Así fueron las graves inundaciones del 2010 en Córdoba: 800 viviendas desalojadas por la crecida del Guadalquivir

El año 2010 prevalece en la memoria colectiva como el más grave de las últimas décadas por los efectos devastadores que las inundaciones acontecidas en febrero y en diciembre tuvieron para centenares de familias en Córdoba. El ejercicio comenzó con la mayor crecida del río Guadalquivir a su paso por la capital en los últimos 47 años (2.400 metros cúbicos por segundo en su caudal) y esta situación obligó a desalojar 803 viviendas en la ciudad.

La hemeroteca recuerda que en 1963 el caudal alcanzó los 4.000 metros cúbicos por segundo y tuvieron que ser evacuadas 300 familias en el Campo de la Verdad. Sin embargo, 2010 superó aquella actuación y las miradas se vuelven ahora a aquel escenario, después de que el río haya alcanzado el umbral rojo de riesgo: el comité asesor del plan de emergencias ha ordenado este jueves el desalojo de nueve zonas inundables en Córdoba capital.

En febrero de 2010, los primeros desalojos se produjeron en Guadalvalle y en La Altea, al igual que ha ocurrido en la noche de este miércoles, cuando se efectuaron las primeras evacuaciones de viviendas por la crecida actual. Sin embargo, con el paso de los días, aquel año acabaron por registrarse 803 casas desalojadas. De estas, 546 se ubican en la zona del aeropuerto; 90, en Majaneque; 61, en Las Cigüeñas; 43, en Alcolea; otras 43, en Encinarejo; 10, en El Cañuelo; seis, en La Forja y las últimas cuatro, en Las Quemadillas. Entre otras cifras de balance, hay que recordar que el Ayuntamiento de Córdoba desembolsó 1,4 millones de euros en alojamientos, ropa y comida para los afectados.

El agua llegó a zonas nuevas en diciembre

Diez meses más tarde, la riada se repitió afectando a numerosas zonas de la ciudad, aunque las cifras de desalojos fueron inferiores. El 9 de diciembre, el Ayuntamiento de Córdoba informó de 80 viviendas evacuadas en la zona del aeropuerto (Majaneque, La Altea, Guadalvalle y Fontanar de Quintos) y otras 75 en Alcolea, así como algunas naves industriales inundadas en el polígono de La Torrecilla. Entre las perjudicadas sobresalieron, además, Torres Cabrera; El Alamillo; Miralbaida; el camino del Soto en Encinarejo y la parcelación de San Isidro.

Tres años más tarde, en marzo de 2013, la ciudad volvió a registrar inundaciones y el agua regresaba a algunas parcelas del entorno del aeropuerto, pero solo dos familias que residían en Guadalvalle salieron voluntariamente de sus casas.

Última riada y anuncio de demoliciones

Por último, en marzo del año pasado una nueva crecida llevó al Ayuntamiento de Córdoba a decretar el desalojo de zonas inundables próximas al cauce del río. En total, evacuó a 10 familias de Guadalvalle y otra vivienda en Ribera Alta (Alcolea). Las urbanizaciones más afectadas por la crecida del río fueron Altea, Guadalvalle, Ribera Baja y la calle de la Barca en Alcolea, así como dos asentamientos chabolistas en las inmediaciones del arroyo Pedroche.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, al igual que otros responsables municipales anteriores, anunció el año pasado la demolición de seis casas en Guadalvalle y La Altea, sin que por el momento hayan trascendido avances en esta medida, que cuenta con el apoyo del Consejo del Movimiento Ciudadano. Tras la crecida histórica de 2010, se precintaron una docena de viviendas, pero algunas se han reconstruido. Además, han llegado vecinos nuevos a esas parcelaciones.

En Directo

Majaneque. / CÓRDOBA Desalojos en Majaneque Estas son las parcelaciones desalojadas en Majaneque: Principal hasta avenida de las Asociaciones

Barriada de Majaneque hasta avenida de las Asociaciones

Calle Trigueros hasta avenida de las Asociaciones

Calle Olivo

Diario CÓRDOBA Habrá colegio en las zonas no afectadas o desalojadas por los ríos El Consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha confirmado la restitución de la actividad educativa en Andalucía "salvo en zonas desalojadas o afectadas por la crecida de cauces o con carreteras o infraestructuras dañadas, a través de un mensaje publicado en X. Además también ha informado que el desalojo de toda la población de Grazalema (Cádiz), que implicaba a 1.500 personas, se ha efectuado sin incidencias y en tiempo récord.

La Alhambra y el Generalife reabren sus puertas este viernes tras cerrar por la borrasca El Patronato de la Alhambra y Generalife ha anunciado la reapertura completa de su Conjunto Monumental a partir de este viernes, 6 de febrero, tras el cierre de sus instalaciones durante la jornada de este jueves debido a las previsiones meteorológicas asociadas a la borrasca Leonardo. En un comunicado, la entidad ha indicado que, ante la mejora de las condiciones meteorológicas, se ha decidido abrir el conjunto. Asimismo, ha querido agradecer el esfuerzo de los trabajadores y la comprensión de los visitantes, a quienes se está informando de manera continua. Además del cierre de sus instalaciones este jueves, el conjunto había cerrado el pasado miércoles el acceso peatonal a la Cuesta del Rey Chico y al Bosque de Gomérez debido a las fuertes lluvias y al viento que azotaban la ciudad.

Diario CÓRDOBA Juanma Moreno señala que el Guadalquivir puede desbordarse esta noche en Córdoba El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha señalado en una entrevista en la SER que entre los puntos de Andalucía que más preocupan de cara a las próximas horas está Córdoba, y en concreto la zona de parcelaciones del entorno del aeropuerto, porque el Guadalquivir puede desbordarse esta noche. En ese sentido, cabe recordar que desde primera hora de la tarde se lleva a cabo el desalojo masivo de todas las zonas inundables de Córdoba. La ciudad se prepara para hacer frente a un escenario similar al de las inundaciones de 2010.