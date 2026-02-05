Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo borrasca Leonardo CórdobaDesalojos en la capitalRiesgo extremo en el GuadalquivirCarreteras cortadasDesalojos en la provinciaEl tiempo fin de semanaEmbalsesCórdoba CFRRSS en Menores
instagramlinkedin

Temporal de lluvia y viento

La Aemet establece amarillo aviso por tormentas en Córdoba para el viernes

El jueves deja escasas lluvias en la capital y en general en la provincia, aunque se registran fuertes rachas de viento

Última hora de la emergencia por el temporal; desalojos y carreteras cortadas

Varios turistas pasean por el Puente Romano.

Varios turistas pasean por el Puente Romano. / MANUEL MURILLO

Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

La salida de la borrasca Leonardo dejará las últimas consecuencias del temporal en la provincia de Córdoba. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decretado aviso amarillo para este viernes en la Campiña por tormentas (de las 14.00 a las 18.00), mismo nivel previsto para la Subbética, pero, en este caso, por rachas de viento que podrán llegar a los 70 kilómetros por hora.

En cuanto al día de hoy, las lluvias no han sido tan importantes como en la jornada anterior. En la capital se contabilizaron unos diez litros en el aeropuerto y se superaron los 32 en el Guadanuño. Priego volvió a ser uno de los municipios con más precipitaciones, con 20,4 litros contabilizados. Pero más llovió en Cardeña, donde la Aemet registró más de 50 litros.

Noticias relacionadas

Más destacadas han sido las rachas máximas de viento, como las de 96 kilómetros por hora registradas en Priego o las de 90 registradas en la sierra de Córdoba.

En Directo
Ver más

TEMAS

  1. El río Guadalquivir entra en umbral naranja a su paso por Córdoba mientras sube el cauce a gran velocidad
  2. Las inundaciones del Guadalquivir a su paso por Córdoba, en directo | Última hora de la alerta por el aviso naranja de la Aemet por fuerte viento, desalojos y carreteras cortadas
  3. Córdoba cierra colegios e institutos el miércoles por la llegada de un río atmosférico 'excepcional' vinculado a la borrasca Leonardo
  4. El río Guadalquivir supera los dos metros a su paso por Córdoba y entra en umbral naranja
  5. El Ayuntamiento refuerza la vigilancia en Córdoba por las lluvias: 'Las previsiones que vienen son duras, viene mucha agua
  6. El Ayuntamiento habilita Vista Alegre como punto de encuentro en caso de evacuación por inundaciones en Córdoba
  7. Un 'cachito' de Málaga en Córdoba: abre en la ciudad el primer local especializado en camperos
  8. El río Guadalquivir vuelve a rebasar el umbral amarillo en Córdoba antes de lo peor de la borrasca Leonardo

Mensaje de ES-Alert en Córdoba capital: "Aléjese de las zonas inundables. Siga las instrucciones de las autoridades de Protección Civil"

Mensaje de ES-Alert en Córdoba capital: "Aléjese de las zonas inundables. Siga las instrucciones de las autoridades de Protección Civil"

Un centenar de cardiólogos se dan cita en el Hospital Reina Sofía para tratar los avances en válvula tricúspide

Un centenar de cardiólogos se dan cita en el Hospital Reina Sofía para tratar los avances en válvula tricúspide

Ordenan el desalojo de toda la cuenca del Guadalquivir en Córdoba y nueve zonas inundables de la capital

Ordenan el desalojo de toda la cuenca del Guadalquivir en Córdoba y nueve zonas inundables de la capital

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Córdoba se prepara para un escenario de inundaciones similar al de 2010: comienza el desalojo de todas las zonas de riesgo

Córdoba se prepara para un escenario de inundaciones similar al de 2010: comienza el desalojo de todas las zonas de riesgo

La Aemet establece amarillo aviso por tormentas en Córdoba para el viernes

La Aemet establece amarillo aviso por tormentas en Córdoba para el viernes

La Universidad de Córdoba recupera la actividad presencial tras dos días de cierre

La Universidad de Córdoba recupera la actividad presencial tras dos días de cierre

El Guadalquivir se acerca ya a los cinco metros de crecida y obliga a desalojar varias zonas de Córdoba

Tracking Pixel Contents