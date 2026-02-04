Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo temporalCierre colegiosParcelacionesNivel del ríoMapa de inundacionesPreparativosDesalojosCarreteras
instagramlinkedin

EL TIEMPO

Leonardo no da tregua en Córdoba y la Aemet activa el aviso naranja por rachas de viento de hasta 90 kilómetros este jueves

Toda la provincia sufrirá con intensidad fuertes vientos a consecuencia del río atmosférico

Alerta por la borrasca Leonardo: "El río va a saltar, pero no sabemos cuándo", temen los vecinos de Guadalvalle y Altea

Mapa de avisos de la Aemet

Mapa de avisos de la Aemet / AEMET

Tomás Moreno

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) eleva los avisos por viento para este jueves en toda la provincia de Córdoba como consecuencia del paso de la borrasca Leonardo y el río atmosférico que la acompaña, y que ya este miércoles mantiene en aviso amarillo por vientos a la Campiña cordobesa, y por lluvias y viento (fue aviso naranja a primera hora de la mañana) a la Subbética.

Para mañana jueves, la Aemet activa el aviso naranja por rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora en la Subbética, desde las 00.00 hasta las 18.00 horas. Mientras que en Sierra y Pedroches, y la Campiña cordobesa habrá aviso amarillo por vientos de hasta 70 kilómetros hora, también entre medianoche y las seis de la tarde.

La previsión apunta que la jornada del jueves presentará cielos cubiertos acompañados de precipitaciones moderadas, más probables e intensas durante las horas centrales del día, con apertura de algunos claros al final de la tarde. Las temperaturas irán en ascenso, con vientos moderados del suroeste, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes ocasionales.

Noticias relacionadas y más

Los termómetros se situarán en Córdoba entre 11º y 18º; en Lucena, entre 10º y 16º; en Pozoblanco, entre 8º y 15º, y en Priego, entre 8º y 14º.

En Directo
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Alerta por la borrasca Leonardo y el río atmosférico en Córdoba y Andalucía, en directo | Última hora de las incidencias y la suspensión de la actividad lectiva anunciada por la Junta
  2. El río Guadalquivir supera los dos metros a su paso por Córdoba y entra en umbral naranja
  3. Aviso naranja por lluvia y viento en Córdoba, en directo: rachas de más de 100 km/h y más de 60 litros de agua
  4. El Ayuntamiento de Córdoba precinta el entorno de La Calahorra por la subida del nivel del río
  5. Córdoba cierra colegios e institutos el miércoles por la llegada de un río atmosférico 'excepcional' vinculado a la borrasca Leonardo
  6. El Ayuntamiento refuerza la vigilancia en Córdoba por las lluvias: 'Las previsiones que vienen son duras, viene mucha agua
  7. Un 'cachito' de Málaga en Córdoba: abre en la ciudad el primer local especializado en camperos
  8. Aviso naranja en Córdoba: las rachas de viento alcanzarán los 90 kilómetros por hora este miércoles

Córdoba pasa una mañana de “calma tensa” con los primeros envites de la borrasca Leonardo

Córdoba pasa una mañana de “calma tensa” con los primeros envites de la borrasca Leonardo

El río Guadalquivir entra en umbral naranja a su paso por Córdoba mientras sube el cauce a gran velocidad

El río Guadalquivir entra en umbral naranja a su paso por Córdoba mientras sube el cauce a gran velocidad

Alerta por la borrasca Leonardo: "El río va a saltar, pero no sabemos cuándo", temen los vecinos de Guadalvalle y Altea

Alerta por la borrasca Leonardo: "El río va a saltar, pero no sabemos cuándo", temen los vecinos de Guadalvalle y Altea

Leonardo no da tregua en Córdoba y la Aemet activa el aviso naranja por rachas de viento de hasta 90 kilómetros este jueves

Leonardo no da tregua en Córdoba y la Aemet activa el aviso naranja por rachas de viento de hasta 90 kilómetros este jueves

Una mujer de Córdoba queda libre de más 68.600 euros de deuda tras acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad

Una mujer de Córdoba queda libre de más 68.600 euros de deuda tras acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad

A juicio tras ser sorprendido con 3.850 euros en billetes falsos en Córdoba

A juicio tras ser sorprendido con 3.850 euros en billetes falsos en Córdoba

El Ayuntamiento presenta el primer borrador del Plan Córdoba Digital 2030 para abrirlo a la participación ciudadana

El Ayuntamiento presenta el primer borrador del Plan Córdoba Digital 2030 para abrirlo a la participación ciudadana

Condenado a cinco años de cárcel por apuñalar a un hombre con un cuchillo de cocina en la Fuensanta

Tracking Pixel Contents