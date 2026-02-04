Nueve días de margen para el desahucio de una mujer y sus tres hijos en Córdoba

Con puntualidad británica, la comisión judicial llegaba este miércoles por la mañana al piso en el que vive María (nombre ficticio) junto a sus tres hijos, uno de ellos un bebé de apenas cinco meses, en Córdoba capital. La cita estaba programada para las 11.30 horas y el objetivo era ejecutar el desahucio de esta joven de 25 años que entró en el piso hace un año y medio por no tener otra alternativa habitacional para ella y sus hijos. Los niños que van al colegio se encontraban en casa cuando llegó esta comisión judicial porque la Junta de Andalucía había decretado la suspensión de clases ante el nivel de emergencia por la borrasca Leonardo.

Lo primero que se le dijo a María es que habían llegado a un acuerdo con la propiedad de la vivienda (una empresa que gestiona los activos de un conocido banco) y que por las circunstancias -un temporal que mantiene en vilo a toda Andalucía- se le iban a conceder algunos días más para que preparara la salida. Un total de nueve días de gracia tendrá María para dejar listas sus cosas y marcharse junto a sus hijos del piso, situado en Santa Rosa. La comisión volverá a llamar a su puerta el 13 de febrero, esta vez un poco antes, a las 9.30 horas.

María, frente a la comisión judicial. / VÍCTOR CASTRO

"Mis hijos necesitan una casa propia"

En conversación con este periódico, María relataba que no está sola, pero que tampoco tiene a dónde ir. «Me dijeron que si no podía irme con nadie de mi familia. Yo tengo a mi madre, pero mis hijos necesitan una casa propia», señalaba la joven, que también añadía que había acudido a los Servicios Sociales municipales por si tuvieran algún recurso al que acogerse. En la vivienda, María estaba junto a parte de su familia y sus amigas. También había miembros de Stop Desahucios, el diputado andaluz de Por Andalucía José Manuel Jurado y la concejala municipal de Hacemos Córdoba Irene Ruiz. Se siguen manteniendo conversaciones con el Ayuntamiento para intentar buscar una solución para María y sus hijos, ya que si nada ni nadie lo evita, dentro de poco más de una semana tendrán que estar fuera de esta vivienda del barrio de Santa Rosa, donde los niños están escolarizados.

De la misma forma que María no estaba sola el día en que iban a desahuciarla (también contaba con apoyo vecinal), a la misma vez que llegaba la comisión judicial también se presentaban en la vivienda un representante de la propiedad, un cerrajero y un trabajador de Securitas Direct. «Es nuestro trabajo, esto no es plato de buen gusto para nadie», confesaba uno de ellos.

El bloque en el que vive María fue construido durante la crisis económica, muy cerca de la avenida del Brillante. Parece que los pisos se quedaron sin vender y ahora el edificio ha sido comprado por una empresa de activos inmobiliarios. Al estar prácticamente todas las viviendas okupadas, se han iniciado los lanzamientos de sus habitantes. Muchos de los presentes se preguntaban que por qué empezar por el desahucio de María, quizá la vecina del bloque con mayor vulnerabilidad, y no por algunas personas que viven solas y que no tienen menores a su cargo.