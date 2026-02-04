Telefónica digitaliza la logística de la planta de Grupo Gallo en El Carpio y la prepara para la IA

Telefónica, a través de Telefónica Tech, ha desarrollado un proyecto piloto de digitalización de la logística interna en la planta industrial de Grupo Gallo en El Carpio (Córdoba), con el objetivo de mejorar la eficiencia operativa y preparar la instalación para la incorporación progresiva de tecnologías propias de la Industria 4.0, como la inteligencia artificial y los gemelos digitales.

La actuación ha permitido implantar una arquitectura digital escalable que integra de forma unificada todos los sistemas de gestión interna y de final de línea de la planta. El proyecto aborda la coordinación de los vehículos autoguiados (AGVs), los sistemas de paletizado automático y la capa de software que gobierna estos procesos, informa Telefónica en una nota de prensa.

Esta solución dota a la fábrica de una gestión más flexible, eficiente y centralizada, y permite que el modelo pueda replicarse en otras plantas de la compañía en el futuro.

Modernización de la flota de AGVs

Telefónica Tech, a través de su empresa Geprom, ha incorporado 7 nuevos AGVs a la planta de El Carpio y ha implantado una plataforma de gestión de flotas basada en tecnología Siemens, que permite una administración multimarca y centralizada de los vehículos.

Esta modernización no solo optimiza la operativa actual, sino que deja preparada la instalación para futuras ampliaciones, como la incorporación de nuevos equipos o funcionalidades avanzadas.

El proyecto ha incluido también la modernización de 14 estaciones de paletizado de final de línea, con la actualización de la electrónica, los PLCs, la programación de los robots industriales y la renovación de la red industrial de la planta.

Estas actuaciones refuerzan la fiabilidad operativa, la seguridad de los procesos y la sostenibilidad de la logística interna de Grupo Gallo.

Base para la Industria 4.0

Gracias a esta digitalización, la planta de El Carpio dispone ahora de una infraestructura preparada para la simulación de escenarios, la analítica de datos, el desarrollo de gemelos digitales y la futura incorporación de herramientas de inteligencia artificial. El proyecto establece un modelo tecnológico replicable, que permitirá extender esta transformación digital a otras instalaciones del grupo.

Desde Grupo Gallo se destaca que este proyecto supone un avance hacia un modelo de operaciones más conectado y flexible, mientras que desde Telefónica Tech se subraya que la iniciativa no solo optimiza la planta cordobesa, sino que abre la puerta a implantar la misma solución en otras fábricas, garantizando la continuidad operativa y el crecimiento futuro.

Noticias relacionadas

Este proyecto será presentado como caso de uso en una mesa redonda del Congreso de Industria Conectada, que se celebra los días 4 y 5 de febrero en Bilbao, bajo el título Automatizar y digitalizar para liderar: la industria bien hecha-