Mañana jueves regresarán las clases a colegios e institutos de la capital y la zona norte de la provincia, mientras se prorrogará la suspensión en 25 municipios de la Subbética. Esta última hora marca la actualidad de una jornada en la que la mirada informativa se ha centrado principalmente en el paso del temporal Leonardo. Además, seguimos muy de cerca la evolución de los ríos: el Guadalquivir ha superado el umbral rojo a su paso por Córdoba capital, mientras que en el sur de la provincia se han desbordado el río Zagrilla y el río Salado y dos familias han sido desalojadas ante el aviso rojo del río Anzur en Lucena.

