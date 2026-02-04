Córdoba recibe la borrasca Leonardo sin apenas tráfico y sin niños en la calle

Córdoba ha amanecido este miércoles sin apenas tráfico de vehículos y sin niños ni jóvenes en las calles, preparada para recibir la jornada más intensa de la borrasca Leonardo. La Agencia Estatal de Meteorología anunció ayer la entrada de un temporal atlántico, puntualizando que hoy "será el día de mayor adversidad del episodio". Como consecuencia, la población se ha preparado permaneciendo en casa cuando es posible.

En las primeras horas de este miércoles, la lluvia persiste y apenas se observan personas en la vía pública. Algunos vecinos pasean a sus perros, ataviados con chubasqueros. Excepto aquellos ciudadanos que acuden a sus centros de trabajo, no hay movimiento. No se ha registrado el trasiego habitual en torno a los centros educativos y tampoco los atascos o la acumulación de tráfico habituales en algunas de las arterias principales de la ciudad.

Aspecto de una solitaria avenida de Granada en medio de los avisos por la borrasca Leonardo. / Manuel Murillo

En las calles se observan algunas patrullas policiales, transporte y el servicio de limpieza públicos. No obstante, la escasez de tráfico afecta incluso a las inmediaciones de las estaciones de tren y de autobuses, donde también se observa menos actividad de la habitual.

Este miércoles se esperan precipitaciones localmente fuertes y extraordinariamente persistentes en Andalucía, y por ello se han suspendido las clases en todas las provincias, excepto en Almería. Tampoco se desarrollarán otras actividades como las deportivas o las de centros de participación activa, y los ciudadanos observan expectantes el paso de las horas, con el río Guadalquivir en umbral naranja a su paso por Córdoba y miles de desalojados ya en la comunidad autónoma.

Parque cerrado en los jardines de La Victoria. / Manuel Murillo

También permanecen cerradas la Universidad de Córdoba y la Universidad Loyola Andalucía, que han suspendido la actividad presencial en sus centros con objeto de reducir la movilidad y garantizar la seguridad de la comunidad universitaria. La decisión ha llegado después de que la Junta de Andalucía hiciera ayer esta recomendación, ante la llegada de "un fenómeno excepcional y muy poco frecuente", en palabras de su presidente, Juanma Moreno.

La facultad de Ciencias del Trabajo, cerrada con motivo de la borrasca Leonardo. / Manuel Murillo

En Directo

Manuel Á. Larrea La borrasca Leonardo deja siete carreteras cortadas en la provincia de Córdoba en su fase más activa La borrasca Leonardo está dejando este miércoles su mayor impacto en la provincia de Córdoba, con numerosos cortes en la red de carreteras provinciales como consecuencia de las intensas lluvias registradas en las últimas horas, especialmente por desbordamientos de ríos y arroyos y movimientos de tierra. La Diputación de Córdoba ha informado a primera hora de la mañana del corte de seis carreteras de la red provincial. Las incidencias afectan a distintas comarcas del territorio, desde Los Pedroches hasta la Subbética, pasando por el Alto Guadalquivir. La información completa, aquí.

Araceli R. Arjona El talud de La Canchuela preocupa a los vecinos de Majaneque Según los vecinos de Majaneque, desde ayer a mediodía hasta ahora, el río ha subido unos dos metros, aunque están tranquilos por ese lado porque "aún faltan cuatro metros para que llegue hasta arriba". El principal temor es que el arreglo provisional realizado por el ayuntamiento en La Canchuela no pueda contener el agua que viene de la Sierra y el arroyo vuelva a desbordarse.

Aspecto de una solitaria avenida de Granada en medio de los avisos por la borrasca Leonardo. / Manuel Murillo Poco tránsito en las calles Las calles de Córdoba capital muestran escaso tránsito de vehículos y personas, algo en lo que tiene que ver el cierre de colegios y los avisos de la Aemet. Vista desde la plaza de Colón, sin apenas tráfico dutante los avisos de la borrasca Leonardo. / Manuel Murillo