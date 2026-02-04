EL TIEMPO
La Aemet pone cifras a la borrasca Leonardo este miércoles en Córdoba: estos son los litros que caerán hora a hora
El fenómeno atmosférico mantiene en nivel 2 de emergencia a Andalucía y en aviso amarillo a la Campiña cordobesa y Subbética
Córdoba vive este miércoles a la expectativa del comportamiento de la borrasca Leonardo, que irrumpió en Andalucía a las 21.00 horas del martes, acompañada de un fenómeno meteorológico inusual denominado río atmosférico. Una situación que ha llevado al Comité Asesor del Plan de Emergencias de Andalucía a elevar la situación operativa de emergencias del nivel 1 al nivel 2, y adoptar medidas de seguridad especiales para la jornada del miércoles 4 de febrero, cuando se espera que el fenómeno atmosférico sea más virulento.
Así, además de elevar una petición de responsabilidad a la población, y llamar a la limitación de desplazamientos de forma generalizada, se han cancelado la actividad lectiva presencial en todos los centros educativos de la comunidad, a excepción de Almería.
Avisos de la Aemet en Córdoba
En la provincia de Córdoba, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene esta jornada el aviso amarillo por fuertes vientos en la Campiña cordobesa, con rachas de hasta 70 kilómetros por hora. En la Subbética, también aviso amarillo por fuertes vientos –fue naranja entre las 7.00 y 9.00 horas, con la previsión de rachas de 80 kilómetros por hora. En esta comarca, además, hay aviso amarillo por lluvias, con la previsión de hasta 60 litros en 12 horas, y 15 litros en una hora.
Para el jueves 5 de febrero, la Aemet ha activado el aviso amarillo por fuertes vientos en toda la provincia desde las 00.00 hasta las 18.00 horas, con rachas de 70 kilómetros por hora.
Más de 40 litros acumulados en la madrugada
A la espera de lo que depare la jornada, las primeras horas de la borrasca Leonardo han dejado más de 40 litros acumulados en algunos puntos de la provincia desde las 00.00 hasta las 9.00 horas. El municipio donde más ha llovido es Priego de Córdoba, con 41 litros; seguido de Doña Mencía, con 26,3 litros; y La Rambla, con 21,4.
Este es el balance de la borrasca en las estaciones de la Aemet, a las 9.00 horas:
- Priego de Córdoba: 41
- Doña Mencía: 26,3
- La Rambla: 21,4
- Montoro: 19,2
- Córdoba Aeropuerto: 19,2
- Fuente Palmera: 18
- Aguilar de la Frontera: 18
- Córdoba Prágdena: 17,6
- Cardeña: 16,8 litros
- Córdoba Guadanuño: 16,2
- Villanueva de Córdoba: 9
- Hinojosa del Duque: 6,3
- Valsequillo: 5,4
- Espiel: 0,2
- Benamejí: -
La previsión de litros en Córdoba cada hora
Atendiendo a la previsión de la Aemet, actualizada a las 10.00 horas del miércoles, las lluvias se mantendrán de forma persistente en Córdoba capital durante toda la jornada, con un total de 16,1 litros en las próximas horas –a la espera de los datos definitivos de las estaciones-.
Las lluvias más fuertes se esperan a las 11.00, 12.00 y 13.00 horas. Durante la tarde, habrá aguaceros a las 17.00, y las precipitaciones volverán con fuerza a partir de las 23.00 horas, y con mayor intensidad a primeras horas de la madrugada del jueves 5 de febrero.
Respecto al resto de la provincia, las mayores acumulaciones de agua se esperan en Priego de Córdoba, con una previsión de 38 litros más hasta el final de la jornada, lo que supondría un total de 79 litros, de confirmarse la previsión.
Araceli R. Arjona
El talud de La Canchuela preocupa a los vecinos de Majaneque
Según los vecinos de Majaneque, desde ayer a mediodía hasta ahora, el río ha subido unos dos metros, aunque están tranquilos por ese lado porque "aún faltan cuatro metros para que llegue hasta arriba". El principal temor es que el arreglo provisional realizado por el ayuntamiento en La Canchuela no pueda contener el agua que viene de la Sierra y el arroyo vuelva a desbordarse.
Poco tránsito en las calles
Las calles de Córdoba capital muestran escaso tránsito de vehículos y personas, algo en lo que tiene que ver el cierre de colegios y los avisos de la Aemet.
Parques cerrados en Córdoba
El Ayuntamiento mantiene cerrados los parques de la ciudad ante la previsión de lluvias persistentes y vientos.
Rafael Cobo
Cortada la carretera CO-7207 en Priego por el desbordamiento del río Salado
En el término municipal de Priego, según la información facilitada por la Diputación de Córdoba, se ha cortado la CO-7207 que une la aldea de El Tarajal con la CO-8209, en el punto kilométrico 1+500 por desbordamiento del río Salado.
Noelia Santos
El Imdeco prepara Vista Alegre
Trabajadores del Imdeco se afanan en la mañana de este miércoles en dejar preparado el pabellón de Vista Alegre. El palacio municipal de deportes se ha establecido como punto de encuentro en el caso de que se produzcan evacuaciones por el temporal. Pedro Urbano, encargado del espacio, explica que está "todo preparado", a la espera de los avisos de la Junta y de las necesidades de Cruz Roja.
