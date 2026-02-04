A juicio tras ser sorprendido con 3.850 euros en billetes falsos en Córdoba

Un individuo se sentará en el banquillo de los acusados próximamente en Córdoba tras ser sorprendido cuando conducía, supuestamente, con 3.850 euros en billetes falsos. La Fiscalía solicita que se le impongan cinco años de prisión y una multa de 15.400 euros, una cantidad que equivale al cuádruplo del valor aparente de los billetes que le fueron intervenidos.

En sus conclusiones provisionales, indica que este procesado circulaba con dos amigos, respecto de los que se siguió un procedimiento aparte, cuando fueron parados por una patrulla de la Policía Nacional en un control ocasional de prevención de la delincuencia. Los agentes dieron el alto a su vehículo porque desprendía "un fuerte olor a sustancia estupefaciente".

Es por ello que los agentes inspeccionaron el vehículo y cachearon a sus ocupantes. En esta labor hallaron, a los pies del asiento de copiloto, una bolsa de tela de color marrón, en cuyo interior localizaron billetes. Según describe el Fiscal, estos billetes "no eran auténticos" y el procesado y sus amigos iban a destinarlos a la circulación ilegal.

Por estos hechos, la acusación pública atribuye al acusado un presunto delito de tenencia de moneda falsa y reclama que se le impongan cinco años de prisió, así como una multa de 15.400 euros. Esta persona será juzgada la semana que viene por la sección segunda de la Audiencia provincial de Córdoba.