La Aemet activa el aviso amarillo por fuertes rachas de viento para este fin de semana en Córdoba
La borrasca Leonardo dará paso a un nuevo temporal que arrancará el sábado y se prolongará hasta el miércoles
A la espera del final de la borrasca Leonardo, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por fuertes vientos, con rachas de hasta 70 kilómetros por hora, para toda la provincia de Córdoba para la jornada del sábado 7 de febrero, día en que toda la comunidad andaluza volverá a estar en alerta por la entrada de una nueva borrasca, que podría ser denominada Marta, y que traerá nuevas lluvias desde el sábado y hasta, al menos, el miércoles 11 de febrero.
En la jornada de este jueves, la Aemet mantiene activos el aviso naranja por viento en la Subbética, y el amarillo, en la Campiña, si bien, en Córdoba capital se han registrado a primera hora de la mañana rachas de hasta 90 kilómetros por hora, y el temporal de lluvia y viento continúa causando estragos y numerosas incidencias en todos los puntos de la geografía cordobesa.
El viernes, se espera una tregua, aunque las lluvias persistirán pero con menor virulencia, y no hay previstos avisos de la Aemet. Sin embargo, la entrada de la borrasca Marta desde la madrugada del sábado volverá a poner en aviso por temporal a toda la provincia.
El peor día del nuevo temporal
La previsión de la Aemet apunta a que lo peor del nuevo temporal tendrá lugar la jornada del sábado, cuando las previsiones de portales meteorológicos como eltiempo.es, apuntan la posibilidad de que se registren hasta 40 litros por metro cuadrado en 24 horas –el miércoles 4, en la jornada de mayor impacto de Leonardo se registraron 33,5 litros-. El aviso amarillo por fuertes vientos estará activo desde las 12.00 hasta las 20.00 horas.
Las lluvias podrían ir acompañadas de tormenta en la segunda parte del sábado, prolongándose hasta el primer tramo del domingo, que también será una jornada lluviosa aunque con precipitaciones de menor intensidad y sin avisos de la Aemet.
Cinco días más de lluvia
El temporal se mantendrá, según la Aemet, por lo menos hasta el miércoles 11 de febrero. El pronóstico para el lunes, martes y miércoles indica que los cielos permanecerán cubiertos con lluvia, con un 100% de probabilidades de precipitación durante todo el lunes y martes, y del 90% el miércoles.
Avisos en el resto de Andalucía
Además de Córdoba, la Aemet ha activado avisos en todas las provincias andaluzas. Lo peor se espera en la provincia de Cádiz, con aviso naranja por lluvia y viento en Grazalema, y por vientos costeros en el litoral.
En Almería se ha activado el aviso amarillo por vientos fuertes y vientos costeros en Almería. También habrá aviso amarillo por viento en Jaén. Mientras que en Granada, Huelva, Málaga y Sevilla, los avisos amarillos serán por viento y lluvias.
