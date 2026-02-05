La apertura de los puestos de caracoles en Córdoba se retrasa por las lluvias

La apertura de los puestos de caracoles se va a retrasar por el paso de la borrasca Leonardo. Desde la Asociación de Caracoleros Cordobeses se ha decidido aplazar el inicio de la temporada de este año ante los fuertes vientos y las precipitaciones registradas en los últimos días, una medida adoptada "por motivos de seguridad y precaución". Así lo ha explicado a este periódico su presidente, Cristian Pérez, quien ha detallado que el montaje de las instalaciones comenzará el viernes 13 y que la inauguración al público se prevé para el viernes 20.

En principio, el montaje de los puestos comenzaría este fin de semana, con el objetivo de abrirlos el día 13, pero tras esta nueva decisión tanto el montaje como la apertura se retrasará una semana. El cierre también sufrirá una modificación y la temporada se alargaría hasta el próximo 13 de junio, siempre que el tiempo acompañe y para compensar la semana que van a perder ahora, explica Pérez, que agrega que "el Ayuntamiento está de acuerdo y cambiarán el decreto con las nuevas fechas".

El Ayuntamiento autoriza 45 ubicaciones oficiales para puestos de caracoles, aunque nunca se suelen cubrir todos. El año pasado fueron 34 los puestos que finalmente se instalaron, pero las ventas se redujeron considerablemente, al menos un 40%, por varias borrascas consecutivas que hubo en el mes de marzo y, tras ello, se anticipó el calor en el mes de mayo, lo que le impidió al sector remontar.

Tal parece que este año, al menos el inicio de la temporada, también se verá afectado por las lluvias. Sin embargo, el sector confía en que el tiempo acompañe el resto de la temporada para poder remontar.