Un herido del accidente de Adamuz recibe el alta hospitalaria y otro sale de la UCI

Un herido del accidente ferroviario de Adamuz ha recibido el alta hospitalaria y otro ha pasado a planta, más de dos semanas después del trágico siniestro ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz, en el que fallecieron 46 personas. Con la última actualización difundida este miércoles por la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía son trece las personas que continúan ingresadas en distintos hospitales andaluces.

El primero se encontraba hospitalizado en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, mientras que el paciente que ha salido de la unidad de cuidados intensivos permanece estable en el Hospital San Juan de Dios de la capital cordobesa, a la espera de preparar su traslado a Huelva durante los próximos días.

En total, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha atendido desde el siniestro a 126 personas, de las que 121 eran adultas y cinco menores. En la actualidad permanecen hospitalizadas 13 personas, 12 adultos y un menor.

Una persona en la UCI

Tras la última actualización, permanece un único paciente en las unidades de cuidados intensivos, en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Los once pacientes adultos restantes permanecen en planta hospitalaria: cinco en el Hospital Universitario Reina Sofía, dos en el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva, dos en el Hospital Infanta Elena de Madrid, uno en el hospital San Juan de Dios y otro en el hospital Vithas de Málaga.

En cuanto a los menores, también permanece un único ingresado, en planta en el Hospital Universitario Reina Sofía, sin que ninguno requiera cuidados intensivos.

Noticias relacionadas

Desde el inicio de la emergencia, se han contabilizado un total de 112 altas hospitalarias. Durante el proceso asistencial de las víctimas del accidente, tan solo ha fallecido una paciente, el pasado viernes en Córdoba.