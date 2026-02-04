Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, miércoles 4 de febrero de 2026
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
Carnaval
2ª fase semifinal
Tendrá lugar la segunda jornada de semifinales del Concurso de Agrupaciones Carnavalescas, en la que actuarán los grupos El maestro ladrón (comparsa); Los Manolo Escobar (chirigota); Carnaval de mis temores (comparsa, de Encinarejo); Las que llevan mucho tiempo sin salir (chirigota femenina); A mis pies (comparsa, de Almodóvar del Río); Vaya cajonazo (chirigota); Sin prisioneros (comparsa) y Las que van a coger papas (chirigota).
CÓRDOBA. Gran Teatro.
Bulevar del Gran Capitán.
20.30 horas.
Presentación
‘Catálogo de la exposición 8 mosaicos, 8 historias’
Los comisarios de la exposición 8 mosaicos, 8 historias, Ángel Ventura Villanueva y Sebastián Vargas Vázquez, presentarán el catálogo de la muestra, explicando el proyecto de investigación del que surge y que constituye la base fundamental para la interpretación de los mosaicos expuestos. Durante el acto se analizará uno de los conjuntos más representativos, el mosaico de los poetas, destacando su valor artístico y simbólico.
CÓRDOBA. Museo Arqueológico.
Plaza Jerónimo Páez, 7.
19.00 horas.
Centro Andaluz de las Letras
Nueva sesión del ciclo ‘Poesía en el Centro’
Habrá una lectura de poemas del libro de Rafael Álvarez Merlo Buenos días, poesía Antología (Ed. Cuadernos de Oxford), con la participación de Antonio Luis Ginés, Juan Antonio Bernier y María Ángeles Hermosilla. Presenta y modera José Luis Amaro.
CÓRDOBA. Biblioteca Grupo Cántico
Avda. América s/n.
19.00 horas.
Tertulia-coloquio
‘Medina azahara’
El director del conjunto arqueológico Medina Azahara impartirá la tertulia sobre Medina Azahara. El acto estará abierto al público y constituirá una excelente oportunidad para conocer de primera mano la relevancia histórica y patrimonial del monumento.
CÓRDOBA. Club Senior Alcorce.
Manríquez, 11.
11.00 horas.
Literatura infantil
Sesiones de lectura
Tendrán lugar sesiones de lectura del ciclo La Hora del Cuento en las bibliotecas municipales Levante (17.00), Higuerón (17.00) y Poniente Sur (18.00), a cargo, respectivamente, de Ángela Sánchez, Pilar Nicolás y Lúa. La asistencia es libre hasta completar aforo.
CÓRDOBA. Bibliotecas Levante, Higuerón y Poniente Sur.
Varias.
17.00 y 18.00 horas.
- Detenido un padre en Córdoba tras el presunto asesinato de su hija en Ciudad Jardín
- El río Guadalquivir supera los dos metros a su paso por Córdoba y entra en umbral naranja
- Aviso naranja por lluvia y viento en Córdoba, en directo: rachas de más de 100 km/h y más de 60 litros de agua
- Alerta por la borrasca Leonardo y el río atmosférico en Córdoba y Andalucía, en directo | Última hora de las incidencias y la suspensión de la actividad lectiva anunciada por la Junta
- El Ayuntamiento de Córdoba precinta el entorno de La Calahorra por la subida del nivel del río
- El Ayuntamiento refuerza la vigilancia en Córdoba por las lluvias: 'Las previsiones que vienen son duras, viene mucha agua
- Un 'cachito' de Málaga en Córdoba: abre en la ciudad el primer local especializado en camperos
- Córdoba cierra colegios e institutos el miércoles por la llegada de un río atmosférico 'excepcional' vinculado a la borrasca Leonardo