Alerta ante inundaciones

Mensaje de ES-Alert en Córdoba capital: "Aléjese de las zonas inundables. Siga las instrucciones de las autoridades de Protección Civil"

Los móviles de usuarios cercanos a zonas inundables han sonado simultáneamente a las 18.45 horas de este jueves

Última hora de la emergencia por el temporal; desalojos y carreteras cortadas

Mensaje de Protección Civil enviado por el sistema ES-Alert a los móviles de usuarios ubicados cerca de zonas inundables en Córdoba, este jueves por la tarde.

Mensaje de Protección Civil enviado por el sistema ES-Alert a los móviles de usuarios ubicados cerca de zonas inundables en Córdoba, este jueves por la tarde. / CÓRDOBA

Manuel Ruiz

Manuel Ruiz

Córdoba

Numerosos ciudadanos de Córdoba han recibido esta tarde un mensaje de Protección Civil en sus móviles a través del sistema ES-Alert. Un mensaje en el que se alerta de la crecida del río Guadalquivir y se recomienda a las personas que se alejen de las zonas inundables. A las 18.45 horas los móviles han comenzado a emitir simultáneamente el pitido de la alerta. Un sonido estridente que se mantiene en el móvil hasta que el usuario desbloquea el aparato, lo que hace difícil que la alerta pase desapercibida.

Las alertas han llegado a las personas que en ese momento estaban en zonas cercanas a los lugares en riesgo de inundación, gracias a un sistema de geolocalización.

"Aléjese de las zonas inundables"

El mensaje pide a los ciudadanos que se sigan las instrucciones de las autoridades de Protección Civil y se alejen de las zonas inundables. Este es el texto literal:

"Alerta de Protección Civil Ante la gran crecida del Río Guadalquivir a su paso por Córdoba, aléjese de las zonas inundables. Siga las instrucciones de las autoridades de Protección Civil. Se procede al desalojo de las viviendas de las urbanizaciones Guadalvalle, la Altea, Ribera Baja, San Isidro, Majaneque, Fontanar de quintos, la Forja 1, la Forja 2, las Cigüeñas y calle de la barca en Alcolea. Red de Alerta Nacional - EMA - Emergencias 112"

Desde esta tarde, la capital cordobesa se prepara para un escenario similar al de las inundaciones de 2010, las mayores que se recuerdan en décadas. Por eso, el comité asesor provincial del plan de emergencias ha decidido el desalojo de las zonas inundables de la capital, así como de todos los municipios de la cuenca del Guadalquivir.

En Directo
