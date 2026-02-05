Córdoba se prepara para el ‘segundo round’ de lluvias torrenciales: la Aemet advierte de lo que traerá la borrasca Marta

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tomás Moreno

Ya lo advirtió el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, cuando anunció las medidas ante la llegada de la borrasca Leonardo y el inusual fenómeno de río atmosférico que la acompaña, que tras un breve paréntesis en la jornada del viernes, el fin de semana traerá a Córdoba un nuevo temporal con la llegada de la que podría ser denominada como borrasca Marta.

A la espera de lo que deparen las próximas jornadas, los pronósticos apuntan a que esta borrasca será menos virulenta que Leonardo, pero igualmente vendrá acompañada de mucha lluvia que caerá sobre unos suelos que ya no pueden drenar más, embalses al límite, crecida de los umbrales de los ríos y zonas ya inundadas.

El pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta que la borrasca llegará el sábado 7 de febrero a la provincia y se mantendrá, al menos, hasta el miércoles 11 de febrero.

Pero antes del sábado, el viernes se espera que el agua de una tregua a partir de las 16.00 horas, si bien las precipitaciones se mantendrán durante el resto de la jornada, con unas probabilidades del 100%, y la posibilidad de que vayan acompañadas de tormentas. Eso sí, de momento, la Aemet no ha activado avisos de lluvia o viento para esta jornada.

Hasta 40 litros el sábado

La peor jornada se vivirá el sábado, cuando las previsiones de portales meteorológicos como eltiempo.es, apuntan la posibilidad de que se registren hasta 40 litros por metro cuadrado en 24 horas –el miércoles 4, en la jornada de mayor impacto de Leonardo se registraron 33,5 litros-. Además, la Aemet ha activado el aviso amarillo por fuertes vientos, de hasta 70 kilómetros por hora, en toda la provincia, desde las 12.00 hasta las 20.00 horas.

Las lluvias podrían ir acompañadas de tormenta en la segunda parte del sábado, prolongándose hasta el primer tramo del domingo, que también será una jornada lluviosa aunque con precipitaciones de menor intensidad.

El tiempo en Córdoba

El tiempo en Córdoba / CÓRDOBA

¿Lloverá la semana que viene en Córdoba?

El temporal se mantendrá, según la Aemet, por lo menos hasta el miércoles 11 de febrero. El pronóstico para el lunes, martes y miércoles indica que los cielos permanecerán cubiertos con lluvia, con un 100% de probabilidades de precipitación durante todo el lunes y martes, y del 90% el miércoles.

A la espera de que avance la previsión de la Aemet, que es a siete días, otros portales meteorológicos indican que la del miércoles sería la última jornada de lluvia tras los intensos temporales vividos en la última semana de enero y las primeras de febrero.

¿La última del tren de borrascas?

Todo apunta que Marta, si finalmente se denomina así, podría ser la última del tren de borrascas de las últimas semanas, dando paso a un tiempo más estable a partir del segundo tramo de la próxima semana.

