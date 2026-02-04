El Imdeco, con "todo preparado" en Vista Alegre ante las posibles evacuaciones por inundación

Los trabajadores del Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco) han acudido a trabajar este miércoles al pabellón de Vista Alegre como si fuera un día normal, pero no lo es. Los empleados del instituto municipal están solos en el palacio de deportes, no hay usuarios porque la actividad se ha cancelado ante el temporal de lluvia y viento causado por Leonardo. Sin embargo, están dejando todo preparado ante la designación de Vista Alegre como punto de encuentro en el caso de que se produzcan evacuaciones a consecuencia de posibles inundaciones.

Pedro Urbano, encargado del pabellón, comentaba a este periódico que está "todo preparado" por lo que pueda venir. Vestuarios, gimnasios o la pista central están limpios y operativos ante la posible llegada de evacuados y a disposición de la Junta de Andalucía, que coordina las emergencias. La pista central se ha cubierto con una lona de bateco para la posible acogida de camastros o una mayor actividad, para proteger el parquet.

En el caso de que haya personas que necesiten Vista Alegre como refugio, será Cruz Roja quien se desplace hasta allí para ofrecer lo que sea necesario. "Si a mí me llaman de Cruz Roja y me dicen que en una hora están aquí, en diez minutos está listo todo para que lo haga falta", explicaba Urbano.

Nivel 2 de emergencia

La designación de este pabellón como punto seguro habitacional y de emergencia lo determina el Ayuntamiento de Córdoba, dueño del espacio. El nivel de emergencia 2 decretado por la Junta de Andalucía ha supuesto suspender la actividad deportiva habitual de Vista Alegre y que el Ayuntamiento lo marque como punto de encuentro, tal y como dicta el protocolo de actuación que hay que llevar a cabo si se alcanza el citado nivel de riesgo.

Pese a que desde ayer se anunció que se suspendía la actividad deportiva, no han sido pocos los que esta mañana han acudido hasta el pabellón por no haberse enterado de la noticia. En la puerta, un cartel explica todo lo relativo a la desginación de Vista Alegre como refugio, aunque algunos no se habían enterado. Alfredo, en la recepción, o Inma y Carmen, trabajadoras del Imdeco, comentaban que habían tenido que decir en varias ocasiones que no se podía pasar.

Tranquilidad en los alrededores

La mañana está siendo tranquila tanto en el pabellón como en sus alrededores. De momento, la lluvia no causa estragos más allá de ciertas incomodidades y siempre en estado de alerta ante lo que pueda ocurrir. Esta sensación de calma se trasladaba también a los negocios de alrededor del pabellón, como en el Bar Cervecería Sport, donde uno de sus empleados señalaba que "sin colegios y casi sin actividad, el día está siendo muy tranquilo".

En Directo

Córdoba recibe la borrasca Leonardo sin apenas tráfico y sin niños en la calle Córdoba ha amanecido este miércoles sin apenas tráfico de vehículos y sin niños ni jóvenes en las calles, preparada para recibir la jornada más intensa de la borrasca Leonardo. La Agencia Estatal de Meteorología anunció ayer la entrada de un temporal atlántico, puntualizando que hoy "será el día de mayor adversidad del episodio". Como consecuencia, la población se ha preparado permaneciendo en casa cuando es posible. Aquí puedes leer el reportaje completo.

Manuel Á. Larrea La borrasca Leonardo deja siete carreteras cortadas en la provincia de Córdoba en su fase más activa La borrasca Leonardo está dejando este miércoles su mayor impacto en la provincia de Córdoba, con numerosos cortes en la red de carreteras provinciales como consecuencia de las intensas lluvias registradas en las últimas horas, especialmente por desbordamientos de ríos y arroyos y movimientos de tierra. La Diputación de Córdoba ha informado a primera hora de la mañana del corte de seis carreteras de la red provincial. Las incidencias afectan a distintas comarcas del territorio, desde Los Pedroches hasta la Subbética, pasando por el Alto Guadalquivir. La información completa, aquí.

Araceli R. Arjona El talud de La Canchuela preocupa a los vecinos de Majaneque Según los vecinos de Majaneque, desde ayer a mediodía hasta ahora, el río ha subido unos dos metros, aunque están tranquilos por ese lado porque "aún faltan cuatro metros para que llegue hasta arriba". El principal temor es que el arreglo provisional realizado por el ayuntamiento en La Canchuela no pueda contener el agua que viene de la Sierra y el arroyo vuelva a desbordarse.

Aspecto de una solitaria avenida de Granada en medio de los avisos por la borrasca Leonardo. / Manuel Murillo Poco tránsito en las calles Las calles de Córdoba capital muestran escaso tránsito de vehículos y personas, algo en lo que tiene que ver el cierre de colegios y los avisos de la Aemet. Vista desde la plaza de Colón, sin apenas tráfico dutante los avisos de la borrasca Leonardo. / Manuel Murillo