Más de un centenar de personas desalojadas en Córdoba capital por la crecida del Guadalquivir

Más de un centenar de personas del entorno del aeropuerto, Alcolea y de Camino de Carbonell, en Córdoba capital, tuvieron que ser desalojadas antes de la medianoche del miércoles al jueves ante la crecida del río Guadalquivir provocada por el paso de la borrasca Leonardo.

Según informó el Ayuntamiento de Córdoba, los primeros desalojos se produjeron en las urbanizaciones de Altea y Guadalvalle, donde fue necesario evacuar un total de 35 viviendas. En concreto, se desalojó por completo la calle La Perdiz y la calle Las Tórtolas hasta su cruce con Ruiseñor. Poco después, las actuaciones se extendieron a la barriada de Majaneque, donde catorce viviendas tuvieron que ser desalojadas: nueve en la calle El Olivo y cinco en la calle Los Trigueros. Además, cuatro familias abandonaron sus domicilios en la zona de Ribera Baja con Camino del Azud, en la barriada de Alcolea. En total, fueron desalojadas 53 viviendas en el entorno del aeropuerto.

El Consistorio precisó que ninguna de las personas afectadas necesitó alojamiento de emergencia. Algunas de las viviendas se encontraban vacías y, en los casos en los que había moradores, estos se trasladaron por sus propios medios a casas de familiares o allegados.

El alcalde, junto a la zona donde se produjeron los desalojos.

Durante toda la jornada, las urbanizaciones afectadas permanecieron en vilo ante el rápido crecimiento del caudal del río, especialmente durante la tarde, bajo la vigilancia permanente de la Policía Local. El propio alcalde de Córdoba, acompañado por varios concejales, se desplazó a la zona para informar personalmente a los vecinos de la necesidad de los desalojos.

De forma paralela, también se procedió al desalojo de 61 personas que residían en los asentamientos de Camino de Carbonell y Camino de la Barca, quienes fueron realojadas en los recursos de emergencia habilitados para este tipo de situaciones.

Una zona especialmente vulnerable a las inundaciones

La calle Las Tórtolas es una de las zonas más expuestas a las crecidas del Guadalquivir y ha sufrido múltiples inundaciones a lo largo de los años, incluidas las registradas en marzo del pasado año, debido a su proximidad directa al cauce. En la riada de 2010, varias viviendas de este entorno quedaron precintadas y, desde entonces, el Ayuntamiento ha reiterado en distintas ocasiones su intención de demoler algunos de estos inmuebles por el riesgo que supone su ubicación, pese a que numerosos vecinos regresaron a ellos con el paso del tiempo.

La última referencia municipal a esta situación se produjo en marzo de 2025, cuando el alcalde, José María Bellido, anunció una “operación quirúrgica” para eliminar seis de estas viviendas situadas en primera línea del río.

Más de 400 desalojos en Córdoba

A estos desalojos en la capital se suman los registrados en distintos puntos de la provincia, donde también ha sido necesario evacuar a vecinos en zonas de Puente Genil, El Tarajal (Priego de Córdoba), Baena, el Camino del Corvo, las huertas de Pedro Díaz, La Graja y El Rincón (Palma del Río), el Camino de Los Piedros (Lucena), huertos familiares de Villafranca y en Villa del Río.

En conjunto, la suma de las evacuaciones realizadas tanto en Córdoba capital como en la provincia eleva a más de 400 las personas que han tenido que abandonar sus viviendas de manera preventiva a causa del temporal.

María Roso El nivel de los embalses de Córdoba sube casi 6 puntos en el primer impacto de la borrasca Leonardo Los embalses de Córdoba han notado el impacto de la primera jornada de la borrasca Leonardo registrando una subida de 5,71 puntos, toda vez que todos los pantanos -a excepción de La Breña e Iznájar- están desembalsando agua. Así, el total de volumen embalsado este jueves es de 68,74%, frente al 63,03% registrado a primera hora del miércoles. Los embalses de la provincia cuentan con 2.283,812 hectómetros cúbicos, lo que supone 189,60 hectómetros cúbicos más en solo 24 horas. Esta crecida del volumen embalsado se registra en toda Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), donde totalidad de la cuenca se encuentra al 67,72 por ciento. Esto es, 6,24 puntos más que el miércoles, subiendo 503,18 hectómentros cúbicos en una jornada y alcanzando los 5.442,659 hectómetros cúbicos de volumen embalsado. Información completa.

La borrasca Leonardo baja hoy en intensidad en Andalucía Aunque la borrasca Leonardo continúa activa, se situa actualmente al sur de Irlanda y va a afectar, fundamentalmente al norte de la Península Ibérica, en especial Galicia. En el caso de Andalucía, el tiempo no será bueno, pero empezará a dar un respiro. Para este jueves, la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para Andalucía es esta: se esperan cielos cubiertos acompañados de precipitaciones moderadas, persistentes y ocasionalmente fuertes en las sierras Béticas, con apertura de algunos claros. Temperaturas mínimas sin cambios o en descenso en el tercio occidental y en ascenso en el resto, localmente notable en el interior oriental; máximas sin cambios o en aumento. Vientos moderados, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes, más intensas en el tercio oriental.

Desalojo del municipio en Granada Dúdar por el desbordamiento del río Aguas Blancas El pequeño municicipio granadino de Dúdar con menos de 400 habitantes censados ha tenido que ser desalojado al completo durante esta madrugada por la crecida del río Aguas Blancas. A última hora de la noche, el municipio ordenó las primeras evacuaciones en las zonas más próximas al río y se habilitaron espacios en las escuelas municipales. Aunque finalmente, se realizaron traslados hasta Granada capital. Todos los accesos al municipio permanecen cortados debido a graves derrumbes, quedando prohibida la entrada y salida hasta nuevo aviso.

Rescates y desalojos en Grazalema y San Martín del Tesorillo La noche ha sido especialmente compleja en dos municipìos de la provincia de Cádiz: Grazalema y San Martín del Tesorillo, en el Campo de Gibraltar. En ambos casos, la UME y la Guardia Civil realizaron un amplio despliegue y fueron necesarios rescates y desalojos por las intensas precipitaciones y los desbordamientos. Se trata de dos de los municipios que vienen marcados con aviso rojo desde el pasado miércoles por la tarde y donde las precipitaciones han sido más intensas en un momento en el que la tierra ya no tiene más capacidad de absorción y pantanos y arroyos se encontraban al límite. En Grazalema, por ejemplo, se ha batido un récord y en apenas unos días ha llovido más que en Madrid en todo un año.