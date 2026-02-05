Las familias de los asentamientos desalojados por la crecida del Guadalquivir: “Salimos con lo puesto y con mucho frío”

Una sirena de la Policía Local fue el aviso para familias enteras, personas mayores, con problemas de salud y niños que han salido "con lo puesto y con mucho frío" de sus chabolas para ser trasladados al pabellón Vista Alegre ante la crecida del río Guadalquivir a su paso por Córdoba a la medianoche del miércoles, debido a la borrasca Leonardo. Rosario Rodríguez González y su familia tuvo apenas minutos para reaccionar y salió sin tiempo para recoger pertenencias ni pensar qué dejar atrás.

Como ella, decenas de personas fueron desalojadas de los asentamientos rumanos de Córdoba. En total, 61 personas pasaron la noche en el pabellón Vista Alegre tras ser trasladadas por la Policía Local por motivos de seguridad.

Unas 60 personas fueron atendidas en el lugar durante la noche. / Manuel Murillo

La noche ha sido difícil para estas familias, que han dejado atrás sus pertenencias e incluso animales y mascotas y continúan sin saber cuándo podrán volver a sus hogares. Rosario, que vive en Camino de López García, al lado de Camino de Carbonell, explica que "sentimos una sirena y salimos corriendo a la puerta". Era la Policía Local, que les informó que debían desalojar el lugar debido a la crecida del río, que estaba a punto de rodear la zona.

En principio, algunas familias se negaban a abandonar sus chabolas, pero los agentes insistieron y los trasladaron finalmente al pabellón, acondicionado para recibirlos y que pudieran pasar la noche, con posibilidad de ducharse y comer. No pudieron recoger pertenencias y tuvieron que dejar atrás sus animales. La familia de Rosario es de unas 17 personas, incluido un niño de dos años, que pasó la noche corriendo y jugando por el pabellón, según cuenta su madre.

"Tenemos una chabola en condiciones y no había entrado agua todavía. No tuvimos miedo porque vivimos al lado de la autovía, pero no queríamos irnos de casa". Cuenta Constantin Ion, otro de los vecinos de los asentamientos que han tenido que pasar la noche en Vista Alegre, que por la mañana ya no albergaba a las 61 personas que pasaron la noche pues muchos han vuelto para ver cómo está la situación en sus viviendas.

Atención logística y psicosocial de Cruz Roja

Unos 30 trabajadores y voluntarios de Cruz Roja han atendido y pasado la noche con estas 60 personas que "vienen cansadas, nerviosas y con mucha incertidumbre", pero han podido descansar, algunas más y otras menos. Hubo atención psicosocial y acompañamiento, especialmente para los casos más vulnerables, como el de una persona con obesidad que se desplaza en silla de ruedas y no pudo dormir en los espacios habilitados.

Noticias relacionadas

Una pareja con sus pertenencias en el pabellón. / Manuel Murillo

"Están deseando volver y saber qué ha pasado con sus pertenenecias, pero nosotros vamos a estar aquí mientras sea necesario", han asegurado. El trabajo de Cruz Roja es importante en este caso porque, además, son los voluntarios que suelen atender a los asentamientos de la capital, por lo que tienen cercanía con estas personas y conocen de primera mano su situación.

En Directo

Adrián Ramírez Continúan los desalojos en Majaneque En la urbanización de Majaneque, en Córdoba, continúan los desalojos en la calle Los Trigueros. Algunas personas se resistieron anoche a abandonar sus viviendas tras el aviso de la Policía Nacional, y otras han regresado esta mañana, ya sea para intentar quedarse o para recoger sus pertenencias. Según fuentes policiales desplegadas en el terreno, hay vecinos acostumbrados a este tipo de situaciones que minimizan el riesgo y no se marchan hasta que el agua les llega a los pies, pese a que el nivel está creciendo con rapidez. Muchos se aferran a sus casas por miedo a robos y porque tienen animales de compañía. Desde los servicios de emergencia insisten en la necesidad de desalojar cuanto antes ante el peligro creciente.

José Muñoz Caro La crecida del Guadalquivir y el Genil en Palma del Río obliga a realizar nuevos desalojos Palma del Río continúa pendiente del nivel de los ríos Guadalquivir y Genil a su paso por la localidad mientras este jueves se ha recuperado la actividad lectiva de todos los centros educativos a excepción del colegio San Sebastián y el colegio Vicente Nacarino. Ambos están en zonas inundables por el río Genil y permanecerán cerrados y sin actividad lectiva durante toda la jornada de este jueves 5 de febrero mientras dura la borrasca Leonardo. Según la información actualizada por el Ayuntamiento de Palma, los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir indican que ambos ríos se encuentran ya en nivel rojo, con el consiguiente riesgo de desbordamiento y posible anegación de huertas y zonas próximas al cauce. Como medida preventiva, durante la pasada noche, se procedió al desalojo voluntario de unos 120 vecinos que residen en las zonas de pagos de huerta susceptibles de inundación. De ellos, 21 han sido realojados en hotels y el resto se ha trasladado a viviendas de familiares o segundas residencias. Noticia completa.

Manuel Á. Larrea La borrasca Leonardo deja 27 carreteras cortadas en Córdoba y otras cuatro afectadas La borrasca Leonardo sigue azotando a la provincia de Córdoba con intensas lluvias y fuertes rachas de viento. Este jueves, después de varios días de temporal, las incidencias empiezan a multiplicarse, con zonas inundadas y múltiples desalojos. El tráfico no es ajeno a esta situación, pues numerosas carreteras han quedado cortadas estos días, pero en ninguna jornada tantas como este jueves: 27 carreteras de la provincia permanecen cerradas. Consulta el listado aquí.

Noelia Santos Bellido, ante las inundaciones: “Hoy, el principal foco de preocupación es el río” El alcalde de Córdoba, José María Bellido, está esta mañana en la zona de parcelaciones de Guadalvalle, después de visitarla también anoche cuando empezaron a producirse las primeras evacuaciones de viviendas ante la crecida del río Guadalquivir, que pasa justo al lado. En el día de hoy, ha explicado Bellido, “el riesgo viene hoy más por la crecida del río que por los arroyos”. Sobre los arroyos, ha detallado que su crecida se debe a una lluvia más intensa, algo que no se espera que ocurra hoy. Pero sí ha reconocido que “el principal foco de preocupación es el río Guadalquivir” y también los desembalses. El alcalde espera que en la reunión de coordinación que se mantendrá a lo largo de la mañana, la CHG ofrezca previsiones que permitan saber por dónde irá la situación, toda vez que la lámina de agua ya se encuentra muy alta en la zona de Guadalvalle-aeropuerto y el Navallana ni siquiera ha empezado a soltar agua.