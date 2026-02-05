Las inundaciones del Guadalquivir a su paso por Córdoba, en directo | Última hora de la alerta por el aviso naranja de la Aemet por fuerte viento, desalojos y carreteras cortadas

Continúan los desalojos en Majaneque

En la urbanización de Majaneque, en Córdoba, continúan los desalojos en la calle Los Trigueros. Algunas personas se resistieron anoche a abandonar sus viviendas tras el aviso de la Policía Nacional, y otras han regresado esta mañana, ya sea para intentar quedarse o para recoger sus pertenencias.

Según fuentes policiales desplegadas en el terreno, hay vecinos acostumbrados a este tipo de situaciones que minimizan el riesgo y no se marchan hasta que el agua les llega a los pies, pese a que el nivel está creciendo con rapidez. Muchos se aferran a sus casas por miedo a robos y porque tienen animales de compañía. Desde los servicios de emergencia insisten en la necesidad de desalojar cuanto antes ante el peligro creciente.