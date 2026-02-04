La actualidad del miércoles 4 de febrero
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La alerta en Córdoba y toda Andalucía por la llegada de la borrasca Leonardo marca la mirada informativa, pero también hay novedades respecto a la restitución de la alta velocidad
Toda Andalucía, incluida Córdoba, se encuentra en alerta por la borrasca Leonardo. La Junta ha decretado la suspensión de las clases en los colegios para hoy, y el Ayuntamiento ha habilitado el pabellón de Vistalegre como punto de encuentro en caso de evacuación. Miembros del Ayuntamiento de Córdoba, Policía Local y Bomberos se desplazaron anoche a las principales zonas inundables para recabar información sobre el terreno y registrar las principales necesidades de los vecinos. Además, el río Guadalquivir volvió a rebasar el umbral amarillo en la jornada del martes a su paso por Córdoba, antes, incluso, de que llegue la borrasca, y ya se encuentra en umbral naranja en la mañana de este miércoles. A las 7.30 horas, la lámina de agua alcanzaba los 2,14 metros sobre el lecho de aguas baja.
Además, destacamos estas otras noticias:
