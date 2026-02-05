La Aemet establece amarillo aviso por tormentas en Córdoba para el viernes

La salida de la borrasca Leonardo dejará las últimas consecuencias del temporal en la provincia de Córdoba. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decretado aviso amarillo para este viernes en la Campiña por tormentas (de las 14.00 a las 18.00), mismo nivel previsto para la Subbética, pero, en este caso, por rachas de viento que podrán llegar a los 70 kilómetros por hora.

En cuanto al día de hoy, las lluvias no han sido tan importantes como en la jornada anterior. En la capital se contabilizaron unos diez litros en el aeropuerto y se superaron los 32 en el Guadanuño. Priego volvió a ser uno de los municipios con más precipitaciones, con 20,4 litros contabilizados. Pero más llovió en Cardeña, donde la Aemet registró más de 50 litros.

Más destacadas han sido las rachas máximas de viento, como las de 96 kilómetros por hora registradas en Priego o las de 90 registradas en la sierra de Córdoba.

Carlos Doncel Sevilla cierra las compuertas del Muro de Defensa de Triana por riesgo de desbordamiento del Guadalquivir Las compuertas del muro de Defensa de Triana se han cerrado por segunda vez en la historia por riesgo de desbordamiento del Guadalquivir. El Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado esta medida preventiva ante el aumento del nivel del río del Guadalquivir por las intensas precipitaciones provocadas por la borrasca Leonardo.

Labores de la Guardia Civil Todo el personal disponible de la Guardia Civil de Córdoba se esta dedicado a las labores de auxilios que precise la población, principalmente en los municipios demarcación de la Guardia Civil afectados por la Cuenca del Guadalquivir, así como en la zona de la Subbética.

El 'vendaval' de la borrasca Leonardo deja en Valencia ráfagas de hasta 150 km/h, varios heridos, trenes cancelados, aviones desviados y más de 200 incidencias La borrasca Leonardo está dejando rachas de viento de hasta 150 kilómetros por hora en varios puntos de la Comunitat Valenciana, que están causando múltiples incidentes en muchos puntos de la autonomía valenciana. Las fuertes ráfagas han causado caídas de árboles, dos heridos en València por el desprendimiento de elementos urbanos e, incluso, la interrupción en la C1 de Cercanías-Renfe Valencia entre Cullera y Sollana por la caída de un árbol al tendido ferroviario; o retrasos en las líneas 1, 2 y 7 de Metrovalencia, en los tramos que circulan en superficie. El aumento repentino de las rachas ha pillado por sorpresa a varios transeúntes en València que han tenido que sujetarse al mobiliario urbano para impedir ser arrastrados por el viento. Según los registros de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la racha máxima registrada hasta las 15.30 horas ha sido en la estación del aeropuerto de València, con 111 km/h. Otros registros significativos se han producido en Utiel (92 km/h), Llíria (82 km/h) y Morella (80 km/h). Por su parte, la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) -cuenta con una red de estaciones mucho mayor que la de la AEMET- ha registrado una ráfaga máxima de 150 km/h en la localidad de Buñol, un registro que se ha replicado en varias de las sierras de la Comunitat Valenciana. Una de las comarcas más afectadas por el viento está siendo la de l'Horta. Así lo reflejan los 131 km/h registrados en Paterna o los más de 110 km/h de València, Quart de Poblet o Albal.

Tres niños heridos al caer la chapa de un tejado en Cartagena La borrasca Leonardo, que este jueves alcanza su pico de intensidad en la Región de Murcia, ha causado varias incidencias en la comunidad. Hasta las 16:00 horas de esta tarde el Centro de Coordinación de Emergencias 112 ha recibido un total de 159 llamadas vinculadas a 131 incidentes relacionados con el episodio de vientos. La mayoría de los incidentes gestionados se refieren a derrumbes (60) y obstáculos en la vía pública (43), localizándose principalmente en los municipios de Cartagena (49) y Murcia (35). Hasta el momento, ninguno de los incidentes ha sido considerado grave, apunta el 112. En Cartagena, tres niños han resultado heridos al caer una chapa del tejado del colegio. A las 15:03 horas, una llamada a Emergencias alertó sobre el incidente en la calle Hermano Pedro Ignacio.