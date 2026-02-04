Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Guadalquivir en Córdoba: comparación entre las riadas de 2010 y 2013 y la crecida actual por el paso de la borrasca Leonardo

Los picos de 2010 y 2013, con más de 2.000 m³/s, sirven de referencia para entender el escenario actual del río

Última hora de las incidencias y la suspensión de la actividad lectiva anunciada por la Junta

Panorámica de unas parcelaciones inundadas en 2010.

Panorámica de unas parcelaciones inundadas en 2010. / RAFAEL TRENAS

Adrián Ramírez

Las intensas precipitaciones dejadas en Córdoba por las borrascas Kristin y Leonardo, unidas a los desembalses en la cabecera del Guadalquivir, han vuelto a situar al río y al azud de Alcolea en el centro de la atención ciudadana, especialmente en las parcelaciones próximas a su cauce. En el recuerdo colectivo planean las grandes inundaciones de 2010 y 2013, las más graves de este siglo, que anegaron decenas de viviendas en el entorno del Guadalquivir. La comparación con aquellos episodios resulta inevitable para calibrar el escenario actual.

La riada del siglo

El 23 de febrero de 2010, el Guadalquivir alcanzó a su paso por Villafranca un caudal de 2.100 metros cúbicos por segundo, entre diez y catorce veces más que en un día habitual, cuando el río transporta entre 150 y 200 m³/s. Incluso en un invierno lluvioso, el caudal suele situarse en torno a los 300 o 400 m³/s. Aquel pico fue el más alto desde la gran avenida de 1963, cuando el río rozó los 4.000 m³/s y obligó a desalojar a unas 300 familias en el Campo de la Verdad. La riada de 2010 fue consecuencia de semanas de lluvias persistentes, suelos saturados, crecidas simultáneas de afluentes y desembalses obligados de los pantanos. Actualmente, el caudal en Villafranca es de 928,10 m³/s.

Aeropuerto y su entorno inundado en 2010.

Aeropuerto y su entorno inundado en 2010. / CÓRDOBA

En marzo de 2013 se vivió un episodio aún más crítico en cuanto a niveles. Los embalses de la provincia se encontraban entonces al 95% de su capacidad, con Iznájar al 98%, y pese a los desembalses previos el caudal alcanzó los 1.440 m³/s en Villafranca y los 2.400 m³/s en Alcolea. No obstante, los ríos y arroyos no se desbordaron como en aquella ocasión el río transportaba aproximadamente 1.400 m³/s, suficiente para inundar parcelas y zonas bajas. El Guadalquivir llegó a los 5,17 metros a su paso por la capital, provocando el desalojo de centenares de personas y el corte de al menos seis carreteras por desbordamientos del Guadalquivir y sus arroyos. Este 4 de marzo, el río roza los 2,50 metros en la capital.

Situación en 2025 y 2026

La situación actual es distinta. En estos días, los embalses cordobeses se sitúan en torno al 63% de su capacidad y, aunque la mayoría está desembalsando, los grandes pantanos como La Breña e Iznájar no lo hacen.

Crecida del Guadalquivir en Córdoba el año pasado.

Crecida del Guadalquivir en Córdoba el año pasado. / manuel ruiz

En marzo del pasado año, con los pantanos en torno al 50%, el Guadalquivir llegó a alcanzar los 3,79 metros en el paso de Casillas, superando con creces el umbral rojo fijado en 2,50 metros, lo que obligó al desalojo de varias familias en la parcelación de Guadalvalle. En el azud de Alcolea se alcanzaron los 913 metros cúbicos por segundo en el punto de control de azud de Alcolea, mientras que en Villafranca fue de unos 767 metros cúbicos por segundo.

