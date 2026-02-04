Leonardo no da tregua en Córdoba y la Aemet activa el aviso naranja por rachas de viento de hasta 90 kilómetros este jueves

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) eleva los avisos por viento para este jueves en toda la provincia de Córdoba como consecuencia del paso de la borrasca Leonardo y el río atmosférico que la acompaña, y que ya este miércoles mantiene en aviso amarillo por vientos a la Campiña cordobesa, y por lluvias y viento (fue aviso naranja a primera hora de la mañana) a la Subbética.

Para mañana jueves, la Aemet activa el aviso naranja por rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora en la Subbética, desde las 00.00 hasta las 18.00 horas. Mientras que en Sierra y Pedroches, y la Campiña cordobesa habrá aviso amarillo por vientos de hasta 70 kilómetros hora, también entre medianoche y las seis de la tarde.

La previsión apunta que la jornada del jueves presentará cielos cubiertos acompañados de precipitaciones moderadas, más probables e intensas durante las horas centrales del día, con apertura de algunos claros al final de la tarde. Las temperaturas irán en ascenso, con vientos moderados del suroeste, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes ocasionales.

Los termómetros se situarán en Córdoba entre 11º y 18º; en Lucena, entre 10º y 16º; en Pozoblanco, entre 8º y 15º, y en Priego, entre 8º y 14º.

En Directo

Noelia Santos Córdoba pasa una mañana de “calma tensa” con los primeros envites de la borrasca Leonardo Sin incidencias destacadas, pero la vista puesta en los cauces de arroyos y ríos. Así está pasando Córdoba la mañana de este miércoles 4 de febrero, donde la borrasca Leonardo y ese río atmosférico inaudito dejan ya sus primeros envites. El delegado de la Junta de Andalucía en Córdoba, Adolfo Molina, y el alcalde de la capital José María Bellido, han informado este mediodía de las principales incidencias que ha provocado la borrasca en la provincia, al tiempo que han insistido en pedir precaución a la ciudadanía. Lee la noticia completa aquí.

Julio Millán, alcalde de Jaén: "Las próximas horas son cruciales" El alcalde de Jaén, Julio Millán, ha hecho balance del primer tramo de esta nueva alerta por la borrasca Leonardo y ha reportado, hasta las 12,00 horas de este miércoles, más de 60 de incidencias. Además, ha advertido de que las próximas horas "son comprometidas y cruciales", especialmente para la zona de los Puentes, donde están desplegados todos los medios posibles y donde llueve sobre mojado. El Comité de Emergencias (Cecopal), que preside el propio regidor, se ha establecido en el Parque de Bomberos y coordina la totalidad de efectivos de Policía Local, Servicios Sociales, Bomberos, Mantenimiento Urbano, FCC y Protección Civil con fuerzas de seguridad estatales desplegados en la ciudad. Unos cuerpos que tienen una especial presencia en la zona de la Vega de los Ríos, donde se han registrado "importantes picos de crecida durante la mañana", según ha informado en una nota el regidor, quien ha destacado que se mantienen en alerta en previsión de las lluvias previstas para las próximas horas.

