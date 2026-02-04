Obituario
Los fallecidos en Córdoba el miércoles 4 de febrero
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este jueves, 5 de febrero, están previstas las siguientes inhumaciones:
Vicente Sicilia Basuarte
La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael.
Francisco Castaño Pedregosa
La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de La Fuensanta.
José Muñoz Aljama
La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de La Fuensanta.
Micaela González Sánchez
La inhumación está prevista a las 17.45 horas en el cementerio de San Rafael.
