El Cabildo Catedral de Córdoba presenta su Memoria de Sostenibilidad, un documento pionero entre los monumentos

El Cabildo Catedral de Córdoba ha presentado su Memoria de Sostenibilidad 2024 ante representantes de empresas, administraciones públicas, universidades y fundaciones de la ciudad, en el marco del IV Desayuno “Conversaciones por la Sostenibilidad”, organizado por el Club de Córdoba para la UNESCO (CUCO) y celebrado en dependencias del Obispado, que ha actuado como anfitrión. El encuentro ha reunido a entidades del ámbito empresarial, financiero, universitario, institucional y social comprometidas con la sostenibilidad y el desarrollo responsable en Córdoba.

El acto fue inaugurado por el canónigo portavoz del Cabildo, José Juan Jiménez Güeto, quien subrayó que la elaboración de esta Memoria de Sostenibilidad ha supuesto “un reto importante y un proceso de aprendizaje muy enriquecedor”, destacando además su carácter pionero, al tratarse del primer monumento declarado Patrimonio de la Humanidad que elabora una memoria de este tipo. Durante su intervención, Jiménez Güeto quiso dejar claro que este documento “no es un punto final, sino el primer paso de un camino que acabamos de iniciar”.

Nueva memoria, en proceso

En este sentido, afirmó textualmente que “ya estamos trabajando en la segunda Memoria de Sostenibilidad, con el objetivo de seguir mejorando, afinando indicadores y avanzando en nuestro compromiso”, y adelantó que el Cabildo tiene en marcha “proyectos muy interesantes en materia de sostenibilidad, fruto de acuerdos y líneas de colaboración con la Universidad de Córdoba, que nos van a permitir seguir profundizando en una gestión responsable del patrimonio”.

La presidenta de CUCO, Carmen de Prado, fue la encargada de presentar la memoria a los asistentes, destacando la disponibilidad, colaboración y apertura del Cabildo y de todo su personal para facilitar la información necesaria. Subrayó que se trata de la recopilación más completa de actividades realizada hasta la fecha y de una muestra de transparencia de primer nivel, que ha despertado un notable interés en distintos ámbitos.

Canónigo portavoz del Cabildo, José Juan Jiménez Güeto, durante la presentación del documento. / CÓRDOBA

De Prado señaló que el compromiso de la Iglesia con la sostenibilidad es total, “ya que la propia Santa Sede participó en el desarrollo de algunos de los aspectos que marca la Agenda 2030". En el coloquio posterior, los participantes valoraron muy positivamente el trabajo realizado y destacaron la valentía del Cabildo al impulsar esta memoria sin estar legalmente obligado a ello tal y como ocurre con las empresas.

Del mismo modo se puso de manifiesto la importante oportunidad que supone para demostrar que es posible unir patrimonio histórico y gestión sostenible. Otra de las conclusiones del encuentro fue que el trabajo emprendido por el Cabildo permite dar a conocer el enorme trabajo que desarrolla el Cabildo más allá del cuidado de la Mezquita-Catedral, así como la relevancia que tiene para acercar la Iglesia a la sociedad mediante el uso de lenguajes y herramientas contemporáneas.

Finalmente, los asistentes al acto animaron al Cabildo a mantener esta política de transparencia para hacer llegar a la sociedad cordobesa todos sus avances. En este sentido, el canónigo portavoz quiso agradecer la presencia de los presentes e insistió en que “actos como el de hoy contribuyen a incrementar la participación ciudadana que el Cabildo quiere imprimir a su día a día. Una participación -continuó- activa y relevante no solo cuantitativamente, sino cualitativamente y que está presente en nuestro ADN”.

Tras el desayuno, los asistentes realizaron una visita al nuevo Centro de Información y Recepción de Visitantes de la Mezquita-Catedral, ubicado en el Patio de San Eulogio, donde destacaron la calidad y el nivel de la infraestructura.

Entre las instituciones participantes se encontraban fundaciones empresariales y culturales, entidades financieras, universidades, empresas industriales y de servicios, administraciones públicas locales y provinciales, así como organismos vinculados al patrimonio y a la gestión cultural.