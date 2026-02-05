La crecida continua del Guadalquivir por los desembalses marca la vigilancia en Córdoba

Las administraciones y los servicios de emergencia tienen la vista puesta este jueves en la crecida del río Guadalquivir a su paso por Córdoba, en nivel rojo desde anoche y que ya supera los cuatro metros de crecida sobre la lámina de aguas bajas. A pesar de que las lluvias no están siendo intensas este jueves, la clave está en la aportación que al caudal están haciendo los distintos desembalses de pantanos de la provincia. El propio alcalde, José María Bellido, y el delegado de la Junta en Córdoba, Adolfo Molina, han insistido en que no hay que confiarse y que hay que mantener altos niveles de precaución, con la prohibición de acercarse a cauces de arroyos y ríos.

En estos momentos, según los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), el embalse de San Rafael de Navallana está desembalsando agua a 102,7 metros cúbicos por segundo y aún es superior la salida de agua desde Yeguas, a 314,25 metros cúbicos por segundo.

Desembalse en el Yeguas. / Casavi

El río no para de crecer a su paso por Córdoba

Con la aportación de las lluvias y del agua de los propios pantanos la imagen que deja el río Guadalquivir a su paso por Córdoba sigue siendo imponente. El río grande no para de crecer y según los datos del SAIH, se mantiene a 4,28 metros la crecida por encima de la lámina de agua. Entró ayer en nivel rojo de riesgo y desde ahí no ha hecho más que subir. Un nivel rojo, cabe recordar, que se establece cuando esa crecida supera los 2,50 metros.

A. J. González

Mucho viento

Con la lluvia dando una tregua y los embalses soltando agua, el otro fenómeno meteorológico que preocupa es el de las rachas de viento. El aire ha sido una constante desde la madrugada de este jueves en la capital, tanto que se han alcanzado rachas máximas de 90 kilómetros por hora en el embalse de Guadanuño y de 84 en el aeropuerto. La Aemet había establecido para este jueves el nivel amarillo por rachas de hasta 70 kilómetros que han sido ampliamente superadas.

En Directo

Noelia Santos Temporal Actividad frenética de los bomberos de Córdoba por la borrasca Leonardo Efectivos del servicio de bomberos de Córdoba capital han vivido una mañana de jueves de actividad frenética. Desprendimiento de cornisas, caídas de árboles e intervenciones a causa de inundaciones han copado las salidas en una jornada marcada, de nuevo, por la borrasca Leonardo. Los bomberos informan de al menos 30 salidas por caídas de árboles y unas 15 por desprendimientos. Además, han tenido que actuar en zonas como Guadalvalle para desalojar a varias familias, así como en los asentamientos de Camino de la Barca y Camino de Carbonell. Pino centenario caído en el patio del colegio Santa Victoria. / CÓRDOBA Arboles caídos en la plaza Cardenal Toledo. / CÓRDOBA

El alto riesgo de inundaciones obliga al desalojo de 87 vecinos en Écija y El Palmar, y pone en alerta a barrios de Lora del Río La borrasca Leonardo no da tregua en la provincia de Sevilla en la jornada de este jueves. Se ha procedido a desalojar a 76 personas en Écija y otros 11 en El Palmar de Troya, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Sevilla y los propios ayuntamientos. Igualmente, Lora del Río ha puesto en alerta a los vecinos que residen en zonas próximas al río Guadalquivir, para que vayan preparando sus enseres personales por si tuvieran que ser desalojados. Desde el municipio loreño, prevén una complicación en las próximas horas: "el río está subiendo a un ritmo de 15 centímetros por hora”. Para ello, han habilitado el Pabellón Pedro Toro para el posible realojo de vecinos, mientras la Cruz Roja prepara diverso material de acogida, como camas, sábanas y mantas.

Renfe mantiene suspensión de trenes por lluvia excepto el Cercanías C1 de Málaga y el AVE Madrid-Córdoba Renfe mantiene suspendida la mayor parte de los servicios ferroviarios en Andalucía debido al fuerte temporal de lluvias. Solo continúan operativos el Cercanías C1 de Málaga y el AVE Madrid-Córdoba, mientras que el resto de Cercanías de Sevilla, Cádiz y la línea C2 de Málaga permanecen cancelados. También están suprimidos numerosos servicios de Media Distancia, entre ellos las líneas Algeciras-Antequera, Granada-Almería, Málaga-Sevilla, Cádiz-Sevilla, Sevilla-Córdoba-Jaén y Huelva-Sevilla, con alternativas por carretera solo en algunos trayectos. En Alta Velocidad y Larga Distancia, no circulan los AVE Madrid-Sevilla y Madrid-Málaga ni varios servicios Alvia e Intercity. Renfe ha habilitado cambios y anulaciones de billetes sin coste y mantiene un seguimiento continuo de la situación meteorológica para reanudar el servicio cuando sea posible.

Más de un centenar de personas desalojadas en Córdoba capital por la crecida del Guadalquivir

El nivel de los embalses de Córdoba sube casi 6 puntos en el primer impacto de la borrasca Leonardo

Noelia Santos La Policía Nacional aconseja desalojar el aeropuerto de Córdoba La Policía Nacional, según confirman a este periódico fuentes de Aena, ha aconsejado desalojar el aeropuerto de Córdoba ante la crecida del río Guadalquivir, que está justo al lado. Ya a media mañana el agua se quedaba cerca de la pista del aeródromo. En el aeropuerto se ha quedado el personal mínimo imprescindible para que el aeródromo pueda mantenerse operativo.