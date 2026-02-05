Obituario
Los fallecidos en Córdoba el jueves 5 de febrero
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este viernes, 6 de febrero, están previstas las siguientes inhumaciones:
Ana Aguilar Povedano
La inhumación está prevista hoy a las 11.30 horas en el Cementerio de San Rafael.
Dolores Pérez Chamizo
La inhumación está prevista hoy a las 16.45 horas en el Cementerio de San Rafael.
