Las inundaciones del Guadalquivir a su paso por Córdoba, en directo | Última hora de la alerta por el aviso naranja de la Aemet por fuerte viento, desalojos y carreteras cortadas

El temporal golpea con más fuerza en la provincia al Alto Guadalquivir y la Subbética

El Guadalquivir a su paso por Córdoba este jueves

El Guadalquivir a su paso por Córdoba este jueves

A. J. González

Manuel Á. Larrea

Adrián Ramírez

Araceli R. Arjona

José A. Pérez Lunar

Noelia Santos

Cristina Ramírez

Las crecidas de los ríos por la borrasca Leonardo han dejado ya en Córdoba más de 400 desalojados. En las parcelaciones de Ribera Baja (Alcolea) y Guadalvalle (entorno del aeropuerto) en la capital comenzaron a producirse en la noche del miércoles. También los ha habido en Puente Genil, el Alto Guadalquivir y la Subbética. El Guadalquivir, a su paso por Córdoba, se encuentra en umbral rojo de peligro. Además, en Andalucía, se han registrado miles de desalojos, así como inundaciones y desbordamientos de ríos en un temporal sin precedentes.

Aquí te contamos en directo, y minuto a minuto, la última hora sobre las incidencias y las medidas adoptadas por la Junta de Andalucía:

Córdoba registra rachas de viento de 90 kilómetros por hora y supera las previsiones de la Aemet

Córdoba registra rachas de viento de 90 kilómetros por hora y supera las previsiones de la Aemet

Las familias de los asentamientos desalojados por la crecida del Guadalquivir: “Salimos con lo puesto y con mucho frío”

Las familias de los asentamientos desalojados por la crecida del Guadalquivir: “Salimos con lo puesto y con mucho frío”

Los vecinos de Guadalvalle: “Es la misma situación que el año pasado”

Los vecinos de Guadalvalle: “Es la misma situación que el año pasado”

El Guadalquivir llega a los cuatro metros de crecida en Córdoba y se mantiene en umbral rojo de peligro

Convocadas varias plazas de acceso libre de economista del Ayuntamiento de Córdoba

Convocadas varias plazas de acceso libre de economista del Ayuntamiento de Córdoba

Más de un centenar de personas desalojadas en Córdoba capital por la crecida del Guadalquivir

La borrasca Leonardo no da tregua en Córdoba: más de 100 litros en algunas zonas en un solo día y las lluvias continúan

La borrasca Leonardo no da tregua en Córdoba: más de 100 litros en algunas zonas en un solo día y las lluvias continúan

Regresan las clases presenciales en Córdoba capital y el Norte, con cierres aún en 25 municipios, en Alcolea y en la zona del Aeropuerto

Regresan las clases presenciales en Córdoba capital y el Norte, con cierres aún en 25 municipios, en Alcolea y en la zona del Aeropuerto
