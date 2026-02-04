Qué hacer hoy en Córdoba, miércoles 4 de febrero de 2026

Carnaval

2ª fase semifinal

Tendrá lugar la segunda jornada de semifinales del Concurso de Agrupaciones Carnavalescas, en la que actuarán los grupos El maestro ladrón (comparsa); Los Manolo Escobar (chirigota); Carnaval de mis temores (comparsa, de Encinarejo); Las que llevan mucho tiempo sin salir (chirigota femenina); A mis pies (comparsa, de Almodóvar del Río); Vaya cajonazo (chirigota); Sin prisioneros (comparsa) y Las que van a coger papas (chirigota).

CÓRDOBA. Gran Teatro. Bulevar del Gran Capitán. 20.30 horas.

Presentación

‘Catálogo de la exposición 8 mosaicos, 8 historias’

Los comisarios de la exposición 8 mosaicos, 8 historias, Ángel Ventura Villanueva y Sebastián Vargas Vázquez, presentarán el catálogo de la muestra, explicando el proyecto de investigación del que surge y que constituye la base fundamental para la interpretación de los mosaicos expuestos. Durante el acto se analizará uno de los conjuntos más representativos, el mosaico de los poetas, destacando su valor artístico y simbólico.

CÓRDOBA. Museo Arqueológico. Plaza Jerónimo Páez, 7. 19.00 horas.

Centro Andaluz de las Letras

Nueva sesión del ciclo ‘Poesía en el Centro’

Habrá una lectura de poemas del libro de Rafael Álvarez Merlo Buenos días, poesía Antología (Ed. Cuadernos de Oxford), con la participación de Antonio Luis Ginés, Juan Antonio Bernier y María Ángeles Hermosilla. Presenta y modera José Luis Amaro.

CÓRDOBA. Biblioteca Grupo Cántico Avda. América s/n. 19.00 horas.

Tertulia-coloquio

‘Medina azahara’

El director del conjunto arqueológico Medina Azahara impartirá la tertulia sobre Medina Azahara. El acto estará abierto al público y constituirá una excelente oportunidad para conocer de primera mano la relevancia histórica y patrimonial del monumento.

CÓRDOBA. Club Senior Alcorce. Manríquez, 11. 11.00 horas.

Literatura infantil

Sesiones de lectura

Tendrán lugar sesiones de lectura del ciclo La Hora del Cuento en las bibliotecas municipales Levante (17.00), Higuerón (17.00) y Poniente Sur (18.00), a cargo, respectivamente, de Ángela Sánchez, Pilar Nicolás y Lúa. La asistencia es libre hasta completar aforo.