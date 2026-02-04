Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Medidas de prevención

Así es el triaje de viviendas ante posibles inundaciones en Córdoba: placas de colores para facilitar las evacuaciones

La Policía Local señaliza las casas de las parcelaciones y barriadas potencialmente inundables

Última hora de las incidencias y la suspensión de la actividad lectiva anunciada por la Junta

Señales que se colocarán para identificar las necesidades en las viviendas en caso de evacuación.

Señales que se colocarán para identificar las necesidades en las viviendas en caso de evacuación.

Araceli R. Arjona

Araceli R. Arjona

Córdoba

La Policía Local de Córdoba está llevando a cabo un triaje, tras el cual procederá a colocar una serie de placas en su recorrido por las casas de las parcelaciones y barriadas potencialmente inundables.

Fuentes municipales han informado de que el objetivo de estas señales es identificar las necesidades de cada familia en caso de evacuación, para que sea más fácil actuar si fuera necesario.

Ayuda para salir, sea por movilidad, edad o medicación

Las placas se colocarán en las puertas de las casas a lo largo de la tarde para facilitar el trabajo a las Fuerzas de Seguridad en caso de un hipotético desalojo. En concreto, habrá una placa con el dibujo de una persona que indicará a los bomberos y a la Policía que en esa vivienda hay alguien que necesita ayuda para salir, ya sea por problemas de movilidad, por alguna discapacidad, por edad o por medicación.

Aquí se necesita un vehículo

En otra de las placas, se ve un coche y con esta, se indica que la familia que vive en esa vivienda no tiene medios de transporte propios para trasladarse, por lo que necesitará un vehículo si llega el momento de abandonar la parcelación.

Un policía local coloca una señal de animales en la vivienda en una casa potencialmente inundable, este miércoles en Córdoba.

Un policía local coloca una señal de animales en la vivienda en una casa potencialmente inundable, este miércoles en Córdoba.

Presencia de animales en la vivienda

Asimismo, hay una placa en la que se ve el dibujo de un animal y en este caso, el símbolo hace alusión a la presencia de mascotas o animales y a la necesidad de contar con transportines para evacuarlos del lugar. Estas tres señales se colocarán de forma preventiva a modo informativo, por si hubiera que desalojar las parcelaciones de forma rápida, con la idea de perder el menor tiempo posible y ser más ágiles.

Una placa para señalar las viviendas evacuadas o que estén vacías

También habrá un cartel de checking que deberán poner los bomberos si llega el caso y es necesaria la evacuación. En este caso, se trata de una placa reflectante para que se vea por la noche, e indicará que una vez realizadas las comprobaciones correspondientes, la vivienda en cuestión está vacía.

