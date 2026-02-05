Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo borrasca Leonardo CórdobaDesalojos en la capitalRiesgo extremo en el GuadalquivirCarreteras cortadasDesalojos en la provinciaEl tiempo fin de semanaEmbalsesCórdoba CFRRSS en Menores
instagramlinkedin

Obituario

Los fallecidos en Córdoba el jueves 5 de febrero

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este viernes, 6 de febrero, están previstas las siguientes inhumaciones:

Ana Aguilar Povedano

La inhumación está prevista hoy a las 11.30 horas en el Cementerio de San Rafael.

Dolores Pérez Chamizo

Noticias relacionadas

La inhumación está prevista hoy a las 16.45 horas en el Cementerio de San Rafael.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El río Guadalquivir entra en umbral naranja a su paso por Córdoba mientras sube el cauce a gran velocidad
  2. Las inundaciones del Guadalquivir a su paso por Córdoba, en directo | Última hora de la alerta por el aviso naranja de la Aemet por fuerte viento, desalojos y carreteras cortadas
  3. Córdoba cierra colegios e institutos el miércoles por la llegada de un río atmosférico 'excepcional' vinculado a la borrasca Leonardo
  4. El río Guadalquivir supera los dos metros a su paso por Córdoba y entra en umbral naranja
  5. El Ayuntamiento refuerza la vigilancia en Córdoba por las lluvias: 'Las previsiones que vienen son duras, viene mucha agua
  6. El Ayuntamiento habilita Vista Alegre como punto de encuentro en caso de evacuación por inundaciones en Córdoba
  7. Un 'cachito' de Málaga en Córdoba: abre en la ciudad el primer local especializado en camperos
  8. El río Guadalquivir vuelve a rebasar el umbral amarillo en Córdoba antes de lo peor de la borrasca Leonardo

El año 2010 marcó un hito con 800 viviendas desalojadas en Córdoba

El año 2010 marcó un hito con 800 viviendas desalojadas en Córdoba

Decenas de familias desalojadas pasan la noche en Vista Alegre: «Ni en las inundaciones de 2010 tuvimos que salir de casa»

Decenas de familias desalojadas pasan la noche en Vista Alegre: «Ni en las inundaciones de 2010 tuvimos que salir de casa»

«No podemos irnos y hacer como si nada»: Majaneque, Alcolea y Guadalvalle vuelven a mirar al río con miedo antes de nuevos desalojos

Los fallecidos en Córdoba el jueves 5 de febrero

La Aemet establece aviso amarillo por tormentas en Córdoba para el viernes

La Aemet establece aviso amarillo por tormentas en Córdoba para el viernes

Ordenan el desalojo de toda la cuenca del Guadalquivir en Córdoba y nueve zonas inundables de la capital

Ordenan el desalojo de toda la cuenca del Guadalquivir en Córdoba y nueve zonas inundables de la capital

Mensaje de ES-Alert en Córdoba capital: "Aléjese de las zonas inundables. Siga las instrucciones de las autoridades de Protección Civil"

Mensaje de ES-Alert en Córdoba capital: "Aléjese de las zonas inundables. Siga las instrucciones de las autoridades de Protección Civil"

Un centenar de cardiólogos se dan cita en el Hospital Reina Sofía para tratar los avances en válvula tricúspide

Un centenar de cardiólogos se dan cita en el Hospital Reina Sofía para tratar los avances en válvula tricúspide
Tracking Pixel Contents