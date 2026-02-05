Córdoba se prepara para el ‘segundo round’ de lluvias torrenciales: la Aemet advierte de lo que traerá la borrasca Marta

Ya lo advirtió el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, cuando anunció las medidas ante la llegada de la borrasca Leonardo y el inusual fenómeno de río atmosférico que la acompaña, que tras un breve paréntesis en la jornada del viernes, el fin de semana traerá a Córdoba un nuevo temporal con la llegada de la que podría ser denominada como borrasca Marta.

A la espera de lo que deparen las próximas jornadas, los pronósticos apuntan a que esta borrasca será menos virulenta que Leonardo, pero igualmente vendrá acompañada de mucha lluvia que caerá sobre unos suelos que ya no pueden drenar más, embalses al límite, crecida de los umbrales de los ríos y zonas ya inundadas.

El pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta que la borrasca llegará el sábado 7 de febrero a la provincia y se mantendrá, al menos, hasta el miércoles 11 de febrero.

Pero antes del sábado, el viernes se espera que el agua de una tregua a partir de las 16.00 horas, si bien las precipitaciones se mantendrán durante el resto de la jornada, con unas probabilidades del 100%, y la posibilidad de que vayan acompañadas de tormentas. Eso sí, de momento, la Aemet no ha activado avisos de lluvia o viento para esta jornada.

Hasta 40 litros el sábado

La peor jornada se vivirá el sábado, cuando las previsiones de portales meteorológicos como eltiempo.es, apuntan la posibilidad de que se registren hasta 40 litros por metro cuadrado en 24 horas –el miércoles 4, en la jornada de mayor impacto de Leonardo se registraron 33,5 litros-. Además, la Aemet ha activado el aviso amarillo por fuertes vientos, de hasta 70 kilómetros por hora, en toda la provincia, desde las 12.00 hasta las 20.00 horas.

Las lluvias podrían ir acompañadas de tormenta en la segunda parte del sábado, prolongándose hasta el primer tramo del domingo, que también será una jornada lluviosa aunque con precipitaciones de menor intensidad.

¿Lloverá la semana que viene en Córdoba?

El temporal se mantendrá, según la Aemet, por lo menos hasta el miércoles 11 de febrero. El pronóstico para el lunes, martes y miércoles indica que los cielos permanecerán cubiertos con lluvia, con un 100% de probabilidades de precipitación durante todo el lunes y martes, y del 90% el miércoles.

A la espera de que avance la previsión de la Aemet, que es a siete días, otros portales meteorológicos indican que la del miércoles sería la última jornada de lluvia tras los intensos temporales vividos en la última semana de enero y las primeras de febrero.

¿La última del tren de borrascas?

Todo apunta que Marta, si finalmente se denomina así, podría ser la última del tren de borrascas de las últimas semanas, dando paso a un tiempo más estable a partir del segundo tramo de la próxima semana.

En Directo

4.000 desalojos, quince municipios aislados y 87 carreteras cortadas por el temporal 4.000 personas desalojadas en seis provincias, una quincena de municipios incomunicados y 87 carreteras cortadas. Este es el balance que deja este jueves la borrasca Leonardo en comunidad autónoma andaluza según los datos difundidos por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien ha realizado distintas visitas en la provincia de Cádiz a algunas de las zonas más afectadas. Entre las situaciones más "preocupantes" el presidente andaluz destaca que los problemas persisten en Grazalema, que ha batido un récord de precipitaciones durante estos días. Esas lluvias están cayendo hacia presas, arroyos y ríos que están en un nivel cada vez más peligroso. Pero, sobre todo, la preocupación de la Junta de Andalucía se centra en el entorno de los pantanos de Bornos y Arcos de la Frontera que se encuentran al máximo de su capacidad y que se encuentran desagüando. No obstante, al continuar las lluvias va a obligar a abrir esos dos embalses. Esto supone que la apertura de los pantanos hay zonas que puedan quedar afectadas especialmente en barriadas de Jerez. Por este motivo se trabaja con el Ayuntamiento y con las barriadas rurales para ver qué viviendas hay que evacuar para evitar riesgos. "La situación es compleja, el agua que entra en los pantanos es la que sale. Pero si sigue lloviendo va a entrar más agua de la que puede salir lo que puede dar lugar a situaciones de especial gravedad".

Juanma Moreno: "Cuando se dé una orden de evacuación hay que atenderla, que nadie se acerque a ríos y arroyos" El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha hecho un llamamiento a la población para que atienda las recomendaciones y avisos de los servicios de emergencia ante los graves riesgos existentes. "Hemos visto imágenes que nos han sorprendido. Los cuerpos y fuerzas del Estado han tenido que rescatar a personas que estaban pasando por dónde no se podía. No se debe nadie acercar a ningún río ni arroyo. Corren peligro sus vidas". El presidente andaluz, que anuncia que habrá más personas desalojadas (ahora mismo la cifra está en 4.000) advirtió a la población de que debe atender estas ordenes cuando se produzcan. "Cuando se dé una orden de evacuación hagan caso porque su vida corre peligro", incidió. De hecho, el pasado lunes Juanma Moreno ya incidió en que se trata de "instrucciones y no recomendaciones" por lo que los incumplimientos podrían llevar aparejadas sanciones. Los servicios de emergencia afrontan en estos momentos en Andalucía una situación sin precedentes y de máximo riesgo. Y de ahí el llamamiento a la prudencia y al cumplimiento de la normativa especialmente en lo que respecta a mantener distancias de seguridad con los arroyos y ríos.

Desalojan dos viviendas en Cortegana tras el desprendimiento de un talud Los Bomberos han desalojado de manera preventiva este jueves por la mañana dos viviendas en Cortegana (Huelva) tras el desprendimiento de un talud. Esta caída de tierra, que ha tenido lugar en la calle Alta de este municipio onubense, ha afectado a dos vehículos, según recoge Europa Press. Según ha indicado la Diputación Provincial, no ha habido que lamentar daños personales a consecuencia de este desprendimiento. Una vez en el lugar, los efectivos movilizados han procedido al apuntalamiento y aseguramiento del talud para garantizar la estabilidad de la zona.

Noelia Santos La Junta insiste en pedir precaución aunque la borrasca dé una tregua: "Nos preocupan los cauces" El delegado de la Junta en Córdoba, Adolfo Molina, ha vuelto a lanzar este mediodía un mensaje de precaución a los cordobeses. A pesar de que todo apunta a que la borrasca dará cierta tregua esta tarde y sobre todo mañana, Molina ha recordado que el suelo está ya muy mojado y que los ríos bajan llenos. Seguirá, además, lloviendo y habrá que coordinar con la CHG los desembalses. "Hay que cuidar de la vida, no cruzar por los cauces ni atravesar balsas de agua con el coche", ha pedido el delegado, que ha advertido que los desembalses de agua de pantanos provocarán "momentos tensos" por lo que pide permanecer vigilantes.