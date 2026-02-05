Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Primeros desalojosEn directo | TemporalVuelta a las clasesUmbral rojoAlto GuadalquivirEmbalsesRíos en la provinciaDesbordamientosEl tiempo
instagramlinkedin

Temporal de lluvia y viento

El Guadalquivir llega a los cuatro metros de altura en Córdoba y se mantiene en umbral rojo de peligro

La actividad lectiva vuelve a Córdoba capital, a excepción de los colegios de Alcolea y la zona del aeropuerto

Última hora de las incidencias y la suspensión de la actividad lectiva anunciada por la Junta

El río Guadalquivir, en umbral rojo a su paso por la capital

El río Guadalquivir, en umbral rojo a su paso por la capital

Ver galería

El río Guadalquivir, en umbral rojo a su paso por la capital / A. J. GONZALEZ

Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

El río Guadalquivir superó ayer por la tarde el nivel rojo de peligro a su paso por Córdoba capital y ha ido ascendiendo a lo largo de la noche por las intensas lluvias de la borrasca Leonardo. Tanto ha sido así que a las 7.20 horas la lámina de agua se situaba en los 4 metros sobre el nivel de aguas bajas, según los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).

Otros medidores del río también apuntan a niveles de riesgo. En el azud de Alcolea se rebasó el nivel rojo sobre las 21.30 horas de ayer y el nivel se sitúa ahora en 108,536. También supera el máximo nivel de alerta en Almodóvar del Río donde llega a los 8,851. El río Anzur, afluente del Genil, también supera ya el umbral rojo a su paso por Lucena.

El alcalde, junto a varios concejales y agentes de la Policía Local, en la zona de Guadalvalle.

El alcalde, junto a varios concejales y agentes de la Policía Local, en la zona de Guadalvalle. / CÓRDOBA

Desalojos

La noche del miércoles se volvió aún más complicada a eso de las 23.30 horas, cuando el Ayuntamiento de Córdoba tuvo que iniciar, con los servicios de Policía y bomberos, el desalojo de varias viviendas de las parcelaciones de Guadalvalle (calles Las Tórtolas y Perdiz). Se evacuaron igualmente los asentamientos de Camino de Carbonell y Camino de la Barca y se dio preaviso de evacuación en varias zonas de Alcolea.

Un jueves complicado

Para este jueves, la borrasca Leonardo seguirá azotando la provincia de Córdoba. La peor parte se la llevará la zona de la Subbética, en nivel de aviso naranja decretado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por rachas de viento que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora. La Campiña y la zona norte se mantienen en nivel amarillo por vientos de hasta 70 kilómetros por hora.

Noticias relacionadas

En Córdoba capital, la precaución será el máximo aliado de la ciudadanía. Pese al regreso de las clases presenciales en la ciudad, a excepción de la zona del aeropuerto y de Alcolea, habrá que extremar la vigilancia. Va a estar lloviendo todo el día y las rachas de viento también serán importantes.

En Directo
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Alerta por la borrasca Leonardo y el río atmosférico en Córdoba y Andalucía, en directo | Última hora de las incidencias y la suspensión de la actividad lectiva anunciada por la Junta
  2. El río Guadalquivir entra en umbral naranja a su paso por Córdoba mientras sube el cauce a gran velocidad
  3. Córdoba cierra colegios e institutos el miércoles por la llegada de un río atmosférico 'excepcional' vinculado a la borrasca Leonardo
  4. El río Guadalquivir supera los dos metros a su paso por Córdoba y entra en umbral naranja
  5. El Ayuntamiento refuerza la vigilancia en Córdoba por las lluvias: 'Las previsiones que vienen son duras, viene mucha agua
  6. El Ayuntamiento habilita Vista Alegre como punto de encuentro en caso de evacuación por inundaciones en Córdoba
  7. Un 'cachito' de Málaga en Córdoba: abre en la ciudad el primer local especializado en camperos
  8. El río Guadalquivir vuelve a rebasar el umbral amarillo en Córdoba antes de lo peor de la borrasca Leonardo

El Guadalquivir llega a los cuatro metros de altura en Córdoba y se mantiene en umbral rojo de peligro

El Guadalquivir llega a los cuatro metros de altura en Córdoba y se mantiene en umbral rojo de peligro

Convocadas varias plazas de acceso libre de economista del Ayuntamiento de Córdoba

Convocadas varias plazas de acceso libre de economista del Ayuntamiento de Córdoba

Más de un centenar de personas desalojadas en Córdoba capital por la crecida del Guadalquivir

La borrasca Leonardo no da tregua en Córdoba: más de 100 litros en algunas zonas en un solo día y las lluvias continúan

La borrasca Leonardo no da tregua en Córdoba: más de 100 litros en algunas zonas en un solo día y las lluvias continúan

Regresan las clases presenciales en Córdoba capital y el Norte, con cierres aún en 25 municipios, en Alcolea y en la zona del Aeropuerto

Regresan las clases presenciales en Córdoba capital y el Norte, con cierres aún en 25 municipios, en Alcolea y en la zona del Aeropuerto

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La borrasca Leonardo deja en Córdoba capital los primeros desalojos en zonas inundables del entorno del aeropuerto y Alcolea

La borrasca Leonardo deja en Córdoba capital los primeros desalojos en zonas inundables del entorno del aeropuerto y Alcolea

Qué hacer hoy en Córdoba, jueves 5 de febrero de 2026

Qué hacer hoy en Córdoba, jueves 5 de febrero de 2026
Tracking Pixel Contents