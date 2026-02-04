Córdoba pasa una mañana de “calma tensa” con los primeros envites de la borrasca Leonardo

Sin incidencias destacadas, pero la vista puesta en los cauces de arroyos y ríos. Así está pasando Córdoba la mañana de este miércoles 4 de febrero, donde la borrasca Leonardo y ese río atmosférico inaudito dejan ya sus primeros envites. El delegado de la Junta de Andalucía en Córdoba, Adolfo Molina, y el alcalde de la capital José María Bellido, han informado este mediodía de las principales incidencias que ha provocado la borrasca en la provincia, al tiempo que han insistido en pedir precaución a la ciudadanía.

Molina ha detallado que la borrasca, de momento, parece estar “respetando” a la provincia de Córdoba, lo que no implica que todas las administraciones dejen de estar pendientes de las consecuencias que pueda traer el temporal. El delegado de la Junta ha informado de que se han registrado “muchas incidencias en toda la provincia, pero ninguna de una gravedad especial”.

Vecinos de la Altea son informados por la Polcía Local / A. J. González

Es un “enjambre de tormentas” que “va a seguir viniendo”

Ese trabajo coordinador entre todas las administraciones se va a mantener hasta el fin de semana, pues no parece que vaya a dejar de llover a corto plazo. Molina ha adelantado que mañana hay aviso amarillo en toda la provincia por fuertes rachas de viento y que también se espera que el sábado sea una jornada “complicada” con un “enjambre de tormentas” que “va a seguir viniendo”.

Ha sido Molina quien ha señalado ese ambiente de “calma tensa” que parece vivirse en Córdoba en estos momentos, donde la vista está puesta sobre todo en la vigilancia de los cauces, con un Guadalquivir en “niveles importantes” y situaciones preocupantes también en los ríos Anzur y Cabra. “Hay mucha experiencia ya, sabemos las zonas cuáles son, donde hay que estar más atentos. Esto no será episodio de una riada de un momento a otro, podemos prever, estamos preparados”, ha dicho Molina.

El río Guadalquivir, este miércoles por la mañana. / VÍCTOR CASTRO

Incidencias en Majaneque y Alcolea

Por su parte, Bellido ha explicado que en el caso de Córdoba capital está lloviendo de forma constante, pero no fuerte, y la jornada está siendo “relativamente tranquila” sin numerosas incidencias y ninguna grave. Donde sí está vigilante la Policía Local y la Delegación municipal de Infraestructuras es en ciertos cauces de arroyos y ríos en barriadas de la ciudad. En el caso de Majaneque, se ha cortado uno de los accesos a la barriada como medida de prevención. Allí, la semana pasada se desbordó el arroyo La Canchuela y el agua terminó por entrar a varias casas. Infraestructuras ya arregló el talud que se había roto provocando el desbordamiento y por ahora “está aguantando”, ha dicho Bellido.

También ha habido una “pequeña incidencia” en Alcolea, a la altura de La Lancha, con el desbordamiento del Guadalbarbo. Lo que ha hecho Infraestructuras es intentar canalizar ese arroyo y que desagüe sin que llegue a entrar a las viviendas.

Manuel Murillo

Mensaje de precaución

Tanto Molina como Bellido han insistido en lanzar un mensaje de precaución a la ciudadanía, pidiendo que nadie se acerque a los cauces de los arroyos y los ríos por mucho que se conozca la zona.

En Directo

Más de 3.500 desalojados y 350 incidencias de gravedad en todas las provincias El Gobierno andaluz está haciendo balance de una jornada de avisos rojos en distintos puntos de Andalucía con desbordamientos de ríos y arroyos en prácticamente todas las provincias. En total, se han registrado ya 350 incidencias de gravedad. Entre ellas una vivienda que se ha derrumbado en Ubrique. Preocupa especialmente la situación de Grazalema, donde se ha instalado un puesto de mando avanzado y se han desalojado más de 300 personas. En total, han sido ya desalojadas 3.500 personas en distintos puntos de Huelva, Cádiz o Málaga debido al riesgo de inundaciones, especialmente en el Campo de Gibraltar y en la sierra de Grazalema. En estos momentos, hay 14 ríos en nivel rojo por riesgo de desbordamiento, 10 embalses también en máximo nivel de alerta y otros 31 en nivel naranja. "La situación es muy compleja en el conjunto de Andalucía", explica Antonio Sanz.

Julio Millán, alcalde de Jaén: "Las próximas horas son cruciales" El alcalde de Jaén, Julio Millán, ha hecho balance del primer tramo de esta nueva alerta por la borrasca Leonardo y ha reportado, hasta las 12,00 horas de este miércoles, más de 60 de incidencias. Además, ha advertido de que las próximas horas "son comprometidas y cruciales", especialmente para la zona de los Puentes, donde están desplegados todos los medios posibles y donde llueve sobre mojado. El Comité de Emergencias (Cecopal), que preside el propio regidor, se ha establecido en el Parque de Bomberos y coordina la totalidad de efectivos de Policía Local, Servicios Sociales, Bomberos, Mantenimiento Urbano, FCC y Protección Civil con fuerzas de seguridad estatales desplegados en la ciudad. Unos cuerpos que tienen una especial presencia en la zona de la Vega de los Ríos, donde se han registrado "importantes picos de crecida durante la mañana", según ha informado en una nota el regidor, quien ha destacado que se mantienen en alerta en previsión de las lluvias previstas para las próximas horas.

María Roso La Aemet activa el aviso naranja por fuertes rachas de viento este jueves en Córdoba La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) eleva los avisos por viento para este jueves en toda la provincia de Córdoba como consecuencia del paso de la borrasca Leonardo y el río atmosférico que la acompaña, y que ya este miércoles mantiene en aviso amarillo por vientos a la Campiña cordobesa, y por lluvias y viento (fue aviso naranja a primera hora de la mañana) a la Subbética. Para mañana jueves, la Aemet activa el aviso naranja por rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora en la Subbética, desde las 00.00 hasta las 18.00 horas. Mientras que en Sierra y Pedroches, y la Campiña cordobesa habrá aviso amarillo por vientos de hasta 70 kilómetros hora, también entre medianoche y las seis de la tarde.

Rotura en el arroyo Guadalbarbo a su paso por La Lancha Una máquina trabaja en la construcción de un dique para intentar tapar la grieta