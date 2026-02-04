Córdoba capital y el Norte recuperan la actividad presencial en colegios e institutos y sigue suspendida en otros 25 municipios

Córdoba capital y algunos municipios de la provincia (en especial la zona Norte, al completo) recuperan la actividad lectiva presencial en colegios e institutos este jueves y tras la suspensión como medida preventiva por el paso de la borrasca Leonardo este miércoles. Así, la actividad lectiva volverá a desarrollarse en el horario habitual y sin incidencias, una vez confirmadas las condiciones de seguridad, según ha informado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, tras la reunión del Comité Asesor del Plan Territorial de Emergencias de Andalucía que ha presidido el presidente de la Junta, Juanma Moreno, para evaluar la evolución del temporal en la comunidad autónoma. Eso sí, no habrá jornada lectiva este jueves en al menos 25 municipios.

Sanz ha explicado que estas decisiones se basan en "criterios absolutamente técnicos", en "evaluación de riesgos", y tras informes de las confederaciones hidrográficas implicadas y de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé una mejora de la situación en la zona de Andalucía occidental este jueves, salvo en Almería, donde sí se suspenden las clases.

Los municipios donde se mantiene suspendida la actividad:

Además, la Universidad de Córdoba ha anunciado que, con el objetivo de reducir la movilidad y garantizar la seguridad de la comunidad universitaria, mantiene el cierre de todos sus campus y centros y la suspensión de la actividad durante el jueves 5 de febrero de 2026, ante la persistencia de restricciones en diversas zonas de la provincia.

Desde la administración autonómica se ha pedido a la población que extreme las precauciones, especialmente en zonas inundables y en desplazamientos por carretera, y que se mantenga informada a través de los canales oficiales.

La borrasca Leonardo deja 3 muertos y miles de evacuados en Marruecos La borrasca Leonardo causó este miércoles la muerte de tres personas en Marruecos y miles de evacuados, mientras que en España y Portugal aumentaron los desalojos debido a las inundaciones y crecida de los ríos ocasionadas por las intensas precipitaciones. Dos mujeres y una niña fallecieron este miércoles en la localidad de Beni Arous, en la provincia de Larache, en el noroeste de Marruecos, afectada por el temporal, tras el derrumbe de una vivienda provocado por un deslizamiento de tierra debido a las fuertes lluvias. Fuentes locales contactadas por EFE y medios marroquíes informaron de que el suceso se produjo como consecuencia de los desprendimientos registrados en la zona en las últimas semanas, debido a las intensas precipitaciones que afectan a la región.

Miles de desalojos, inundaciones y desbordamientos de ríos: un temporal sin precedentes reparte destrozos y alertas por toda Andalucía La lluvia ha caído este miércoles sin tregua sobre una Andalucía ya saturada de agua por el tren de borrascas y activó una de las mayores emergencias climatológicas de los últimos años, con miles de desalojados, ríos al límite y un despliegue masivo de medios de todas las administraciones. El martes a las ocho de la tarde sonaron los móviles de las zonas que entraban en ese momento en aviso rojo, Grazalema y la Serranía de Ronda primero y Los Puentes en Jaén después y fue el comienzo de horas de muchísimo trabajo por parte de los equipos de emergencias. La previsión para este jueves es que lo peor del temporal se mueva a Andalucía oriental con Jaén, Granada y Málaga en el foco y también Almería, que se ha salvado esta primera jornada. En Huelva, Sevilla y Cádiz no se baja la guardia: las lluvias remiten un poco pero el peligro está ahora en los desbordamientos: la borrasca Leonardo ha llegado cuando la tierra ya no tenía apenas capacidad de absorción y los embalses, arroyos y ríos se encontraban al límite. [Lea aquí la noticia al completo]

CÓRDOBA Inundaciones en la aldea de Fuente Grande (Almedinilla) La borrasca provocó cortes de carreteras e incidencias en esta zona de la Subbética.

Buscan a una joven desaparecida junto a un río en la Axarquía malagueña Una mujer de algo más de 30 años permanece desaparecida en Sayalonga (Málaga), después de que hubiese podido ser arrastrada por el elevado caudal del río Turvilla. Así lo han indicado fuentes locales a este periódico, al tiempo que han indicado que un amplio dispositivo de búsqueda, conformado por agentes de Guardia Civil, Policía Local, Bomberos y voluntarios de Protección Civil, habría localizado al perro de la joven. La desaparecida sería natural de Torrox y residiría en este otro municipio axárquico junto a su pareja. Aún con las restricciones marcadas por la incidencia de la borrasca Leonardo, la joven habría sacado a sus dos perros en las inmediaciones del río. En un momento dado, uno de los dos habría caído al cauce y, sin dudarlo un momento, la propietaria accedió a las frías aguas hasta lograr salvar el can. Desde ese momento nadie ha podido saber de su paradero. [Lee aquí la noticia completa]