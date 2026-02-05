Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así fueron las graves inundaciones del 2010 en Córdoba: 800 viviendas desalojadas por la crecida del Guadalquivir

La de febrero de 2010 fue la avenida más grave, con afectados en la zona del aeropuerto, Majaneque, Las Cigüeñas, Alcolea, Encinarejo, El Cañuelo, La Forja y Quemadillas

Última hora de la emergencia por el temporal; desalojos y carreteras cortadas

Efectivos de emergencias evacuan a vecinos tras una riada en el año 2010 en Córdoba.

Efectivos de emergencias evacuan a vecinos tras una riada en el año 2010 en Córdoba. / CÓRDOBA

Pilar Cobos

Pilar Cobos

Córdoba

El año 2010 prevalece en la memoria colectiva como el más grave de las últimas décadas por los efectos devastadores que las inundaciones acontecidas en febrero y en diciembre tuvieron para centenares de familias en Córdoba. El ejercicio comenzó con la mayor crecida del río Guadalquivir a su paso por la capital en los últimos 47 años (2.400 metros cúbicos por segundo en su caudal) y esta situación obligó a desalojar 803 viviendas en la ciudad.

La hemeroteca recuerda que en 1963 el caudal alcanzó los 4.000 metros cúbicos por segundo y tuvieron que ser evacuadas 300 familias en el Campo de la Verdad. Sin embargo, 2010 superó aquella actuación y las miradas se vuelven ahora a aquel escenario, después de que el río haya alcanzado el umbral rojo de riesgo: el comité asesor del plan de emergencias ha ordenado este jueves el desalojo de nueve zonas inundables en Córdoba capital.

En febrero de 2010, los primeros desalojos se produjeron en Guadalvalle y en La Altea, al igual que ha ocurrido en la noche de este miércoles, cuando se efectuaron las primeras evacuaciones de viviendas por la crecida actual. Sin embargo, con el paso de los días, aquel año acabaron por registrarse 803 casas desalojadas. De estas, 546 se ubican en la zona del aeropuerto; 90, en Majaneque; 61, en Las Cigüeñas; 43, en Alcolea; otras 43, en Encinarejo; 10, en El Cañuelo; seis, en La Forja y las últimas cuatro, en Las Quemadillas. Entre otras cifras de balance, hay que recordar que el Ayuntamiento de Córdoba desembolsó 1,4 millones de euros en alojamientos, ropa y comida para los afectados.

El agua llegó a zonas nuevas en diciembre

Diez meses más tarde, la riada se repitió afectando a numerosas zonas de la ciudad, aunque las cifras de desalojos fueron inferiores. El 9 de diciembre, el Ayuntamiento de Córdoba informó de 80 viviendas evacuadas en la zona del aeropuerto (Majaneque, La Altea, Guadalvalle y Fontanar de Quintos) y otras 75 en Alcolea, así como algunas naves industriales inundadas en el polígono de La Torrecilla. Entre las perjudicadas sobresalieron, además, Torres Cabrera; El Alamillo; Miralbaida; el camino del Soto en Encinarejo y la parcelación de San Isidro.

Tres años más tarde, en marzo de 2013, la ciudad volvió a registrar inundaciones y el agua regresaba a algunas parcelas del entorno del aeropuerto, pero solo dos familias que residían en Guadalvalle salieron voluntariamente de sus casas.

Última riada y anuncio de demoliciones

Por último, en marzo del año pasado una nueva crecida llevó al Ayuntamiento de Córdoba a decretar el desalojo de zonas inundables próximas al cauce del río. En total, evacuó a 10 familias de Guadalvalle y otra vivienda en Ribera Alta (Alcolea). Las urbanizaciones más afectadas por la crecida del río fueron Altea, Guadalvalle, Ribera Baja y la calle de la Barca en Alcolea, así como dos asentamientos chabolistas en las inmediaciones del arroyo Pedroche.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, al igual que otros responsables municipales anteriores, anunció el año pasado la demolición de seis casas en Guadalvalle y La Altea, sin que por el momento hayan trascendido avances en esta medida, que cuenta con el apoyo del Consejo del Movimiento Ciudadano. Tras la crecida histórica de 2010, se precintaron una docena de viviendas, pero algunas se han reconstruido. Además, han llegado vecinos nuevos a esas parcelaciones.

