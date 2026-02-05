Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fundecor y el Foro de Empresarias de Córdoba refuerzan su colaboración para impulsar el liderazgo y la empleabilidad femenina

Esta colaboración consolida una línea de trabajo compartida que ambas entidades desarrollan desde el compromiso con el talento de la mujer

Fundecor y el Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba (FEPC) refuerzan su colaboración.

Fundecor y el Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba (FEPC) refuerzan su colaboración. / Córdoba

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

La Fundación Universitaria para el Desarrollo de la Provincia de Córdoba (Fundecor) y el Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba (FEPC) refuerzan su colaboración con el objetivo de seguir impulsando acciones conjuntas orientadas a la igualdad de oportunidades, el liderazgo femenino y la empleabilidad de las mujeres en la provincia de Córdoba. Esta colaboración viene a consolidar una línea de trabajo compartida que ambas entidades desarrollan desde el compromiso con el talento femenino y la generación de oportunidades reales de desarrollo profesional y empresarial en el territorio, según explica Fundecor en una nota de prensa.

En el marco de esta alianza, el FEPC colabora en el desarrollo del programa Mujeres con raíz, una iniciativa formativa que se desarrolla gracias a la colaboración de la Fundación La Caixa, la financiación de la Diputación de Córdoba y la implicación de diversas entidades del territorio, como el Ayuntamiento de Palma del Río, el área de Igualdad de la Universidad de Córdoba y el Instituto Andaluz de la Mujer de Córdoba. Este programa está dirigido a mujeres emprendedoras y empresarias rurales que buscan consolidar, profesionalizar o hacer crecer sus proyectos, ofreciéndoles herramientas formativas, acompañamiento y recursos para fortalecer iniciativas con impacto en el territorio.

Asimismo, el Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba se suma como entidad colaboradora a Gen Lidera, un programa impulsado por Fundecor centrado en el desarrollo del liderazgo femenino y la conexión entre talento, profesionales y empresas. El encuentro principal de esta iniciativa se celebrará el próximo 10 de abril, y se concibe como un espacio para la reflexión, el intercambio de experiencias y la creación de redes profesionales.

A través de esta colaboración, el FEPC aporta su experiencia, su red de empresarias y profesionales y su conocimiento del ecosistema empresarial, contribuyendo al impulso de acciones vinculadas a proyectos del fondo empresarial y a iniciativas orientadas al liderazgo, la empleabilidad y el emprendimiento femenino.

A través del Plan #MarcaMujer, el Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba impulsa el desarrollo personal y profesional de las mujeres, poniendo en valor su talento en todos los ámbitos.

Con este refuerzo de la colaboración, Fundecor y el Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba reafirman su compromiso con la promoción de la igualdad de oportunidades y el impulso del liderazgo femenino como elementos clave para el desarrollo económico y social de la provincia de Córdoba.

TEMAS

