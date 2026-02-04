El río Guadalquivir entra en umbral naranja a su paso por Córdoba mientras sube el cauce a gran velocidad

El río Guadalquivir ha alcanzado el umbral naranja (nivel de vigilancia) a su paso por Córdoba este miércoles por la mañana, después de escalar a gran velocidad durante las últimas horas.

Según los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), la lámina de agua se sitúa ya en 2,17 metros sobre el nivel de aguas bajas. Es a los 2,50 metros cuando se activa el umbral de peligro por desbordamiento.

Cabe señalar que no fue hasta las 13.50 de ayer martes cuando el río no entró en el umbral amarillo, por lo que en apenas 17 horas el cauce del río ha subido 64 centímetros. Además, fue a las 5.00 horas de este miércoles cuando se rebasaron los dos metros, por lo que en apenas dos horas ha crecido 14 centímetros.

Estado del Guadalquivir ayer martes. / Manuel Murillo

Leonardo se hace notar

Este nuevo repunte del caudal llega tras una jornada intensa de precipitaciones y después de que en las primeras siete horas del día se hayan registrado 18,4 litros por metro cuadrado, lo que ha acelerado la respuesta del río.

Pese a este aumento, la situación continúa bajo seguimiento por parte de los organismos competentes, mientras se mantiene activa la vigilancia en distintos puntos de la cuenca.

Nivel del río a su paso por el Puente Romano, ayer martes. / Manuel Murillo

Avisos en Almodóvar, Santaella y Alcolea

En cuanto a otros puntos de control, la CHG activa umbral naranja en Almodóvar del Río (donde ya se rebasan los cinco metros) y Santaella, mientras que el azud de Alcolea se encuentra en nivel amarillo, con una lectura de 106,96 metros.

El Ayuntamiento de Córdoba mantiene cerrados los parques y zonas verdes de la ciudad ante el episodio de inestabilidad asociado a la borrasca Leonardo, que está dejando lluvias persistentes y rachas de viento. El Consistorio insiste en extremar las precauciones y evitar el acceso a zonas arboladas mientras dure el temporal. Además, la actividad lectiva está cancelada para hoy.

En Directo

Planes especiales y restricciones en Málaga La mayoría de los ayuntamientos de Málaga han activado este martes distintos planes especiales y multitud de restricciones derivadas de las alertas rojas y naranjas que al paso de la borrasca Leonardo ha activado Protección Civil, en base a los avisos establecidos previamente por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Toda precaución es poca, como relatan alcaldes y concejales, ante unos episodios por lluvias fuertes y vientos que pueden ser "sin precedentes" en algunas zonas.

Aviso rojo en Cádiz La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado a nivel rojo el aviso para este miércoles por lluvias en el Estrecho (Cádiz), un nivel de riesgo extremo que se suma a los avisos ya vigentes en las comarcas de Grazalema (Cádiz) y Ronda (Málaga). Según la Aemet, se prevén acumulaciones de hasta 120 litros por metro cuadrado en una hora, con mayor probabilidad en el entorno de Algeciras, y se podrían alcanzar los 150 litros/m2 en 24 horas.

Nuevas interrupciones en la red de trenes de Andalucía El servicio de trenes en Andalucía sigue gravemente afectado por los efectos de la borrasca Leonardo. Como estaba previsto desde primera hora de la mañana hay incidencias en las conexiones ferroviarias en Cádiz, Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla. Los problemas se han ido incrementando a lo largo de la mañana dando lugar a nuevas interrupciones en los servicios. Desde las siete de la mañana se han incorporado nuevas incidencias y líneas interrumpidas: Las condiciones metereológicas adversas en la bifurcación entre Tocón y Loja han provocado la suspensión de la circulación en el tramo de alta velocidad entre Antequera-Santa Ana-Granada

Un desprendimiento de tierras en Álora ha forzado la supresión de la conexión entre Málaga y Antequera. En esa misma zona hay problemas en los sistemas de electrificación.

Actualización de previsiones de la Aemet: provincias en nivel amarillo, naranja y rojo La Agencia Española de Meteorología ha actualizado sus previsiones para este miércoles. La borrasca Leonardo mantiene en alerta naranja por fuertes precipitaciones a las de Almería, Córdoba (en la Subética), Granada y Jaén. Por viento, el aviso naranja se extiende por la Subbética cordobesa, Valle del Guadalquivir y Capital y Montes en Jaén.