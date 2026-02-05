Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Temporal de lluvia y viento

Córdoba registra rachas de viento de 90 kilómetros por hora y supera las previsiones de la Aemet

El aire se convierte el protagonista en una jornada con menos lluvia

Última hora de la alerta por el aviso naranja de la Aemet por fuerte viento, desalojos y carreteras cortadas

Árbol tumbado por el viento en el jardín de los Poetas, en Córdoba capital.

Árbol tumbado por el viento en el jardín de los Poetas, en Córdoba capital. / CÓRDOBA

Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

La borrasca Leonardo está dejando, de nuevo, una jornada complicada en toda la provincia de Córdoba. Numerosos desalojos desde ayer, crecidas y desbordamiento de arroyos y ríos, una lluvia que no cesa y fuertes vientos están marcando este episodio meteorológico que deja, además, numerosas incidencias.

En el caso de Córdoba capital, el viento está siendo más protagonista que la lluvia en la mañana del jueves. Según la información provisional de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en la estación del embalse del Guadanuño se han registrado ya rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora y se han superado los 80 en el contador del aeropuerto.

Y todo ello bajo el aviso amarillo decretado por la Aemet para la zona de la Campiña, con una previsión que hablaba de rachas máximas de hasta 70 kilómetros por hora que ya han sido ampliamente superadas.

A.J.González Córdoba Temporal lluvia inundaciones borrasca Leonardo Parcelación Guadalvalle

Calle inundada en la parcelación de Guadalvalle, en Córdoba capital. / A. J. GONZÁLEZ

Situación actual

El panorama actual que dibuja la borrasca Leonardo en la provincia de Córdoba es el de zonas de viviendas anegadas en toda la provincia, carreteras cortadas y bomberos y policía trabajando a destajo para poder aportar algo de normalidad a la situación. En el pabellón de Vista Alegre, por ejemplo, han pasado la noche más de 60 personas desalojadas de los asentamientos de Camino de la Barca y Camino de Carbonell. También hubo que desalojar parte del Camino de la Barca en Alcolea y numerosas viviendas de Guadalvalle, en este caso, y según ha informado el alcalde, José María Bellido, los moradores de estas casas han pasado la noche con sus familias.

En Directo
Córdoba se prepara para el ‘segundo round’ de lluvias torrenciales: la Aemet advierte de lo que traerá la borrasca Marta

La Aemet activa el aviso amarillo por fuertes rachas de viento para este fin de semana en Córdoba

La crecida del Guadalquivir afecta ya al aeropuerto de Córdoba

Córdoba registra rachas de viento de 90 kilómetros por hora y supera las previsiones de la Aemet

