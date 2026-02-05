Mensaje de ES-Alert en Córdoba capital: "Aléjese de las zonas inundables. Siga las instrucciones de las autoridades de Protección Civil"

Numerosos ciudadanos de Córdoba han recibido esta tarde un mensaje de Protección Civil en sus móviles a través del sistema ES-Alert. Un mensaje en el que se alerta de la crecida del río Guadalquivir y se recomienda a las personas que se alejen de las zonas inundables. A las 18.45 horas los móviles han comenzado a emitir simultáneamente el pitido de la alerta. Un sonido estridente que se mantiene en el móvil hasta que el usuario desbloquea el aparato, lo que hace difícil que la alerta pase desapercibida.

Las alertas han llegado a las personas que en ese momento estaban en zonas cercanas a los lugares en riesgo de inundación, gracias a un sistema de geolocalización.

"Aléjese de las zonas inundables"

El mensaje pide a los ciudadanos que se sigan las instrucciones de las autoridades de Protección Civil y se alejen de las zonas inundables. Este es el texto literal:

"Alerta de Protección Civil Ante la gran crecida del Río Guadalquivir a su paso por Córdoba, aléjese de las zonas inundables. Siga las instrucciones de las autoridades de Protección Civil. Se procede al desalojo de las viviendas de las urbanizaciones Guadalvalle, la Altea, Ribera Baja, San Isidro, Majaneque, Fontanar de quintos, la Forja 1, la Forja 2, las Cigüeñas y calle de la barca en Alcolea. Red de Alerta Nacional - EMA - Emergencias 112"

Desde esta tarde, la capital cordobesa se prepara para un escenario similar al de las inundaciones de 2010, las mayores que se recuerdan en décadas. Por eso, el comité asesor provincial del plan de emergencias ha decidido el desalojo de las zonas inundables de la capital, así como de todos los municipios de la cuenca del Guadalquivir.

Carlos Doncel Sevilla cierra las compuertas del Muro de Defensa de Triana por riesgo de desbordamiento del Guadalquivir Las compuertas del muro de Defensa de Triana se han cerrado por segunda vez en la historia por riesgo de desbordamiento del Guadalquivir. El Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado esta medida preventiva ante el aumento del nivel del río del Guadalquivir por las intensas precipitaciones provocadas por la borrasca Leonardo.

Labores de la Guardia Civil Todo el personal disponible de la Guardia Civil de Córdoba se esta dedicado a las labores de auxilios que precise la población, principalmente en los municipios demarcación de la Guardia Civil afectados por la Cuenca del Guadalquivir, así como en la zona de la Subbética.

El 'vendaval' de la borrasca Leonardo deja en Valencia ráfagas de hasta 150 km/h, varios heridos, trenes cancelados, aviones desviados y más de 200 incidencias La borrasca Leonardo está dejando rachas de viento de hasta 150 kilómetros por hora en varios puntos de la Comunitat Valenciana, que están causando múltiples incidentes en muchos puntos de la autonomía valenciana. Las fuertes ráfagas han causado caídas de árboles, dos heridos en València por el desprendimiento de elementos urbanos e, incluso, la interrupción en la C1 de Cercanías-Renfe Valencia entre Cullera y Sollana por la caída de un árbol al tendido ferroviario; o retrasos en las líneas 1, 2 y 7 de Metrovalencia, en los tramos que circulan en superficie. El aumento repentino de las rachas ha pillado por sorpresa a varios transeúntes en València que han tenido que sujetarse al mobiliario urbano para impedir ser arrastrados por el viento. Según los registros de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la racha máxima registrada hasta las 15.30 horas ha sido en la estación del aeropuerto de València, con 111 km/h. Otros registros significativos se han producido en Utiel (92 km/h), Llíria (82 km/h) y Morella (80 km/h). Por su parte, la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) -cuenta con una red de estaciones mucho mayor que la de la AEMET- ha registrado una ráfaga máxima de 150 km/h en la localidad de Buñol, un registro que se ha replicado en varias de las sierras de la Comunitat Valenciana. Una de las comarcas más afectadas por el viento está siendo la de l'Horta. Así lo reflejan los 131 km/h registrados en Paterna o los más de 110 km/h de València, Quart de Poblet o Albal.

Tres niños heridos al caer la chapa de un tejado en Cartagena La borrasca Leonardo, que este jueves alcanza su pico de intensidad en la Región de Murcia, ha causado varias incidencias en la comunidad. Hasta las 16:00 horas de esta tarde el Centro de Coordinación de Emergencias 112 ha recibido un total de 159 llamadas vinculadas a 131 incidentes relacionados con el episodio de vientos. La mayoría de los incidentes gestionados se refieren a derrumbes (60) y obstáculos en la vía pública (43), localizándose principalmente en los municipios de Cartagena (49) y Murcia (35). Hasta el momento, ninguno de los incidentes ha sido considerado grave, apunta el 112. En Cartagena, tres niños han resultado heridos al caer una chapa del tejado del colegio. A las 15:03 horas, una llamada a Emergencias alertó sobre el incidente en la calle Hermano Pedro Ignacio.