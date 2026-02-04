Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Imdeco, con "todo preparado" en Vista Alegre ante las posibles evacuaciones por inundación

Los trabajadores del instituto municipal limpian todo el pabellón por si tiene que servir de refugio

Última hora de las incidencias y la suspensión de la actividad lectiva anunciada por la Junta

Limpieza del pabellón de Vista Alegre, en Córdoba, de cara a posibles desalojos.

Limpieza del pabellón de Vista Alegre, en Córdoba, de cara a posibles desalojos. / Víctor Castro

Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

Los trabajadores del Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco) han acudido a trabajar este miércoles al pabellón de Vista Alegre como si fuera un día normal, pero no lo es. Los empleados del instituto municipal están solos en el palacio de deportes, no hay usuarios porque la actividad se ha cancelado ante el temporal de lluvia y viento causado por Leonardo. Sin embargo, están dejando todo preparado ante la designación de Vista Alegre como punto de encuentro en el caso de que se produzcan evacuaciones a consecuencia de posibles inundaciones.

Pedro Urbano, encargado del pabellón, comentaba a este periódico que está "todo preparado" por lo que pueda venir. Vestuarios, gimnasios o la pista central están limpios y operativos ante la posible llegada de evacuados y a disposición de la Junta de Andalucía, que coordina las emergencias. La pista central se ha cubierto con una lona de bateco para la posible acogida de camastros o una mayor actividad, para proteger el parquet.

En el caso de que haya personas que necesiten Vista Alegre como refugio, será Cruz Roja quien se desplace hasta allí para ofrecer lo que sea necesario. "Si a mí me llaman de Cruz Roja y me dicen que en una hora están aquí, en diez minutos está listo todo para que lo haga falta", explicaba Urbano.

Nivel 2 de emergencia

La designación de este pabellón como punto seguro habitacional y de emergencia lo determina el Ayuntamiento de Córdoba, dueño del espacio. El nivel de emergencia 2 decretado por la Junta de Andalucía ha supuesto suspender la actividad deportiva habitual de Vista Alegre y que el Ayuntamiento lo marque como punto de encuentro, tal y como dicta el protocolo de actuación que hay que llevar a cabo si se alcanza el citado nivel de riesgo.

Pese a que desde ayer se anunció que se suspendía la actividad deportiva, no han sido pocos los que esta mañana han acudido hasta el pabellón por no haberse enterado de la noticia. En la puerta, un cartel explica todo lo relativo a la desginación de Vista Alegre como refugio, aunque algunos no se habían enterado. Alfredo, en la recepción, o Inma y Carmen, trabajadoras del Imdeco, comentaban que habían tenido que decir en varias ocasiones que no se podía pasar.

Tranquilidad en los alrededores

La mañana está siendo tranquila tanto en el pabellón como en sus alrededores. De momento, la lluvia no causa estragos más allá de ciertas incomodidades y siempre en estado de alerta ante lo que pueda ocurrir. Esta sensación de calma se trasladaba también a los negocios de alrededor del pabellón, como en el Bar Cervecería Sport, donde uno de sus empleados señalaba que "sin colegios y casi sin actividad, el día está siendo muy tranquilo".

