La actualidad del miércoles 4 de febrero

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La alerta en Córdoba y toda Andalucía por la llegada de la borrasca Leonardo marca la mirada informativa, pero también hay novedades respecto a la restitución de la alta velocidad

Las Instalaciones Deportivas de Vista Alegre permanecerán cerradas hasta nuevo aviso debido a la alerta Nivel 2 en Andalucía. Estas instalaciones se convertirán en un Punto Seguro Habitacional y de Emergencia, gestionado por Cruz Roja, para quienes necesiten refugio

Las Instalaciones Deportivas de Vista Alegre permanecerán cerradas hasta nuevo aviso debido a la alerta Nivel 2 en Andalucía. Estas instalaciones se convertirán en un Punto Seguro Habitacional y de Emergencia, gestionado por Cruz Roja, para quienes necesiten refugio / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Toda Andalucía, incluida Córdoba, se encuentra en alerta por la borrasca Leonardo. La Junta ha decretado la suspensión de las clases en los colegios para hoy, y el Ayuntamiento ha habilitado el pabellón de Vistalegre como punto de encuentro en caso de evacuación. Miembros del Ayuntamiento de Córdoba, Policía Local y Bomberos se desplazaron anoche a las principales zonas inundables para recabar información sobre el terreno y registrar las principales necesidades de los vecinos. Además, el río Guadalquivir volvió a rebasar el umbral amarillo en la jornada del martes a su paso por Córdoba, antes, incluso, de que llegue la borrasca, y ya se encuentra en umbral naranja en la mañana de este miércoles. A las 7.30 horas, la lámina de agua alcanzaba los 2,14 metros sobre el lecho de aguas baja.

Además, destacamos estas otras noticias:

Borrasca Leonardo

Campo

Deportes

España

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Qué hacer hoy en Córdoba, miércoles 4 de febrero de 2026

Renfe cancela conexiones ferroviarias en Córdoba, Cádiz, Jaén, Málaga y Sevilla ante el temporal

Alerta por la borrasca Leonardo: Córdoba y Andalucía se preparan para lo peor del temporal

El Gobierno municipal se desplaza a las zonas inundables de Córdoba: "Ante cualquier emergencia, que se llame al 112"

El Ayuntamiento habilita Vista Alegre como punto de encuentro en caso de evacuación por inundaciones en Córdoba

El río Guadalquivir vuelve a rebasar el umbral amarillo en Córdoba antes de lo peor de la borrasca Leonardo

Los fallecidos en Córdoba el martes 3 de febrero

