Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo temporalRío Guadalquivir CórdobaCarreteras cortadasEmbalses CórdobaParcelacionesMultas por no desalojarCierre colegiosMapa de inundacionesPreparativos
instagramlinkedin

Tribunales

Una mujer de Córdoba queda libre de más 68.600 euros de deuda tras acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad

La afectada perdió su empleo durante la crisis y dejó de poder hacer frente al préstamo hipotecario de su vivienda habitual, lo que provocó un endeudamiento progresivo

Interior de la Ciudad de la Justicia, en una imagen de archivo.

Interior de la Ciudad de la Justicia, en una imagen de archivo. / A. J. González

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Una mujer de Córdoba ha logrado liberarse de una deuda de 68.691 euros gracias a la Ley de Segunda Oportunidad, tras años de dificultades económicas que se remontan a la crisis de la construcción de 2008.

Según los datos del caso, la afectada, arquitecta de profesión, perdió su empleo durante la crisis y dejó de poder hacer frente al préstamo hipotecario de su vivienda habitual, lo que provocó un endeudamiento progresivo que acabó obligándola a entregar tanto su vivienda como su vehículo. Para intentar cubrir sus compromisos financieros, llegó a solicitar microcréditos, pero sus ingresos no eran suficientes para atender los pagos mensuales sin descuidar sus necesidades básicas.

Posteriormente encontró empleo, pero su salario continuaba siendo insuficiente para saldar las deudas, y la situación se agravaba por los gastos adicionales derivados del cuidado de su madre, que requiere atención frecuente, según explican desde Repara tu Deuda, despacho que ha defendido sus derechos. Finalmente, dejó de pagar las cuotas.

Tras acogerse al procedimiento previsto en la Ley de Segunda Oportunidad, el juez ha dictado la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI), liberando a la mujer de todos los importes pendientes de pago y permitiéndole iniciar una nueva etapa económica sin deudas.

Noticias relacionadas

La Ley de Segunda Oportunidad permite a particulares y autónomos con insolvencia sobrevenida, como desempleados, pequeños empresarios, padres que avalaron créditos o personas con problemas de salud, reorganizar o cancelar sus deudas cuando no pueden hacerles frente, ofreciendo así un mecanismo legal para empezar de nuevo, como en el caso de esta afectada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Alerta por la borrasca Leonardo y el río atmosférico en Córdoba y Andalucía, en directo | Última hora de las incidencias y la suspensión de la actividad lectiva anunciada por la Junta
  2. El río Guadalquivir supera los dos metros a su paso por Córdoba y entra en umbral naranja
  3. Aviso naranja por lluvia y viento en Córdoba, en directo: rachas de más de 100 km/h y más de 60 litros de agua
  4. El Ayuntamiento de Córdoba precinta el entorno de La Calahorra por la subida del nivel del río
  5. Córdoba cierra colegios e institutos el miércoles por la llegada de un río atmosférico 'excepcional' vinculado a la borrasca Leonardo
  6. El Ayuntamiento refuerza la vigilancia en Córdoba por las lluvias: 'Las previsiones que vienen son duras, viene mucha agua
  7. Un 'cachito' de Málaga en Córdoba: abre en la ciudad el primer local especializado en camperos
  8. Aviso naranja en Córdoba: las rachas de viento alcanzarán los 90 kilómetros por hora este miércoles

Córdoba pasa una mañana de “calma tensa” con los primeros envites de la borrasca Leonardo

Córdoba pasa una mañana de “calma tensa” con los primeros envites de la borrasca Leonardo

El río Guadalquivir entra en umbral naranja a su paso por Córdoba mientras sube el cauce a gran velocidad

El río Guadalquivir entra en umbral naranja a su paso por Córdoba mientras sube el cauce a gran velocidad

Alerta por la borrasca Leonardo: "El río va a saltar, pero no sabemos cuándo", temen los vecinos de Guadalvalle y Altea

Alerta por la borrasca Leonardo: "El río va a saltar, pero no sabemos cuándo", temen los vecinos de Guadalvalle y Altea

Leonardo no da tregua en Córdoba y la Aemet activa el aviso naranja por rachas de viento de hasta 90 kilómetros este jueves

Leonardo no da tregua en Córdoba y la Aemet activa el aviso naranja por rachas de viento de hasta 90 kilómetros este jueves

Una mujer de Córdoba queda libre de más 68.600 euros de deuda tras acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad

Una mujer de Córdoba queda libre de más 68.600 euros de deuda tras acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad

A juicio tras ser sorprendido con 3.850 euros en billetes falsos en Córdoba

A juicio tras ser sorprendido con 3.850 euros en billetes falsos en Córdoba

El Ayuntamiento presenta el primer borrador del Plan Córdoba Digital 2030 para abrirlo a la participación ciudadana

El Ayuntamiento presenta el primer borrador del Plan Córdoba Digital 2030 para abrirlo a la participación ciudadana

Condenado a cinco años de cárcel por apuñalar a un hombre con un cuchillo de cocina en la Fuensanta

Tracking Pixel Contents