Temporal de lluvia y viento

Córdoba pasa una mañana de “calma tensa” con los primeros envites de la borrasca Leonardo

La principal vigilancia se centra en cauces de arroyos y ríos para evitar desbordamientos y para evacuar si es necesario

Última hora de las incidencias y la suspensión de la actividad lectiva anunciada por la Junta

Tensión en Guadalvalle y Altea ante la borrasca Leonardo

Tensión en Guadalvalle y Altea ante la borrasca Leonardo

A. J. González

Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

Sin incidencias destacadas, pero la vista puesta en los cauces de arroyos y ríos. Así está pasando Córdoba la mañana de este miércoles 4 de febrero, donde la borrasca Leonardo y ese río atmosférico inaudito dejan ya sus primeros envites. El delegado de la Junta de Andalucía en Córdoba, Adolfo Molina, y el alcalde de la capital José María Bellido, han informado este mediodía de las principales incidencias que ha provocado la borrasca en la provincia, al tiempo que han insistido en pedir precaución a la ciudadanía.

Molina ha detallado que la borrasca, de momento, parece estar “respetando” a la provincia de Córdoba, lo que no implica que todas las administraciones dejen de estar pendientes de las consecuencias que pueda traer el temporal. El delegado de la Junta ha informado de que se han registrado “muchas incidencias en toda la provincia, pero ninguna de una gravedad especial”.

El paso de la borrasca Leonardo por Córdoba

El paso de la borrasca Leonardo por Córdoba

Ver galería

Vecinos de la Altea son informados por la Polcía Local / A. J. González

Es un “enjambre de tormentas” que “va a seguir viniendo”

Ese trabajo coordinador entre todas las administraciones se va a mantener hasta el fin de semana, pues no parece que vaya a dejar de llover a corto plazo. Molina ha adelantado que mañana hay aviso amarillo en toda la provincia por fuertes rachas de viento y que también se espera que el sábado sea una jornada “complicada” con un “enjambre de tormentas” que “va a seguir viniendo”.

Ha sido Molina quien ha señalado ese ambiente de “calma tensa” que parece vivirse en Córdoba en estos momentos, donde la vista está puesta sobre todo en la vigilancia de los cauces, con un Guadalquivir en “niveles importantes” y situaciones preocupantes también en los ríos Anzur y Cabra. “Hay mucha experiencia ya, sabemos las zonas cuáles son, donde hay que estar más atentos. Esto no será episodio de una riada de un momento a otro, podemos prever, estamos preparados”, ha dicho Molina.

Cordoba, Borrasca Leonardo, rio Guadalquivir, puente romano, desbordamiento

El río Guadalquivir, este miércoles por la mañana. / VÍCTOR CASTRO

Incidencias en Majaneque y Alcolea

Por su parte, Bellido ha explicado que en el caso de Córdoba capital está lloviendo de forma constante, pero no fuerte, y la jornada está siendo “relativamente tranquila” sin numerosas incidencias y ninguna grave. Donde sí está vigilante la Policía Local y la Delegación municipal de Infraestructuras es en ciertos cauces de arroyos y ríos en barriadas de la ciudad. En el caso de Majaneque, se ha cortado uno de los accesos a la barriada como medida de prevención. Allí, la semana pasada se desbordó el arroyo La Canchuela y el agua terminó por entrar a varias casas. Infraestructuras ya arregló el talud que se había roto provocando el desbordamiento y por ahora “está aguantando”, ha dicho Bellido.

También ha habido una “pequeña incidencia” en Alcolea, a la altura de La Lancha, con el desbordamiento del Guadalbarbo. Lo que ha hecho Infraestructuras es intentar canalizar ese arroyo y que desagüe sin que llegue a entrar a las viviendas.

Rotura en el arroyo Guadalbarbo a su paso por La Lancha

Rotura en el arroyo Guadalbarbo a su paso por La Lancha

Manuel Murillo

Mensaje de precaución

Tanto Molina como Bellido han insistido en lanzar un mensaje de precaución a la ciudadanía, pidiendo que nadie se acerque a los cauces de los arroyos y los ríos por mucho que se conozca la zona.

