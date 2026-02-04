Así es el triaje de viviendas ante posibles inundaciones en Córdoba: placas de colores para facilitar las evacuaciones

La Policía Local de Córdoba está llevando a cabo un triaje, tras el cual procederá a colocar una serie de placas en su recorrido por las casas de las parcelaciones y barriadas potencialmente inundables.

Fuentes municipales han informado de que el objetivo de estas señales es identificar las necesidades de cada familia en caso de evacuación, para que sea más fácil actuar si fuera necesario.

Ayuda para salir, sea por movilidad, edad o medicación

Las placas se colocarán en las puertas de las casas a lo largo de la tarde para facilitar el trabajo a las Fuerzas de Seguridad en caso de un hipotético desalojo. En concreto, habrá una placa con el dibujo de una persona que indicará a los bomberos y a la Policía que en esa vivienda hay alguien que necesita ayuda para salir, ya sea por problemas de movilidad, por alguna discapacidad, por edad o por medicación.

Aquí se necesita un vehículo

En otra de las placas, se ve un coche y con esta, se indica que la familia que vive en esa vivienda no tiene medios de transporte propios para trasladarse, por lo que necesitará un vehículo si llega el momento de abandonar la parcelación.

Un policía local coloca una señal de animales en la vivienda en una casa potencialmente inundable, este miércoles en Córdoba. / CÓRDOBA

Presencia de animales en la vivienda

Asimismo, hay una placa en la que se ve el dibujo de un animal y en este caso, el símbolo hace alusión a la presencia de mascotas o animales y a la necesidad de contar con transportines para evacuarlos del lugar. Estas tres señales se colocarán de forma preventiva a modo informativo, por si hubiera que desalojar las parcelaciones de forma rápida, con la idea de perder el menor tiempo posible y ser más ágiles.

Una placa para señalar las viviendas evacuadas o que estén vacías

También habrá un cartel de checking que deberán poner los bomberos si llega el caso y es necesaria la evacuación. En este caso, se trata de una placa reflectante para que se vea por la noche, e indicará que una vez realizadas las comprobaciones correspondientes, la vivienda en cuestión está vacía.

En Directo

Más lluvias para la semana que viene La próxima semana, del 9 al 15 de febrero, Andalucía afrontará un tiempo probablemente más lluvioso de lo normal para estas fechas, según la previsión de la Aemet. La excepción estaría en el extremo oriental de la comunidad, donde no se espera ese aumento de precipitaciones respecto a lo habitual. Además, la Aemet apunta a un ambiente más cálido de lo normal para este periodo, con temperaturas por encima de la media en buena parte de Andalucía. Se trata de una tendencia semanal y, por tanto, su evolución concreta dependerá del paso de frentes y de la distribución final de las lluvias.

Ronda pide "no bajar la guardia": "Son numerosos los desprendimientos en el núcleo urbano" El Ayuntamiento del municipio malagueño de Ronda ha incidido en la tarde de este miércoles, y ante el paso de la borrasca Leonardo, que "no podemos bajar la guardia, afrontamos la que sería la recta final del aviso rojo por fuertes lluvias y el amarillo por viento". "Son numerosos los desprendimientos en el núcleo urbano", ha señalado el Consistorio de Ronda en su perfil en redes social. Cabe recordar que unas 300 personas permanecen aisladas en zonas rurales de esta ciudad malagueña

Noelia Santos Renfe cancela todos los servicios ferroviarios de Andalucía excepto Córdoba-Madrid, Jaén-Madrid y C1 en Málaga Renfe acaba de actualizar la situación del servicio ferroviario de Andalucía. La empresa solo opera en estos momentos el AVE Córdoba-Madrid (realmente, el traslado en autobús a Villanueva de Córdoba y, de ahí, a la capital), el Media Distancia Jaén-Madrid y el Cercanías de Málaga C1. El resto de trenes no funcionan. No hay ni Alta Velocidad con Sevilla, Málaga y Granada, ni Media Distancia con Rabanales, Cádiz, Sevilla o Jaén.

Rafael Castro Cortada por inundaciones la carretera A-306 de El Carpio a Torredonjimeno y numerosas incidencias en el Alto Guadalquivir La carretera A-306 entre El Carpio y Torredonjimeno (Jaén) está cortada entre el kilómetro 1 y 4, a la altura de Maruanas, en la localidad cordobesa. El acceso principal se encuentra completamente anegado, impidiendo el tránsito normal y generando importantes problemas de movilidad para los residentes y usuarios habituales. No es la única incidencia que la borrasca Leonardo a su paso por Córdoba está dejando en la comarca del Alto Guadalquivir. Incidencias que están afectando tanto a las vías públicas dentro de los núcleos urbanos como a los principales accesos. [Lea aquí la noticia al completo]