba antes de lo peor de la borrasca Leonardo

Ordenan el desalojo de toda la cuenca del Guadalquivir en Córdoba y nueve zonas inundables de la capital

Ordenan el desalojo de toda la cuenca del Guadalquivir en Córdoba y nueve zonas inundables de la capital

Ordenan el desalojo de toda la cuenca del Guadalquivir en Córdoba y nueve zonas inundables de la capital

Ordenan el desalojo de toda la cuenca del Guadalquivir en Córdoba y nueve zonas inundables de la capital

Las familias de los asentamientos desalojados por la crecida del Guadalquivir: “Salimos con lo puesto y con mucho frío”

Las familias de los asentamientos desalojados por la crecida del Guadalquivir: “Salimos con lo puesto y con mucho frío”

La crecida continua del Guadalquivir por los desembalses marca la vigilancia en Córdoba

La crecida continua del Guadalquivir por los desembalses marca la vigilancia en Córdoba

«No podemos irnos y hacer como si nada»: Majaneque vuelve a mirar al río con miedo mientras tras los desalojos

Fundecor y el Foro de Empresarias de Córdoba refuerzan su colaboración para impulsar el liderazgo y la empleabilidad femenina

Fundecor y el Foro de Empresarias de Córdoba refuerzan su colaboración para impulsar el liderazgo y la empleabilidad femenina

La apertura de los puestos de caracoles en Córdoba se retrasa por las lluvias

La apertura de los puestos de caracoles en Córdoba se retrasa por las lluvias

Córdoba se prepara para el ‘segundo round’ de lluvias torrenciales: la Aemet advierte de lo que traerá la borrasca Marta

Córdoba se prepara para el ‘segundo round’ de lluvias torrenciales: la Aemet advierte de lo que traerá la borrasca Marta
Tracking Pixel Contents