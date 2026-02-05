Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, jueves 5 de febrero de 2026
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
Conferencia
‘Neurobiología de un defecto humano’
Manuel Martín-Loeches, catedrático de Psicobiología de la UCM, ofrecerá la conferencia ‘Neurobiología de un defecto humano’. Entrada libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Biblioteca Grupo Cántico.
Avda. de América, s/n.
19.00 horas.
Carnaval de mayores
Chirigotas y comparsas de ocho centros
Las once agrupaciones participantes en este Carnaval de Mayores son Los más limpios del Carnaval (chirigota, del CPAPM Levante); Las que brillan sin pedir permiso (chirigota del CPAPM Foggarilla); El circo del Ángel (chirigota del CPAPM Barriada de los Ángeles); La que liamos en la Mezquita (chirigota del CPAPM Antonio Pareja); Las viudas alegres (chirigota del CPAPM Huerta de la Reina); El jardín de Santa Cruz (comparsa del CPAPM Santa Cruz); Bandolero (comparsa del CPAPM Ciudad Jardín) y El Sultán de Alcolea (comparsa del CPAPM Alcolea).
CÓRDOBA. Gran Teatro.
Bulevar del Gran Capitán.
17.30 horas.
El café de los jueves
Presentación del libro ‘Un sueño olvidado’
Mar Miranda presenta su libro ‘Un sueño olvidado’, trasladándonos a la Escocia medieval en una trama marcada por el romance, la muerte y la tensión. Entrada libre hasta completar aforo.
CÓRDOBA. Centro Cívico Poniente Sur.
Junto a Plaza de Toros.
18.00 horas.
Carnaval
Tercera semifinal en el Gran Teatro
Última semifinal del Concurso de Agrupaciones Carnavalescas (Coac 2026), en la que actuarán los grupos Los locos de la colina (chirigota); Duende (comparsa); De hoy no paso (chirigota, de Cañete de las Torres); La Mariquilla (coro); ¿Salimos? (o no) (chirigota, de Almodóvar del Río); Hijos de nadie (comparsa); Los sacamantecas (chirigota) y Nos habéis tocado el orgullo (chirigota).
CÓRDOBA. Gran Teatro.
Bulevar del Gran Capitán.
20.30 horas.
Literatura infantil
Sesión de lectura con ‘La Hora del cuento’
Habrá sesiones de lectura en las bibliotecas municipales Corredera (17.00), Central (17.30) y Villarrubia (17.30), a cargo, respectivamente, de Rafa Blanes, Ángela Sánchez y Pilar Nicolás. La asistencia es libre hasta cubrir aforo.
CÓRDOBA. Bibliotecas municipales Corredera, Central y Villarrubia.
Varias.
17.00 y 17.30 horas.
