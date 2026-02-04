Peligro de desbordamiento: los ríos Guadalquivir, Genil, Anzur y Cabra superan el umbral rojo

El río Guadalquivir ha terminado superando en la tarde del miércoles el umbral rojo por riesgo de desbordamiento en varios puntos de medición de la provincia, así como en distintos parámetros que vigila la CHG. Ha ocurrido pasadas las 19.30 horas, después de un día completo con intensas lluvias y los caudales en constante aumento desde la llegada de la borrasca Leonardo.

Uno de esos parámetros es la altura sobre la lámina de agua, un referencia local que puede ser muy distinta según el lugar donde se mida. En Córdoba capital, el umbral rojo se alcanza cuando se superan los 2,5 metros. Esa no es la profundidad real del Guadalquivir, que tiene una columna de agua mucho mayor medida sobre el fondo, sino el exceso de altura sobre la superficie que presenta el río cuanto trae poca agua, en épocas de estiaje. Por pocos centímetros, ese valor de dos metros y medio se superó en la capital a media tarde y a primera hora de la noche ya llegaba a 2,73 metros. Y subiendo.

Lo hizo también en otros puntos de medición, como en Alcolea o en Valchillón (que mide el riesgo en ese arroyo en vez de en el Guadalquivir, con 3,36 metros sobre la lámina de agua). En Almodóvar del Río el Guadalquivir tenía una altura sobre la lámina de 7,88 metros, de nuevo en nivel rojo.

Riesgo de desbordamiento en los ríos Cabra y Anzur

En la misma situación se vieron durante la tarde otros cauces como el río Cabra en Santaella (2,6 metros de exceso) o el Anzur antes de desembocar en el Genil (3,31 metros). En Palma del Río preocupaba mucho más la crecida del Genil, también por encima del umbral rojo con 5,5 metros sobre su plano habitual a la altura de Écija. Todo ese caudal de agua llegará a la localidad cordobesa en la madrugada del jueves.

En Directo

La borrasca Leonardo deja 3 muertos y miles de evacuados en Marruecos La borrasca Leonardo causó este miércoles la muerte de tres personas en Marruecos y miles de evacuados, mientras que en España y Portugal aumentaron los desalojos debido a las inundaciones y crecida de los ríos ocasionadas por las intensas precipitaciones. Dos mujeres y una niña fallecieron este miércoles en la localidad de Beni Arous, en la provincia de Larache, en el noroeste de Marruecos, afectada por el temporal, tras el derrumbe de una vivienda provocado por un deslizamiento de tierra debido a las fuertes lluvias. Fuentes locales contactadas por EFE y medios marroquíes informaron de que el suceso se produjo como consecuencia de los desprendimientos registrados en la zona en las últimas semanas, debido a las intensas precipitaciones que afectan a la región.

Miles de desalojos, inundaciones y desbordamientos de ríos: un temporal sin precedentes reparte destrozos y alertas por toda Andalucía La lluvia ha caído este miércoles sin tregua sobre una Andalucía ya saturada de agua por el tren de borrascas y activó una de las mayores emergencias climatológicas de los últimos años, con miles de desalojados, ríos al límite y un despliegue masivo de medios de todas las administraciones. El martes a las ocho de la tarde sonaron los móviles de las zonas que entraban en ese momento en aviso rojo, Grazalema y la Serranía de Ronda primero y Los Puentes en Jaén después y fue el comienzo de horas de muchísimo trabajo por parte de los equipos de emergencias. La previsión para este jueves es que lo peor del temporal se mueva a Andalucía oriental con Jaén, Granada y Málaga en el foco y también Almería, que se ha salvado esta primera jornada. En Huelva, Sevilla y Cádiz no se baja la guardia: las lluvias remiten un poco pero el peligro está ahora en los desbordamientos: la borrasca Leonardo ha llegado cuando la tierra ya no tenía apenas capacidad de absorción y los embalses, arroyos y ríos se encontraban al límite. [Lea aquí la noticia al completo]

CÓRDOBA Inundaciones en la aldea de Fuente Grande (Almedinilla) La borrasca provocó cortes de carreteras e incidencias en esta zona de la Subbética.

Buscan a una joven desaparecida junto a un río en la Axarquía malagueña Una mujer de algo más de 30 años permanece desaparecida en Sayalonga (Málaga), después de que hubiese podido ser arrastrada por el elevado caudal del río Turvilla. Así lo han indicado fuentes locales a este periódico, al tiempo que han indicado que un amplio dispositivo de búsqueda, conformado por agentes de Guardia Civil, Policía Local, Bomberos y voluntarios de Protección Civil, habría localizado al perro de la joven. La desaparecida sería natural de Torrox y residiría en este otro municipio axárquico junto a su pareja. Aún con las restricciones marcadas por la incidencia de la borrasca Leonardo, la joven habría sacado a sus dos perros en las inmediaciones del río. En un momento dado, uno de los dos habría caído al cauce y, sin dudarlo un momento, la propietaria accedió a las frías aguas hasta lograr salvar el can. Desde ese momento nadie ha podido saber de su paradero. [Lee aquí la noticia completa]

CÓRDOBA Vídeo | Numerosas incidencias en el Alto Guadalquivir La carretera A-306 entre El Carpio y Torredonjimeno (Jaén) está cortada entre el kilómetro 1 y 4, a la altura de Maruanas, en la localidad cordobesa. El acceso principal se encuentra completamente anegado, impidiendo el tránsito normal y generando importantes problemas de movilidad para los residentes y usuarios habituales. No es la única incidencia que la borrasca Leonardo a su paso por Córdoba está dejando en la comarca del Alto Guadalquivir. Incidencias que están afectando tanto a las vías públicas dentro de los núcleos urbanos como a los principales accesos. [Lea aquí la noticia al completo]

Caudales en aumento

Otro valor que también ha superado en tres localizaciones el umbral rojo de riesgo es el caudal del Guadalquivir. Este parámetro no mide la altura, sino el volumen de agua que circula cada segundo por una estación medidora. A diferencia de la altura sobre la lámina de agua, los distintos umbrales (amarillo, naranja y rojo) se alcanzan con más frecuencia en la estación lluviosa.

El Carpio, Villafranca y Fuente Palmera llegaron en la tarde de este miércoles al umbral rojo con distintos valores, con magnitudes crecientes aguas abajo. Son los únicos puntos en todo el cauce a lo largo de Andalucía que se encontraban, a primera hora de la noche, en esa situación.

En El Carpio pasaban cada segundo 961 metros cúbicos de agua, suficiente como para llenar dos veces cada minuto el tanque de tormentas del Guadalquivir de la capital, y aún sobraría agua. Aguas abajo, en Villafranca, el caudal superaba los 1.112 metros cúbicos por segundo. Entre ese punto y Fuente Palmera, el Guadalquivir recibe aportaciones de afluentes y escorrentías por ambas márgenes, de modo que ahí se alcanzaron 1.353 metros cúbicos por segundo. En este mismo punto también se superó el umbral rojo tras las intensas lluvias de marzo del año pasado.