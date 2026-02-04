Tribunales
Una mujer de Córdoba queda libre de más 68.600 euros de deuda tras acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad
La afectada perdió su empleo durante la crisis y dejó de poder hacer frente al préstamo hipotecario de su vivienda habitual, lo que provocó un endeudamiento progresivo
Una mujer de Córdoba ha logrado liberarse de una deuda de 68.691 euros gracias a la Ley de Segunda Oportunidad, tras años de dificultades económicas que se remontan a la crisis de la construcción de 2008.
Según los datos del caso, la afectada, arquitecta de profesión, perdió su empleo durante la crisis y dejó de poder hacer frente al préstamo hipotecario de su vivienda habitual, lo que provocó un endeudamiento progresivo que acabó obligándola a entregar tanto su vivienda como su vehículo. Para intentar cubrir sus compromisos financieros, llegó a solicitar microcréditos, pero sus ingresos no eran suficientes para atender los pagos mensuales sin descuidar sus necesidades básicas.
Posteriormente encontró empleo, pero su salario continuaba siendo insuficiente para saldar las deudas, y la situación se agravaba por los gastos adicionales derivados del cuidado de su madre, que requiere atención frecuente, según explican desde Repara tu Deuda, despacho que ha defendido sus derechos. Finalmente, dejó de pagar las cuotas.
Tras acogerse al procedimiento previsto en la Ley de Segunda Oportunidad, el juez ha dictado la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI), liberando a la mujer de todos los importes pendientes de pago y permitiéndole iniciar una nueva etapa económica sin deudas.
La Ley de Segunda Oportunidad permite a particulares y autónomos con insolvencia sobrevenida, como desempleados, pequeños empresarios, padres que avalaron créditos o personas con problemas de salud, reorganizar o cancelar sus deudas cuando no pueden hacerles frente, ofreciendo así un mecanismo legal para empezar de nuevo, como en el caso de esta afectada.
