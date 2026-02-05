El Guadalquivir llega a los cuatro metros de altura en Córdoba y se mantiene en umbral rojo de peligro

El río Guadalquivir superó ayer por la tarde el nivel rojo de peligro a su paso por Córdoba capital y ha ido ascendiendo a lo largo de la noche por las intensas lluvias de la borrasca Leonardo. Tanto ha sido así que a las 7.20 horas la lámina de agua se situaba en los 4 metros sobre el nivel de aguas bajas, según los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).

Otros medidores del río también apuntan a niveles de riesgo. En el azud de Alcolea se rebasó el nivel rojo sobre las 21.30 horas de ayer y el nivel se sitúa ahora en 108,536. También supera el máximo nivel de alerta en Almodóvar del Río donde llega a los 8,851. El río Anzur, afluente del Genil, también supera ya el umbral rojo a su paso por Lucena.

El alcalde, junto a varios concejales y agentes de la Policía Local, en la zona de Guadalvalle. / CÓRDOBA

Desalojos

La noche del miércoles se volvió aún más complicada a eso de las 23.30 horas, cuando el Ayuntamiento de Córdoba tuvo que iniciar, con los servicios de Policía y bomberos, el desalojo de varias viviendas de las parcelaciones de Guadalvalle (calles Las Tórtolas y Perdiz). Se evacuaron igualmente los asentamientos de Camino de Carbonell y Camino de la Barca y se dio preaviso de evacuación en varias zonas de Alcolea.

Un jueves complicado

Para este jueves, la borrasca Leonardo seguirá azotando la provincia de Córdoba. La peor parte se la llevará la zona de la Subbética, en nivel de aviso naranja decretado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por rachas de viento que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora. La Campiña y la zona norte se mantienen en nivel amarillo por vientos de hasta 70 kilómetros por hora.

Noticias relacionadas

En Córdoba capital, la precaución será el máximo aliado de la ciudadanía. Pese al regreso de las clases presenciales en la ciudad, a excepción de la zona del aeropuerto y de Alcolea, habrá que extremar la vigilancia. Va a estar lloviendo todo el día y las rachas de viento también serán importantes.

En Directo

María Roso El nivel de los embalses de Córdoba sube casi 6 puntos en el primer impacto de la borrasca Leonardo Los embalses de Córdoba han notado el impacto de la primera jornada de la borrasca Leonardo registrando una subida de 5,71 puntos, toda vez que todos los pantanos -a excepción de La Breña e Iznájar- están desembalsando agua. Así, el total de volumen embalsado este jueves es de 68,74%, frente al 63,03% registrado a primera hora del miércoles. Los embalses de la provincia cuentan con 2.283,812 hectómetros cúbicos, lo que supone 189,60 hectómetros cúbicos más en solo 24 horas. Esta crecida del volumen embalsado se registra en toda Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), donde totalidad de la cuenca se encuentra al 67,72 por ciento. Esto es, 6,24 puntos más que el miércoles, subiendo 503,18 hectómentros cúbicos en una jornada y alcanzando los 5.442,659 hectómetros cúbicos de volumen embalsado. Información completa.

La borrasca Leonardo baja hoy en intensidad en Andalucía Aunque la borrasca Leonardo continúa activa, se situa actualmente al sur de Irlanda y va a afectar, fundamentalmente al norte de la Península Ibérica, en especial Galicia. En el caso de Andalucía, el tiempo no será bueno, pero empezará a dar un respiro. Para este jueves, la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para Andalucía es esta: se esperan cielos cubiertos acompañados de precipitaciones moderadas, persistentes y ocasionalmente fuertes en las sierras Béticas, con apertura de algunos claros. Temperaturas mínimas sin cambios o en descenso en el tercio occidental y en ascenso en el resto, localmente notable en el interior oriental; máximas sin cambios o en aumento. Vientos moderados, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes, más intensas en el tercio oriental.

Desalojo del municipio en Granada Dúdar por el desbordamiento del río Aguas Blancas El pequeño municicipio granadino de Dúdar con menos de 400 habitantes censados ha tenido que ser desalojado al completo durante esta madrugada por la crecida del río Aguas Blancas. A última hora de la noche, el municipio ordenó las primeras evacuaciones en las zonas más próximas al río y se habilitaron espacios en las escuelas municipales. Aunque finalmente, se realizaron traslados hasta Granada capital. Todos los accesos al municipio permanecen cortados debido a graves derrumbes, quedando prohibida la entrada y salida hasta nuevo aviso.

Rescates y desalojos en Grazalema y San Martín del Tesorillo La noche ha sido especialmente compleja en dos municipìos de la provincia de Cádiz: Grazalema y San Martín del Tesorillo, en el Campo de Gibraltar. En ambos casos, la UME y la Guardia Civil realizaron un amplio despliegue y fueron necesarios rescates y desalojos por las intensas precipitaciones y los desbordamientos. Se trata de dos de los municipios que vienen marcados con aviso rojo desde el pasado miércoles por la tarde y donde las precipitaciones han sido más intensas en un momento en el que la tierra ya no tiene más capacidad de absorción y pantanos y arroyos se encontraban al límite. En Grazalema, por ejemplo, se ha batido un récord y en apenas unos días ha llovido más que en Madrid en todo un año.