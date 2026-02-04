Los fallecidos en Córdoba el miércoles 4 de febrero

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este jueves, 5 de febrero, están previstas las siguientes inhumaciones:

Vicente Sicilia Basuarte

La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael.

Francisco Castaño Pedregosa

La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de La Fuensanta.

José Muñoz Aljama

La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de La Fuensanta.

Micaela González Sánchez

La inhumación está prevista a las 17.45 horas en el cementerio de San Rafael.