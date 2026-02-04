Condenado a cinco años de cárcel por apuñalar a un hombre con un cuchillo de cocina en la Fuensanta

La Audiencia provincial de Córdoba ha celebrado este miércoles el juicio a un acusado de apuñalar a otro hombre, dejándole clavado un cuchillo de cocina en el muslo, en el barrio de la Fuensanta. Este procesado ha aceptado la comisión de una tentativa de homicidio, por lo que finalmente se le han impuesto cinco años de prisión.

El acuerdo alcanzado entre las acusaciones y la defensa ha permitido finalizar la vista oral con la conformidad del encartado. En un primer momento, la Fiscalía solicitaba ocho años de prisión por un intento de homicidio y la acusación particular, 14 años de cárcel por una tentativa de asesinato. Finalmente, ha sido condenado por el primer delito y el tribunal le ha aplicado las circunstancias atenuantes de reparación del daño y de toxifrenia, por lo que le ha rebajado la pena.

Según detallan fuentes judiciales, el agresor ya ha abonado los 21.884 euros que se le reclamaban en concepto de responsabilidad civil, pero este miércoles se ha elevado esa cantidad hasta los 35.000 euros y también se ha comprometido a pagar los 13.116 euros restantes. Por otro lado, el procesado no podrá acercarse a la víctima, a una distancia inferior a 200 metros, a comunicar con ella por el plazo de nueve años, y permanecerá seis años bajo libertad vigilada. Queda por resolver si el tribunal le concede una suspensión de la condena.

Dos cuchillos de cocina

Al parecer, víctima y agresor son vecinos del barrio y habían sido amigos. El enfrentamiento habría surgido de forma previa a este ataque, tras coincidir en un local de ocio. En sus conclusiones provisionales, el Ministerio Fiscal relata que el procesado acudió a su domicilio para coger dos cuchillos de cocina y una tercera arma blanca, y bajó a la calle con un perro para esperar a sus amigos. Cuando llegaron, soltó al perro y se lanzó contra el perjudicado, "con la intención de acabar con su vida", portando los dos cuchillos.

Uno de estos cuchillos se cayó al suelo, pero con el otro le asestó dos puñaladas, dejándole el arma clavada en el muslo en la segunda agresión. Después, el procesado recuperó el segundo cuchillo. Fue entonces cuando "uno de los amigos, que había oído la llamada amenazante, impidió que continuara la agresión y le arrebató de las manos el segundo cuchillo, que lanzó a un arriate situado a medio metro del lugar de los hechos", detalla el Ministerio Público.