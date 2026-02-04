La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El regreso de la actividad lectiva en la capital y el norte de la provincia para este jueves es la noticia de última hora en una jornada donde la mirada informativa se ha centrado en el paso de la borrasca Leonardo por la capital
Mañana jueves regresarán las clases a colegios e institutos de la capital y la zona norte de la provincia, mientras se prorrogará la suspensión en 25 municipios de la Subbética. Esta última hora marca la actualidad de una jornada en la que la mirada informativa se ha centrado principalmente en el paso del temporal Leonardo. Además, seguimos muy de cerca la evolución de los ríos: el Guadalquivir ha superado el umbral rojo a su paso por Córdoba capital, mientras que en el sur de la provincia se han desbordado el río Zagrilla y el río Salado y dos familias han sido desalojadas ante el aviso rojo del río Anzur en Lucena.
- Córdoba capital y el Norte recuperan las clases
- El río Guadalquivir supera el umbral rojo de peligro por desbordamiento en Córdoba
- Los ríos Zagrilla y Salado se desbordan en Priego e inundan viviendas y naves industriales al paso de la borrasca
Además, destacamos estas otras noticias:
Borrasca Leonardo
- Expectación en Alcolea, Guadalvalle y Majaneque en el minuto a minuto de la crecida del agua
- Así es el triaje de viviendas ante posibles inundaciones en Córdoba: placas de colores para facilitar las evacuaciones
- Casi una veintena de personas desalojadas en la provincia de Córdoba por los efectos de la borrasca Leonardo
- Antonio Urbano, vecino de Castil de Campos: "Jamás había visto el río así en 72 años que tengo, es algo espantoso"
- El Guadalquivir en Córdoba: comparación entre las riadas de 2010 y 2013 y la crecida actual por el paso de Leonardo
- La borrasca Leonardo deja nueve carreteras cortadas en la provincia de Córdoba en su fase más activa
Córdoba
- El juzgado recibe 14 denuncias y siete solicitudes de personación en la causa de la tragedia de Adamuz
- Condenado a cinco años de cárcel por apuñalar a un hombre con un cuchillo de cocina en la Fuensanta
- Dan nueve días de margen para el desahucio de una mujer en Santa Rosa: "Mis hijos necesitan una casa"
- Una mujer de Córdoba queda libre de más 68.600 euros de deuda tras acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad
Provincia
España
- Los maquinistas mantienen la huelga entre el 9 y 11 de febrero y Transportes vuelve a citar a los sindicatos este jueves
- Alerta por la borrasca Leonardo y el río atmosférico en Córdoba y Andalucía, en directo | Última hora de las incidencias y la suspensión de la actividad lectiva anunciada por la Junta
- El río Guadalquivir supera los dos metros a su paso por Córdoba y entra en umbral naranja
- Aviso naranja por lluvia y viento en Córdoba, en directo: rachas de más de 100 km/h y más de 60 litros de agua
- El Ayuntamiento de Córdoba precinta el entorno de La Calahorra por la subida del nivel del río
- Córdoba cierra colegios e institutos el miércoles por la llegada de un río atmosférico 'excepcional' vinculado a la borrasca Leonardo
- El Ayuntamiento refuerza la vigilancia en Córdoba por las lluvias: 'Las previsiones que vienen son duras, viene mucha agua
- Un 'cachito' de Málaga en Córdoba: abre en la ciudad el primer local especializado en camperos
- Aviso naranja en Córdoba: las rachas de viento alcanzarán los 90 kilómetros por hora este miércoles