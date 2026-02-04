Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El río Guadalquivir entra en umbral naranja a su paso por Córdoba mientras sube el cauce a gran velocidad

El nivel se encuentra en 2,17 metros, mientras que en Alcolea se supera el umbral amarillo

Rio Guadalquivir a su paso por Córdoba, ayer

Rio Guadalquivir a su paso por Córdoba, ayer / Manuel Murillo

Adrián Ramírez

Adrián Ramírez

El río Guadalquivir ha alcanzado el umbral naranja (nivel de vigilancia) a su paso por Córdoba este miércoles por la mañana, después de escalar a gran velocidad durante las últimas horas.

Según los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), la lámina de agua se sitúa ya en 2,17 metros sobre el nivel de aguas bajas. Es a los 2,50 metros cuando se activa el umbral de peligro por desbordamiento.

Cabe señalar que no fue hasta las 13.50 de ayer martes cuando el río no entró en el umbral amarillo, por lo que en apenas 17 horas el cauce del río ha subido 64 centímetros. Además, fue a las 5.00 horas de este miércoles cuando se rebasaron los dos metros, por lo que en apenas dos horas ha crecido 14 centímetros.

Estado del Guadalquivir ayer martes.

Estado del Guadalquivir ayer martes. / Manuel Murillo

Leonardo se hace notar

Este nuevo repunte del caudal llega tras una jornada intensa de precipitaciones y después de que en las primeras siete horas del día se hayan registrado 18,4 litros por metro cuadrado, lo que ha acelerado la respuesta del río.

Pese a este aumento, la situación continúa bajo seguimiento por parte de los organismos competentes, mientras se mantiene activa la vigilancia en distintos puntos de la cuenca.

Nivel del río a su paso por el Puente Romano, ayer martes.

Nivel del río a su paso por el Puente Romano, ayer martes. / Manuel Murillo

Avisos en Almodóvar, Santaella y Alcolea

En cuanto a otros puntos de control, la CHG activa umbral naranja en Almodóvar del Río (donde ya se rebasan los cinco metros) y Santaella, mientras que el azud de Alcolea se encuentra en nivel amarillo, con una lectura de 106,96 metros.

El Ayuntamiento de Córdoba mantiene cerrados los parques y zonas verdes de la ciudad ante el episodio de inestabilidad asociado a la borrasca Leonardo, que está dejando lluvias persistentes y rachas de viento. El Consistorio insiste en extremar las precauciones y evitar el acceso a zonas arboladas mientras dure el temporal. Además, la actividad lectiva está cancelada para hoy.

