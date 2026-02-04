Hammam Al Ándalus elige Córdoba para abrir su primer centro de formación en termalismo y bienestar

El grupo empresarial granadino Hammam Al Ándalus, con más de 25 años de experiencia en el cuidado integral de las personas, se incorporará al Campus Córdoba con un modelo formativo conectado con la empresa y orientado al empleo. A través de este acuerdo, Hammam Al Ándalus desarrollará en el campus un programa formativo específico en Termalismo y Bienestar, que incluirá contenidos de técnicas hidrotermales, atención al cliente y comunicación en entornos de bienestar, así como formación en centros de trabajo (prácticas), entre otras disciplinas.

Desde la compañía destacan que esta iniciativa se alinea con su propósito de ser socialmente útiles, apostando por proyectos que integran persona, naturaleza y comunidad, y que generan un impacto positivo tanto a nivel individual como colectivo.

Innovación terapéutica

Inspirada en el legado andalusí y con una clara vocación por la innovación terapéutica, la compañía acerca al ámbito educativo una nueva forma de entender la salud armónica de mente, cuerpo y alma: el biensentir.

Raúl Lozano, Director General de Hammam Al Ándalus, ha valorado muy positivamente la incorporación al Campus Córdoba, subrayando que esta colaboración forma parte de la Escuela Hammam Al Ándalus, "concebida como un eje estratégico para el desarrollo del talento, la excelencia en el servicio y la generación de empleo cualificado, en una empresa que ha incorporado una media de 35 profesionales anuales en los últimos años".

El director de la compañía ha destacado que "la elección de Córdoba y de este Campus para ubicar nuestro primer centro de formación responde, además, a nuestro compromiso con las instituciones cordobesas y, de manera especial, con el Ayuntamiento de la ciudad, en el impulso de una oferta de calidad en bienestar y estilo de vida que aporte valor tanto a la ciudadanía como al modelo turístico de Córdoba”.

Por su parte, Marco Antonio Franco, socio de Campus Córdoba, ha señalado que se trata de un "proyecto compartido que une bienestar personal, naturaleza y compromiso con la comunidad, y que el conocimiento y la experiencia de Hammam Al Ándalus serán clave en el diseño de programas formativos para futuros profesionales del sector del bienestar".