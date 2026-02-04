Silbon presenta su Memoria de Sostenibilidad 2024 y consolida su modelo de gestión responsable

La firma de moda Silbon ha presentado en Córdoba su Memoria de Sostenibilidad 2024, un documento que recoge los principales avances de la compañía en materia ambiental, social y de gobernanza, así como las acciones desarrolladas por la Fundación Silbon y la evolución de su estrategia de sostenibilidad durante el último ejercicio.

La presentación tuvo lugar en las oficinas centrales de la compañía y contó con la participación del CEO de Silbon, Pablo López, el COO y presidente de la Fundación Silbon, Juan Jurado, y el director de Sostenibilidad y de la Fundación, Aécio Dantas, quienes expusieron la visión estratégica de la marca y los principales hitos recogidos en la memoria, difundidos por la empresa en una nota de prensa.

Desde la dirección de la compañía se subrayó que el sector de la moda es uno de los más intensivos en el uso de recursos naturales, lo que obliga a las marcas a asumir un papel activo en la mejora continua, la rendición de cuentas y la generación de impacto positivo más allá del cumplimiento normativo.

Crecimiento económico y compromiso social

Durante el ejercicio 2024, Silbon registró un crecimiento cercano al 40 % en ventas y beneficios, demostrando, según explicó la compañía, que es posible combinar éxito empresarial y responsabilidad social dentro de un mismo modelo de negocio.

Juan Jurado, Pablo López y Aecio Dantas en la presentación de Silbon. / CÓRDOBA

Desde la empresa se destacó que la sostenibilidad forma parte de la estrategia corporativa y no se concibe como un elemento aislado, sino como un eje transversal que guía la toma de decisiones.

En el ámbito ambiental, la Memoria de Sostenibilidad 2024 recoge la consolidación del programa Silbon Second Life, centrado en la compra y venta de prendas de segunda mano para prolongar su vida útil y reducir residuos.

Asimismo, la compañía ha avanzado en la evaluación del impacto ambiental de sus productos mediante análisis de ciclo de vida, ha mejorado la trazabilidad de las prendas y ha incrementado la eficiencia energética de sus operaciones gracias a la instalación de paneles solares y el uso de energía de origen renovable.

El proyecto Bosque Silbon se afianza como una de las iniciativas clave dentro de su hoja de ruta de descarbonización, a la que se suma la incorporación del alcance 3 en el cálculo de la huella de carbono.

Personas en el centro del modelo

El documento destaca también el compromiso social de la compañía, con una plantilla compuesta en torno a un 67 % por mujeres, reflejo de una apuesta por la igualdad de oportunidades, la diversidad y la creación de un entorno laboral inclusivo.

Desde la Fundación Silbon se puso en valor la necesidad de estructurar y visibilizar iniciativas sociales que la empresa viene desarrollando desde hace años, con el objetivo de devolver a la sociedad parte del apoyo recibido.

En materia de gobernanza, Silbon ha reforzado sus sistemas de gestión y control con la obtención de las certificaciones ISO 9001 de calidad e ISO 14001 de gestión ambiental durante 2025. La compañía mantiene además su alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su adhesión al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, así como su participación en alianzas para una gestión responsable del agua.

De cara a 2026, Silbon prevé profundizar en la evaluación integral de su cadena de suministro, incorporar criterios ambientales con respaldo científico en la calidad de sus productos y continuar avanzando en transparencia y comunicación clara sobre sus compromisos y resultados.

Fundada en 2009, Silbon se ha consolidado como una marca andaluza en plena expansión, con presencia nacional e internacional, más de 150 aperturas previstas, una red multicanal de venta y proyectos vinculados a la formación, la acción social y la dinamización cultural en Córdoba, donde mantiene su sede y un fuerte arraigo territorial