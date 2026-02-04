El juzgado recibe 14 denuncias y siete solicitudes de personación en la causa de la tragedia de Adamuz

El Tribunal de Instancia de Montoro ha recibido, hasta la fecha, 14 denuncias de víctimas del accidente de trenes de Adamuz y también siete solicitudes de personación, presentadas por acusaciones populares, de acuerdo con la información difundida este miércoles por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

De momento, no obstante, la jueza instructora no ha resuelto sobre la admisión de esa participación en el procedimiento que está investigando las causas del siniestro ferroviario. Este suceso provocó 46 víctimas mortales y un centenar de heridos el domingo 18 de enero, y fuentes judiciales han indicado que el juzgado todavía está recibiendo, además, los partes médicos remitidos por los hospitales a los juzgados de Guardia.

La jueza titular decidirá sobre las cajas negras

La plaza 2 de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro debe resolver, asimismo, sobre dos asuntos relativos a la investigación que han sido planteados por la Fiscalía de Córdoba en los últimos días. De un lado, el Ministerio Público ha reclamado que la apertura de las cajas negras de los trenes siniestrados, que iba a practicarse el 27 de enero pasado ante una comisión judicial delegada en Madrid, se efectúe en presencia de las juezas instructoras y de los fiscales.

Por otro, en los últimos días la Fiscalía ha solicitado un informe pericial independiente al que está desarrollando la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) un órgano adscrito al Ministerio de Transportes. Plantea que sea la jueza instructora quien designe a los ingenieros de caminos que analizarán las causas de la tragedia.

Respecto a estas cuestiones, el TSJA indica que "este órgano judicial no se ha pronunciado todavía, estando pendiente de que la nueva jueza titular se incorpore en los próximos días". Así, se espera que el lunes 9 de febrero la jueza Cristina Pastor se incorpore a la plaza 2 y también que la jueza María del Carmen Blanque comience a trabajar como titular de la plaza 1 de la sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro. Ambas colaborarán en la dirección de la investigación de este accidente, un trabajo que desarrolla la Guardia Civil.