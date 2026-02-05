Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Temporal de lluvia y viento

Más de un centenar de personas desalojadas en Córdoba capital por la crecida del Guadalquivir

Pertenecen a urbanizaciones del entorno del aeropuerto, Alcolea y Camino de Carbonell

Última hora de las incidencias y la suspensión de la actividad lectiva anunciada por la Junta

El alcalde, junto a la zona donde se produjeron los desalojos.

El alcalde, junto a la zona donde se produjeron los desalojos. / CÓRDOBA

Adrián Ramírez

Adrián Ramírez

Más de un centenar de personas del entorno del aeropuerto, Alcolea y de Camino de Carbonell, en Córdoba capital, tuvieron que ser desalojadas antes de la medianoche del miércoles al jueves ante la crecida del río Guadalquivir provocada por el paso de la borrasca Leonardo.

Según informó el Ayuntamiento de Córdoba, los primeros desalojos se produjeron en las urbanizaciones de Altea y Guadalvalle, donde fue necesario evacuar un total de 35 viviendas. En concreto, se desalojó por completo la calle La Perdiz y la calle Las Tórtolas hasta su cruce con Ruiseñor. Poco después, las actuaciones se extendieron a la barriada de Majaneque, donde catorce viviendas tuvieron que ser desalojadas: nueve en la calle El Olivo y cinco en la calle Los Trigueros. Además, cuatro familias abandonaron sus domicilios en la zona de Ribera Baja con Camino del Azud, en la barriada de Alcolea. En total, fueron desalojadas 53 viviendas en el entorno del aeropuerto.

El Consistorio precisó que ninguna de las personas afectadas necesitó alojamiento de emergencia. Algunas de las viviendas se encontraban vacías y, en los casos en los que había moradores, estos se trasladaron por sus propios medios a casas de familiares o allegados.

Durante toda la jornada, las urbanizaciones afectadas permanecieron en vilo ante el rápido crecimiento del caudal del río, especialmente durante la tarde, bajo la vigilancia permanente de la Policía Local. El propio alcalde de Córdoba, acompañado por varios concejales, se desplazó a la zona para informar personalmente a los vecinos de la necesidad de los desalojos.

De forma paralela, también se procedió al desalojo de 61 personas que residían en los asentamientos de Camino de Carbonell y Camino de la Barca, quienes fueron realojadas en los recursos de emergencia habilitados para este tipo de situaciones.

Una zona especialmente vulnerable a las inundaciones

La calle Las Tórtolas es una de las zonas más expuestas a las crecidas del Guadalquivir y ha sufrido múltiples inundaciones a lo largo de los años, incluidas las registradas en marzo del pasado año, debido a su proximidad directa al cauce. En la riada de 2010, varias viviendas de este entorno quedaron precintadas y, desde entonces, el Ayuntamiento ha reiterado en distintas ocasiones su intención de demoler algunos de estos inmuebles por el riesgo que supone su ubicación, pese a que numerosos vecinos regresaron a ellos con el paso del tiempo.

Casavi

La última referencia municipal a esta situación se produjo en marzo de 2025, cuando el alcalde, José María Bellido, anunció una “operación quirúrgica” para eliminar seis de estas viviendas situadas en primera línea del río.

Más de 400 desalojos en Córdoba

A estos desalojos en la capital se suman los registrados en distintos puntos de la provincia, donde también ha sido necesario evacuar a vecinos en zonas de Puente Genil, El Tarajal (Priego de Córdoba), Baena, el Camino del Corvo, las huertas de Pedro Díaz, La Graja y El Rincón (Palma del Río), el Camino de Los Piedros (Lucena), huertos familiares de Villafranca y en Villa del Río.

En conjunto, la suma de las evacuaciones realizadas tanto en Córdoba capital como en la provincia eleva a más de 400 las personas que han tenido que abandonar sus viviendas de manera preventiva a causa del temporal.

