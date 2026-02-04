El Guadalquivir en Córdoba: comparación entre las riadas de 2010 y 2013 y la crecida actual por el paso de la borrasca Leonardo

Las intensas precipitaciones dejadas en Córdoba por las borrascas Kristin y Leonardo, unidas a los desembalses en la cabecera del Guadalquivir, han vuelto a situar al río y al azud de Alcolea en el centro de la atención ciudadana, especialmente en las parcelaciones próximas a su cauce. En el recuerdo colectivo planean las grandes inundaciones de 2010 y 2013, las más graves de este siglo, que anegaron decenas de viviendas en el entorno del Guadalquivir. La comparación con aquellos episodios resulta inevitable para calibrar el escenario actual.

La riada del siglo

El 23 de febrero de 2010, el Guadalquivir alcanzó a su paso por Villafranca un caudal de 2.100 metros cúbicos por segundo, entre diez y catorce veces más que en un día habitual, cuando el río transporta entre 150 y 200 m³/s. Incluso en un invierno lluvioso, el caudal suele situarse en torno a los 300 o 400 m³/s. Aquel pico fue el más alto desde la gran avenida de 1963, cuando el río rozó los 4.000 m³/s y obligó a desalojar a unas 300 familias en el Campo de la Verdad. La riada de 2010 fue consecuencia de semanas de lluvias persistentes, suelos saturados, crecidas simultáneas de afluentes y desembalses obligados de los pantanos. Actualmente, el caudal en Villafranca es de 928,10 m³/s.

Aeropuerto y su entorno inundado en 2010. / CÓRDOBA

En marzo de 2013 se vivió un episodio aún más crítico en cuanto a niveles. Los embalses de la provincia se encontraban entonces al 95% de su capacidad, con Iznájar al 98%, y pese a los desembalses previos el caudal alcanzó los 1.440 m³/s en Villafranca y los 2.400 m³/s en Alcolea. No obstante, los ríos y arroyos no se desbordaron como en aquella ocasión el río transportaba aproximadamente 1.400 m³/s, suficiente para inundar parcelas y zonas bajas. El Guadalquivir llegó a los 5,17 metros a su paso por la capital, provocando el desalojo de centenares de personas y el corte de al menos seis carreteras por desbordamientos del Guadalquivir y sus arroyos. Este 4 de marzo, el río roza los 2,50 metros en la capital.

Situación en 2025 y 2026

La situación actual es distinta. En estos días, los embalses cordobeses se sitúan en torno al 63% de su capacidad y, aunque la mayoría está desembalsando, los grandes pantanos como La Breña e Iznájar no lo hacen.

Crecida del Guadalquivir en Córdoba el año pasado. / manuel ruiz

En marzo del pasado año, con los pantanos en torno al 50%, el Guadalquivir llegó a alcanzar los 3,79 metros en el paso de Casillas, superando con creces el umbral rojo fijado en 2,50 metros, lo que obligó al desalojo de varias familias en la parcelación de Guadalvalle. En el azud de Alcolea se alcanzaron los 913 metros cúbicos por segundo en el punto de control de azud de Alcolea, mientras que en Villafranca fue de unos 767 metros cúbicos por segundo.

En Directo

Más lluvias para la semana que viene La próxima semana, del 9 al 15 de febrero, Andalucía afrontará un tiempo probablemente más lluvioso de lo normal para estas fechas, según la previsión de la Aemet. La excepción estaría en el extremo oriental de la comunidad, donde no se espera ese aumento de precipitaciones respecto a lo habitual. Además, la Aemet apunta a un ambiente más cálido de lo normal para este periodo, con temperaturas por encima de la media en buena parte de Andalucía. Se trata de una tendencia semanal y, por tanto, su evolución concreta dependerá del paso de frentes y de la distribución final de las lluvias.

Ronda pide "no bajar la guardia": "Son numerosos los desprendimientos en el núcleo urbano" El Ayuntamiento del municipio malagueño de Ronda ha incidido en la tarde de este miércoles, y ante el paso de la borrasca Leonardo, que "no podemos bajar la guardia, afrontamos la que sería la recta final del aviso rojo por fuertes lluvias y el amarillo por viento". "Son numerosos los desprendimientos en el núcleo urbano", ha señalado el Consistorio de Ronda en su perfil en redes social. Cabe recordar que unas 300 personas permanecen aisladas en zonas rurales de esta ciudad malagueña

Noelia Santos Renfe cancela todos los servicios ferroviarios de Andalucía excepto Córdoba-Madrid, Jaén-Madrid y C1 en Málaga Renfe acaba de actualizar la situación del servicio ferroviario de Andalucía. La empresa solo opera en estos momentos el AVE Córdoba-Madrid (realmente, el traslado en autobús a Villanueva de Córdoba y, de ahí, a la capital), el Media Distancia Jaén-Madrid y el Cercanías de Málaga C1. El resto de trenes no funcionan. No hay ni Alta Velocidad con Sevilla, Málaga y Granada, ni Media Distancia con Rabanales, Cádiz, Sevilla o Jaén.

Rafael Castro Cortada por inundaciones la carretera A-306 de El Carpio a Torredonjimeno y numerosas incidencias en el Alto Guadalquivir La carretera A-306 entre El Carpio y Torredonjimeno (Jaén) está cortada entre el kilómetro 1 y 4, a la altura de Maruanas, en la localidad cordobesa. El acceso principal se encuentra completamente anegado, impidiendo el tránsito normal y generando importantes problemas de movilidad para los residentes y usuarios habituales. No es la única incidencia que la borrasca Leonardo a su paso por Córdoba está dejando en la comarca del Alto Guadalquivir. Incidencias que están afectando tanto a las vías públicas dentro de los núcleos urbanos como a los principales accesos. [Lea aquí la noticia al completo]