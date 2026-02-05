Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Temporal de lluvia y viento

La crecida continua del Guadalquivir por los desembalses marca la vigilancia en Córdoba

San Rafael de Navalla desembalsa a 102,7 metros cúbicos por segundo y Yeguas a más de 300

Última hora de la alerta por el aviso naranja de la Aemet por fuerte viento, desalojos y carreteras cortadas

Desembalse en San Rafael de Navallana esta semana.

Desembalse en San Rafael de Navallana esta semana.

Diario CÓRDOBA

Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

Las administraciones y los servicios de emergencia tienen la vista puesta este jueves en la crecida del río Guadalquivir a su paso por Córdoba, en nivel rojo desde anoche y que ya supera los cuatro metros de crecida sobre la lámina de aguas bajas. A pesar de que las lluvias no están siendo intensas este jueves, la clave está en la aportación que al caudal están haciendo los distintos desembalses de pantanos de la provincia. El propio alcalde, José María Bellido, y el delegado de la Junta en Córdoba, Adolfo Molina, han insistido en que no hay que confiarse y que hay que mantener altos niveles de precaución, con la prohibición de acercarse a cauces de arroyos y ríos.

En estos momentos, según los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), el embalse de San Rafael de Navallana está desembalsando agua a 102,7 metros cúbicos por segundo y aún es superior la salida de agua desde Yeguas, a 314,25 metros cúbicos por segundo.

Desembalse en el Yeguas.

Desembalse en el Yeguas. / Casavi

El río no para de crecer a su paso por Córdoba

Con la aportación de las lluvias y del agua de los propios pantanos la imagen que deja el río Guadalquivir a su paso por Córdoba sigue siendo imponente. El río grande no para de crecer y según los datos del SAIH, se mantiene a 4,28 metros la crecida por encima de la lámina de agua. Entró ayer en nivel rojo de riesgo y desde ahí no ha hecho más que subir. Un nivel rojo, cabe recordar, que se establece cuando esa crecida supera los 2,50 metros.

El Guadalquivir a su paso por Córdoba este jueves

El Guadalquivir a su paso por Córdoba este jueves

A. J. González

Mucho viento

Con la lluvia dando una tregua y los embalses soltando agua, el otro fenómeno meteorológico que preocupa es el de las rachas de viento. El aire ha sido una constante desde la madrugada de este jueves en la capital, tanto que se han alcanzado rachas máximas de 90 kilómetros por hora en el embalse de Guadanuño y de 84 en el aeropuerto. La Aemet había establecido para este jueves el nivel amarillo por rachas de hasta 70 kilómetros que han sido ampliamente superadas.

El Guadalquivir no deja de crecer: supera los 4 metros de crecida y entra en el aeropuerto y en las terrazas de Miraflores

