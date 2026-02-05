Oposiciones
Convocadas varias plazas de acceso libre de economista del Ayuntamiento de Córdoba
El BOE publica la convocatoria de cuatro puestos de inspector de la Policía Local
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este jueves la apertura de convocatoria para proveer varias plazas en el Ayuntamiento de Córdoba. Se trata de 13 plazas de economista, pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala técnica, por sistema de oposición y turno libre. Una vez publicado en el BOE, se abre un periodo de 20 hábiles para la presentación de solicitudes, es decir, hasta el 5 de marzo. De las 13 plazas, ocho pertenecen a la oferta de empleo público de 2021, cuatro a la de 2023 y una a la de 2024.
En cuanto a los requisitos para poder optar a alguna de estas plazas, además de los habituales, como tener nacionalidad española o no haber sido separado por expediente disciplinario para ejercer actividad en las administraciones públicas, se pide tener licenciatura o grado en Dirección de Empresas, Economía, Finanzas y Contabilidad.
Aquí el enlace con toda la información.
Inspector de la Policía Local
Por otro lado, el BOE también publica hoy la apertura de la convocatoria para cuatro plazas de inspector de la Policía Local de Córdoba. En este caso, son plazas pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala Servicios especiales y clase Policía Local y sus auxiliares. A estas se accede por el sistema de concurso-oposición, en turno de promoción interna.
