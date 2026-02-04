Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El regreso de la actividad lectiva en la capital y el norte de la provincia para este jueves es la noticia de última hora en una jornada donde la mirada informativa se ha centrado en el paso de la borrasca Leonardo por la capital

Colegio Eduardo Lucena cerrado durante este miércoles como medida de prevención por el temporal.

Colegio Eduardo Lucena cerrado durante este miércoles como medida de prevención por el temporal. / A. J. González

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Mañana jueves regresarán las clases a colegios e institutos de la capital y la zona norte de la provincia, mientras se prorrogará la suspensión en 25 municipios de la Subbética. Esta última hora marca la actualidad de una jornada en la que la mirada informativa se ha centrado principalmente en el paso del temporal Leonardo. Además, seguimos muy de cerca la evolución de los ríos: el Guadalquivir ha superado el umbral rojo a su paso por Córdoba capital, mientras que en el sur de la provincia se han desbordado el río Zagrilla y el río Salado y dos familias han sido desalojadas ante el aviso rojo del río Anzur en Lucena.

Además, destacamos estas otras noticias:

Borrasca Leonardo

Córdoba

Provincia

España

