Qué hacer hoy en Córdoba, jueves 5 de febrero de 2026

Conferencia

‘Neurobiología de un defecto humano’

Manuel Martín-Loeches, catedrático de Psicobiología de la UCM, ofrecerá la conferencia ‘Neurobiología de un defecto humano’. Entrada libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Biblioteca Grupo Cántico. Avda. de América, s/n. 19.00 horas.

Carnaval de mayores

Chirigotas y comparsas de ocho centros

Las once agrupaciones participantes en este Carnaval de Mayores son Los más limpios del Carnaval (chirigota, del CPAPM Levante); Las que brillan sin pedir permiso (chirigota del CPAPM Foggarilla); El circo del Ángel (chirigota del CPAPM Barriada de los Ángeles); La que liamos en la Mezquita (chirigota del CPAPM Antonio Pareja); Las viudas alegres (chirigota del CPAPM Huerta de la Reina); El jardín de Santa Cruz (comparsa del CPAPM Santa Cruz); Bandolero (comparsa del CPAPM Ciudad Jardín) y El Sultán de Alcolea (comparsa del CPAPM Alcolea).

CÓRDOBA. Gran Teatro. Bulevar del Gran Capitán. 17.30 horas.

El café de los jueves

Presentación del libro ‘Un sueño olvidado’

Mar Miranda presenta su libro ‘Un sueño olvidado’, trasladándonos a la Escocia medieval en una trama marcada por el romance, la muerte y la tensión. Entrada libre hasta completar aforo.

CÓRDOBA. Centro Cívico Poniente Sur. Junto a Plaza de Toros. 18.00 horas.

Carnaval

Tercera semifinal en el Gran Teatro

Última semifinal del Concurso de Agrupaciones Carnavalescas (Coac 2026), en la que actuarán los grupos Los locos de la colina (chirigota); Duende (comparsa); De hoy no paso (chirigota, de Cañete de las Torres); La Mariquilla (coro); ¿Salimos? (o no) (chirigota, de Almodóvar del Río); Hijos de nadie (comparsa); Los sacamantecas (chirigota) y Nos habéis tocado el orgullo (chirigota).

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Gran Teatro. Bulevar del Gran Capitán. 20.30 horas.

Literatura infantil

Sesión de lectura con ‘La Hora del cuento’

Habrá sesiones de lectura en las bibliotecas municipales Corredera (17.00), Central (17.30) y Villarrubia (17.30), a cargo, respectivamente, de Rafa Blanes, Ángela Sánchez y Pilar Nicolás. La asistencia es libre hasta cubrir aforo.