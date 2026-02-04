Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Borrasca Leonardo

Córdoba capital y el Norte recuperan la actividad presencial en colegios e institutos y sigue suspendida en otros 25 municipios

Tampoco habrá clases este jueves en la Universidad de Córdoba

Última hora de las incidencias y la reanudación de las clases en la capital anunciada por la Junta

Un colegio cerrado en Córdoba este miércoles.

Un colegio cerrado en Córdoba este miércoles. / A. J. González

Fabiola Mouzo

Fabiola Mouzo

Córdoba

Córdoba capital y algunos municipios de la provincia (en especial la zona Norte, al completo) recuperan la actividad lectiva presencial en colegios e institutos este jueves y tras la suspensión como medida preventiva por el paso de la borrasca Leonardo este miércoles. Así, la actividad lectiva volverá a desarrollarse en el horario habitual y sin incidencias, una vez confirmadas las condiciones de seguridad, según ha informado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, tras la reunión del Comité Asesor del Plan Territorial de Emergencias de Andalucía que ha presidido el presidente de la Junta, Juanma Moreno, para evaluar la evolución del temporal en la comunidad autónoma. Eso sí, no habrá jornada lectiva este jueves en al menos 25 municipios.

Sanz ha explicado que estas decisiones se basan en "criterios absolutamente técnicos", en "evaluación de riesgos", y tras informes de las confederaciones hidrográficas implicadas y de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé una mejora de la situación en la zona de Andalucía occidental este jueves, salvo en Almería, donde sí se suspenden las clases.

Los municipios donde se mantiene suspendida la actividad:

Además, la Universidad de Córdoba ha anunciado que, con el objetivo de reducir la movilidad y garantizar la seguridad de la comunidad universitaria, mantiene el cierre de todos sus campus y centros y la suspensión de la actividad durante el jueves 5 de febrero de 2026, ante la persistencia de restricciones en diversas zonas de la provincia.

Desde la administración autonómica se ha pedido a la población que extreme las precauciones, especialmente en zonas inundables y en desplazamientos por carretera, y que se mantenga informada a través de los canales oficiales.

