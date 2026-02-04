Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Borrasca Leonardo

Peligro de desbordamiento: los ríos Guadalquivir, Genil, Anzur y Cabra superan el umbral rojo

El río en la capital cordobesa alcanzó el nivel máximo a partir de las 19.30 horas y ha seguido creciendo desde entonces

Puente Romano sobre el Guadalquivir a su paso por Córdoba, este miércoles 4 de febrero.

Puente Romano sobre el Guadalquivir a su paso por Córdoba, este miércoles 4 de febrero. / VÍCTOR CASTRO

Rafael Verdú

Rafael Verdú

Córdoba

El río Guadalquivir ha terminado superando en la tarde del miércoles el umbral rojo por riesgo de desbordamiento en varios puntos de medición de la provincia, así como en distintos parámetros que vigila la CHG. Ha ocurrido pasadas las 19.30 horas, después de un día completo con intensas lluvias y los caudales en constante aumento desde la llegada de la borrasca Leonardo.

Uno de esos parámetros es la altura sobre la lámina de agua, un referencia local que puede ser muy distinta según el lugar donde se mida. En Córdoba capital, el umbral rojo se alcanza cuando se superan los 2,5 metros. Esa no es la profundidad real del Guadalquivir, que tiene una columna de agua mucho mayor medida sobre el fondo, sino el exceso de altura sobre la superficie que presenta el río cuanto trae poca agua, en épocas de estiaje. Por pocos centímetros, ese valor de dos metros y medio se superó en la capital a media tarde y a primera hora de la noche ya llegaba a 2,73 metros. Y subiendo.

Lo hizo también en otros puntos de medición, como en Alcolea o en Valchillón (que mide el riesgo en ese arroyo en vez de en el Guadalquivir, con 3,36 metros sobre la lámina de agua). En Almodóvar del Río el Guadalquivir tenía una altura sobre la lámina de 7,88 metros, de nuevo en nivel rojo.

Riesgo de desbordamiento en los ríos Cabra y Anzur

En la misma situación se vieron durante la tarde otros cauces como el río Cabra en Santaella (2,6 metros de exceso) o el Anzur antes de desembocar en el Genil (3,31 metros). En Palma del Río preocupaba mucho más la crecida del Genil, también por encima del umbral rojo con 5,5 metros sobre su plano habitual a la altura de Écija. Todo ese caudal de agua llegará a la localidad cordobesa en la madrugada del jueves.

Caudales en aumento

Otro valor que también ha superado en tres localizaciones el umbral rojo de riesgo es el caudal del Guadalquivir. Este parámetro no mide la altura, sino el volumen de agua que circula cada segundo por una estación medidora. A diferencia de la altura sobre la lámina de agua, los distintos umbrales (amarillo, naranja y rojo) se alcanzan con más frecuencia en la estación lluviosa.

El Carpio, Villafranca y Fuente Palmera llegaron en la tarde de este miércoles al umbral rojo con distintos valores, con magnitudes crecientes aguas abajo. Son los únicos puntos en todo el cauce a lo largo de Andalucía que se encontraban, a primera hora de la noche, en esa situación.

En El Carpio pasaban cada segundo 961 metros cúbicos de agua, suficiente como para llenar dos veces cada minuto el tanque de tormentas del Guadalquivir de la capital, y aún sobraría agua. Aguas abajo, en Villafranca, el caudal superaba los 1.112 metros cúbicos por segundo. Entre ese punto y Fuente Palmera, el Guadalquivir recibe aportaciones de afluentes y escorrentías por ambas márgenes, de modo que ahí se alcanzaron 1.353 metros cúbicos por segundo. En este mismo punto también se superó el umbral rojo tras las intensas lluvias de marzo del año pasado.

