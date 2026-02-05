Córdoba registra rachas de viento de 90 kilómetros por hora y supera las previsiones de la Aemet

La borrasca Leonardo está dejando, de nuevo, una jornada complicada en toda la provincia de Córdoba. Numerosos desalojos desde ayer, crecidas y desbordamiento de arroyos y ríos, una lluvia que no cesa y fuertes vientos están marcando este episodio meteorológico que deja, además, numerosas incidencias.

En el caso de Córdoba capital, el viento está siendo más protagonista que la lluvia en la mañana del jueves. Según la información provisional de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en la estación del embalse del Guadanuño se han registrado ya rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora y se han superado los 80 en el contador del aeropuerto.

Y todo ello bajo el aviso amarillo decretado por la Aemet para la zona de la Campiña, con una previsión que hablaba de rachas máximas de hasta 70 kilómetros por hora que ya han sido ampliamente superadas.

Calle inundada en la parcelación de Guadalvalle, en Córdoba capital. / A. J. GONZÁLEZ

Situación actual

El panorama actual que dibuja la borrasca Leonardo en la provincia de Córdoba es el de zonas de viviendas anegadas en toda la provincia, carreteras cortadas y bomberos y policía trabajando a destajo para poder aportar algo de normalidad a la situación. En el pabellón de Vista Alegre, por ejemplo, han pasado la noche más de 60 personas desalojadas de los asentamientos de Camino de la Barca y Camino de Carbonell. También hubo que desalojar parte del Camino de la Barca en Alcolea y numerosas viviendas de Guadalvalle, en este caso, y según ha informado el alcalde, José María Bellido, los moradores de estas casas han pasado la noche con sus familias.

En Directo

4.000 desalojos, quince municipios aislados y 87 carreteras cortadas por el temporal 4.000 personas desalojadas en seis provincias, una quincena de municipios incomunicados y 87 carreteras cortadas. Este es el balance que deja este jueves la borrasca Leonardo en comunidad autónoma andaluza según los datos difundidos por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien ha realizado distintas visitas en la provincia de Cádiz a algunas de las zonas más afectadas. Entre las situaciones más "preocupantes" el presidente andaluz destaca que los problemas persisten en Grazalema, que ha batido un récord de precipitaciones durante estos días. Esas lluvias están cayendo hacia presas, arroyos y ríos que están en un nivel cada vez más peligroso. Pero, sobre todo, la preocupación de la Junta de Andalucía se centra en el entorno de los pantanos de Bornos y Arcos de la Frontera que se encuentran al máximo de su capacidad y que se encuentran desagüando. No obstante, al continuar las lluvias va a obligar a abrir esos dos embalses. Esto supone que la apertura de los pantanos hay zonas que puedan quedar afectadas especialmente en barriadas de Jerez. Por este motivo se trabaja con el Ayuntamiento y con las barriadas rurales para ver qué viviendas hay que evacuar para evitar riesgos. "La situación es compleja, el agua que entra en los pantanos es la que sale. Pero si sigue lloviendo va a entrar más agua de la que puede salir lo que puede dar lugar a situaciones de especial gravedad".

Juanma Moreno: "Cuando se dé una orden de evacuación hay que atenderla, que nadie se acerque a ríos y arroyos" El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha hecho un llamamiento a la población para que atienda las recomendaciones y avisos de los servicios de emergencia ante los graves riesgos existentes. "Hemos visto imágenes que nos han sorprendido. Los cuerpos y fuerzas del Estado han tenido que rescatar a personas que estaban pasando por dónde no se podía. No se debe nadie acercar a ningún río ni arroyo. Corren peligro sus vidas". El presidente andaluz, que anuncia que habrá más personas desalojadas (ahora mismo la cifra está en 4.000) advirtió a la población de que debe atender estas ordenes cuando se produzcan. "Cuando se dé una orden de evacuación hagan caso porque su vida corre peligro", incidió. De hecho, el pasado lunes Juanma Moreno ya incidió en que se trata de "instrucciones y no recomendaciones" por lo que los incumplimientos podrían llevar aparejadas sanciones. Los servicios de emergencia afrontan en estos momentos en Andalucía una situación sin precedentes y de máximo riesgo. Y de ahí el llamamiento a la prudencia y al cumplimiento de la normativa especialmente en lo que respecta a mantener distancias de seguridad con los arroyos y ríos.

Desalojan dos viviendas en Cortegana tras el desprendimiento de un talud Los Bomberos han desalojado de manera preventiva este jueves por la mañana dos viviendas en Cortegana (Huelva) tras el desprendimiento de un talud. Esta caída de tierra, que ha tenido lugar en la calle Alta de este municipio onubense, ha afectado a dos vehículos, según recoge Europa Press. Según ha indicado la Diputación Provincial, no ha habido que lamentar daños personales a consecuencia de este desprendimiento. Una vez en el lugar, los efectivos movilizados han procedido al apuntalamiento y aseguramiento del talud para garantizar la estabilidad de la zona.

Noelia Santos La Junta insiste en pedir precaución aunque la borrasca dé una tregua: "Nos preocupan los cauces" El delegado de la Junta en Córdoba, Adolfo Molina, ha vuelto a lanzar este mediodía un mensaje de precaución a los cordobeses. A pesar de que todo apunta a que la borrasca dará cierta tregua esta tarde y sobre todo mañana, Molina ha recordado que el suelo está ya muy mojado y que los ríos bajan llenos. Seguirá, además, lloviendo y habrá que coordinar con la CHG los desembalses. "Hay que cuidar de la vida, no cruzar por los cauces ni atravesar balsas de agua con el coche", ha pedido el delegado, que ha advertido que los desembalses de agua de pantanos provocarán "momentos tensos" por lo que pide permanecer vigilantes.