Las inundaciones del Guadalquivir a su paso por Córdoba, en directo | Última hora de la alerta por el aviso naranja de la Aemet por fuerte viento, desalojos y carreteras cortadas
El temporal golpea con más fuerza en la provincia al Alto Guadalquivir y la Subbética
Las crecidas de los ríos por la borrasca Leonardo han dejado ya en Córdoba más de 400 desalojados. En las parcelaciones de Ribera Baja (Alcolea) y Guadalvalle (entorno del aeropuerto) en la capital comenzaron a producirse en la noche del miércoles. También los ha habido en Puente Genil, el Alto Guadalquivir y la Subbética. El Guadalquivir, a su paso por Córdoba, se encuentra en umbral rojo de peligro. Además, en Andalucía, se han registrado miles de desalojos, así como inundaciones y desbordamientos de ríos en un temporal sin precedentes.
Aquí te contamos en directo, y minuto a minuto, la última hora sobre las incidencias y las medidas adoptadas por la Junta de Andalucía:
Adrián Ramírez
Continúan los desalojos en Majaneque
En la urbanización de Majaneque, en Córdoba, continúan los desalojos en la calle Los Trigueros. Algunas personas se resistieron anoche a abandonar sus viviendas tras el aviso de la Policía Nacional, y otras han regresado esta mañana, ya sea para intentar quedarse o para recoger sus pertenencias.
Según fuentes policiales desplegadas en el terreno, hay vecinos acostumbrados a este tipo de situaciones que minimizan el riesgo y no se marchan hasta que el agua les llega a los pies, pese a que el nivel está creciendo con rapidez. Muchos se aferran a sus casas por miedo a robos y porque tienen animales de compañía. Desde los servicios de emergencia insisten en la necesidad de desalojar cuanto antes ante el peligro creciente.
Manuel Á. Larrea
La borrasca Leonardo deja 27 carreteras cortadas en Córdoba y otras cuatro afectadas
La borrasca Leonardo sigue azotando a la provincia de Córdoba con intensas lluvias y fuertes rachas de viento. Este jueves, después de varios días de temporal, las incidencias empiezan a multiplicarse, con zonas inundadas y múltiples desalojos. El tráfico no es ajeno a esta situación, pues numerosas carreteras han quedado cortadas estos días, pero en ninguna jornada tantas como este jueves: 27 carreteras de la provincia permanecen cerradas.
Noelia Santos
Bellido, ante las inundaciones: “Hoy, el principal foco de preocupación es el río”
El alcalde de Córdoba, José María Bellido, está esta mañana en la zona de parcelaciones de Guadalvalle, después de visitarla también anoche cuando empezaron a producirse las primeras evacuaciones de viviendas ante la crecida del río Guadalquivir, que pasa justo al lado. En el día de hoy, ha explicado Bellido, “el riesgo viene hoy más por la crecida del río que por los arroyos”. Sobre los arroyos, ha detallado que su crecida se debe a una lluvia más intensa, algo que no se espera que ocurra hoy. Pero sí ha reconocido que “el principal foco de preocupación es el río Guadalquivir” y también los desembalses. El alcalde espera que en la reunión de coordinación que se mantendrá a lo largo de la mañana, la CHG ofrezca previsiones que permitan saber por dónde irá la situación, toda vez que la lámina de agua ya se encuentra muy alta en la zona de Guadalvalle-aeropuerto y el Navallana ni siquiera ha empezado a soltar agua.
Un equipo de geólogos estudia en Grazalema "el comportamiento del terreno" tras caer casi 600 litros por metro cuadrado en un día
Grazalema ha amanecido este jueves bajo una situación todavía muy grave tras una noche marcada por las intensas lluvias y la tensión vivida en el municipio al paso de la borrasca Leonardo. Aunque la previsión meteorológica apunta a una cierta tregua a partir del mediodía, las autoridades mantienen activados todos los protocolos de emergencia y piden a la población extremar la precaución.
Además, de madrugada se ha acordado, según ha informado el regidor, reforzar el puesto de mando avanzado con la "incorporación de técnicos especialistas en geología, que analizarán con la luz del día el comportamiento del terreno y del entorno tras las lluvias acumuladas".
Alertas por desbordamientos de ríos en Sevilla: el Guadalquivir entra en nivel naranja; el Genil y el Guadaíra están en rojo
La provincia de Sevilla tiene ya ocho tramos de río en nivel rojo, de máxima alerta ante el riesgo de desbordamientos, y otros tantos en nivel naranja. Las intensas precipitaciones de los últimos días han elevado los niveles en algunos casos hasta límites similares a su récord histórico. Esta situación es la que ha provocado que se adopten medidas como el cierre de las compuertas del Muro de Defensa de Triana o distintos desalojos en Écija o el Palmar de Troya.
Aislados unos 40 vecinos de una pedanía de Coín
Unos 40 vecinos de la pedanía de la Valenciana de la localidad malagueña de Coín se encuentran incomunicados desde este miércoles tras un desprendimiento a causa de las lluvias en uno de los caminos de acceso que estos ciudadanos empleaban para llegar a sus casas debido al corte previo de la carretera A-366. Fuentes municipales han explicado a EFE que el puente que comunica esta zona rural cayó durante las lluvias de principios de enero, y tras el corte el pasado martes de la A-366 por problemas de inseguridad, los vecinos de La Valenciana tenían dos caminos alternativos: el de Buenavista y la Cuesta de los Frailes, un camino rural que conecta con Alozaina.
José Moreno
Varios coches aplastados en Cabra por un árbol
Así han quedado varios coches tras la caída de un enorme árbol por el viento en Cabra:
Virginia Requena
El temporal provoca la crecida del río y obliga a desalojar a siete personas en Puente Genil
La crecida del caudal del río Genil a su paso por Puente Genil a causa de la borrasca Leonardo, que ha pasado a nivel naranja, ha motivado la evacuacion de siete personas en la zona del Río de Oro, concretamente en el entorno de Torrembrillo, un operativo en el que han participado agentes de la Policía Local y bomberos de la Diputación de Córdoba en coordinación con Protección Civil.
Asimismo, otras ocho personas han decidido permanecer en sus viviendas, siendo informados del riesgo que corren, pero con alternativas de salvamento.
Rafael Cobo
La borrasca Leonardo sacude Priego de Córdoba
La borrasca Leonardo sigue dejando un reguero de incidencias en el término municipal de Priego de Córdoba, donde ayer cayeron más de 100 litros de agua. Durante las últimas horas del miércoles, la madrugada y primeras horas de este jueves, el temporal no ha dejado de afectar a carreteras, vías urbanas y servicios municipales. En concreto, se ha registrado la caída de árboles en la entrada a La Cubé y avenida de Granada, y la caída de sendos muros en la calle Santa Mónica y en el corredor verde en el acceso al Bajo Adarve.
Adrián Ramírez
Una vecina desalojada de Guadalvalle: “He pasado la noche en mi coche”
María Dolores, vecina de la calle Las Tórtolas, en Guadalvalle, mantiene su coche aparcado a pocos metros de donde ha llegado el agua. Ha pasado la noche “como buenamente he podido”, junto a su madre y su hijo, dentro del vehículo.
“Nos desalojaron a medianoche y volvemos cada pocos minutos para ver cómo avanza. Esto es un sinvivir”, relata mientras esquiva nerviosa un charco. El año pasado ya tuvo que abandonar su vivienda y asegura que no se plantea alejarse ahora. “Aquí tengo todo”, concluye, visiblemente agotada, antes de bajar la mirada.
