Toda Andalucía, incluida Córdoba, se encuentra en alerta por la borrasca Leonardo. La Junta ha decretado la suspensión de las clases en los colegios para hoy, y el Ayuntamiento ha habilitado el pabellón de Vistalegre como punto de encuentro en caso de evacuación. Miembros del Ayuntamiento de Córdoba, Policía Local y Bomberos se desplazaron anoche a las principales zonas inundables para recabar información sobre el terreno y registrar las principales necesidades de los vecinos. Además, el río Guadalquivir volvió a rebasar el umbral amarillo en la jornada del martes a su paso por Córdoba, antes, incluso, de que llegue la borrasca, y ya se encuentra en umbral naranja en la mañana de este miércoles. A las 7.30 horas, la lámina de agua alcanzaba los 2,14 metros sobre el lecho de aguas baja.

