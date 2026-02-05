Un centenar de cardiólogos se dan cita en el Hospital Reina Sofía para tratar los avances en válvula tricúspide

Esta semana ha comenzado en el Hospital Universitario Reina Sofía la cuarta edición del curso nacional Tricúspide sin fronteras: de la reparación al reemplazo, una cita clave para la cardiología intervencionista en nuestro país que reunirá a más de 150 especialistas. Este encuentro está organizado por los servicios de Cardiología del Hospital Reina Sofía de Córdoba, del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y el Hospital Central de Asturias, que se suma este año. El curso se celebra durante dos jornadas e incluye talleres prácticos, cinco casos clínicos en vivo y ponencias de expertos de prestigio nacional e internacional.

El curso está dirigido por los doctores Manuel Pan, Soledad Ojeda y Dolores Mesa, del Hospital Reina Sofía; José Díaz y Manuel Villa, del Virgen del Rocío; y Pablo Avanzase e Isaac Pascual, del Hospital Universitario Central de Asturias. A lo largo de su desarrollo, los asistentes han podido escuchar las propuestas de ponentes de referencia como Marta Sitges, Xavier Freixa, Laura Sanchís, Omar Abdul-Jawad, Javier Martín Moreiras y Luis Nombela, entre otros.

Como en años anteriores, el encuentro tiene un marcado carácter práctico. Así, han tenido lugar los talleres de simulación de terapias borde a borde, empleando tecnologías como el simulador Mentice y piezas anatómicas de alta precisión para mejorar la planificación de intervenciones percutáneas en la válvula tricúspide.

Abordajes más avanzados

A lo largo de la jornada de este jueves, el programa ha recorrido aspectos que van desde las guías clínicas más recientes hasta el análisis de dispositivos como Triclip, Pascal o TricValve, destacando el papel clave que juega la imagen cardiaca en la selección y seguimiento de pacientes. Se han presentado también cinco casos en directo desde varios hospitales, como el Ramón y Cajal de Madrid y del propio Hospital Reina Sofía, lo que permite a los asistentes observar y debatir en tiempo real los abordajes terapéuticos más avanzados.

Este evento formativo refuerza el papel del Hospital Reina Sofía como referente en el tratamiento de la insuficiencia tricuspídea. De hecho, en los últimos años este equipo ha sido pionero en Andalucía en la reparación y sustitución completa de la válvula tricúspide por vía percutánea, técnica que mejora sustancialmente la calidad de vida de pacientes con enfermedad avanzada y que no son candidatos a cirugía abierta.

Investigación en insuficiencia tricuspídea

Además, el equipo del hospital también destaca en el ámbito de la investigación. Recientemente la Revista Española de Cardiología ha publicado un estudio liderado por el cardiólogo del hospital cordobés y profesor de la Universidad Isabel I, Martín Ruiz, en el que se ha demostrado que un parámetro ecocardiográfico accesible (el índice TAPSE/PASP), permite identificar a los pacientes con insuficiencia tricuspídea grave que presentan mayor riesgo de fallecimiento o de ingreso por insuficiencia cardíaca.

Según explica el cardiólogo, la insuficiencia tricuspídea, que hasta hace poco era considerada una enfermedad menor, se ha revelado como una patología de elevado impacto clínico. Su evolución silenciosa dificulta el diagnóstico precoz y retrasa la intervención terapéutica, algo que el estudio del doctor Ruiz contribuye a cambiar. “Estamos en un momento clave. Comprender cómo responde el ventrículo derecho a la carga pulmonar nos permite tomar decisiones más precisas y mejorar la calidad de vida de los pacientes”, ha señalado el cardiólogo cordobés.