instagramlinkedin

Córdoba recibe la borrasca Leonardo sin apenas tráfico y sin niños en la calle

La suspensión de clases provoca una reducción notable de vehículos y de personas en la vía pública, en tanto que la lluvia continúa sin dar tregua

Última hora de las incidencias, los avisos de la Aemet y el cierre de colegios

El colegio Eduardo Lucena, cerrado por la borrasca Leonardo.

El colegio Eduardo Lucena, cerrado por la borrasca Leonardo. / A. J. González

Pilar Cobos

Pilar Cobos

Córdoba

Córdoba ha amanecido este miércoles sin apenas tráfico de vehículos y sin niños ni jóvenes en las calles, preparada para recibir la jornada más intensa de la borrasca Leonardo. La Agencia Estatal de Meteorología anunció ayer la entrada de un temporal atlántico, puntualizando que hoy "será el día de mayor adversidad del episodio". Como consecuencia, la población se ha preparado permaneciendo en casa cuando es posible.

En las primeras horas de este miércoles, la lluvia persiste y apenas se observan personas en la vía pública. Algunos vecinos pasean a sus perros, ataviados con chubasqueros. Excepto aquellos ciudadanos que acuden a sus centros de trabajo, no hay movimiento. No se ha registrado el trasiego habitual en torno a los centros educativos y tampoco los atascos o la acumulación de tráfico habituales en algunas de las arterias principales de la ciudad.

Aspecto de una solitaria avenida de Granada en medio de los avisos por la borrasca Leonardo.

Aspecto de una solitaria avenida de Granada en medio de los avisos por la borrasca Leonardo. / Manuel Murillo

En las calles se observan algunas patrullas policiales, transporte y el servicio de limpieza públicos. No obstante, la escasez de tráfico afecta incluso a las inmediaciones de las estaciones de tren y de autobuses, donde también se observa menos actividad de la habitual.

Este miércoles se esperan precipitaciones localmente fuertes y extraordinariamente persistentes en Andalucía, y por ello se han suspendido las clases en todas las provincias, excepto en Almería. Tampoco se desarrollarán otras actividades como las deportivas o las de centros de participación activa, y los ciudadanos observan expectantes el paso de las horas, con el río Guadalquivir en umbral naranja a su paso por Córdoba y miles de desalojados ya en la comunidad autónoma.

Parque cerrado en los jardines de La Victoria.

Parque cerrado en los jardines de La Victoria. / Manuel Murillo

También permanecen cerradas la Universidad de Córdoba y la Universidad Loyola Andalucía, que han suspendido la actividad presencial en sus centros con objeto de reducir la movilidad y garantizar la seguridad de la comunidad universitaria. La decisión ha llegado después de que la Junta de Andalucía hiciera ayer esta recomendación, ante la llegada de "un fenómeno excepcional y muy poco frecuente", en palabras de su presidente, Juanma Moreno.

La facultad de Ciencias del Trabajo, cerrada con motivo de la borrasca Leonardo.

La facultad de Ciencias del Trabajo, cerrada con motivo de la borrasca Leonardo. / Manuel Murillo

