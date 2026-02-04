Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cabezas Carmona lanza en Córdoba Pepe de la Judería Foods, una experiencia gastronómica para otros profesionales

El grupo apuesta por la quinta gama para el canal horeca, combinando tradición, innovación y utilidad

Presentación de Pepe de la Judería Foods en la Hacienda Santa María.

Presentación de Pepe de la Judería Foods en la Hacienda Santa María. / Andrés Gaitán

Rafael Castro

Rafael Castro

Córdoba

La hostelería atraviesa una etapa de cambios profundos que exigen adaptabilidad, creatividad y eficiencia. En este contexto, el Grupo Cabezas Carmona, referente en la restauración cordobesa, da un paso adelante con el lanzamiento de Pepe de la Judería Foods, una marca de quinta gama dirigida exclusivamente a profesionales del sector horeca. Esta nueva línea traslada la experiencia y saber hacer del grupo a productos diseñados para facilitar el día a día de otros hosteleros, garantizando calidad, regularidad y una auténtica identidad gastronómica.

Proyecto nacido desde la experiencia

La presentación de Pepe de la Judería Foods tuvo lugar en la Hacienda Santa María, uno de los espacios para eventos más emblemáticos del grupo. Más que un simple acto de lanzamiento, el evento se concibió como una reunión estratégica e interna, donde directores y responsables de las distintas áreas del grupo pudieron conocer en profundidad un proyecto largamente gestado y que responde a una necesidad real del sector.

Productos de la nueva marca Pepe de la Judería Foods.

Productos de la nueva marca Pepe de la Judería Foods. / Andrés Gaitán

Miguel Cabezas, CEO del Grupo Cabezas Carmona, subrayó que este no es un proyecto improvisado». La marca surge de la observación de los cambios en la hostelería y de las dificultades cotidianas en cocina. «Nos preguntamos cómo podíamos aportar algo útil desde nuestra experiencia», afirmaba durante la presentación. Así nacen unos productos que buscan aportar regularidad, ahorro de tiempo y control de costes, sin renunciar a la esencia y autenticidad gastronómica que caracteriza al grupo.

Recetas honestamente elaboradas

Lola Carmona, otra de las voces clave en la iniciativa, insistía en que el enfoque de Pepe de la Judería Foods está lejos de la producción masiva sin alma. “No queríamos hacer un producto pensado para vender sin más. Queríamos recetas honestas, bien trabajadas, que ayuden de verdad a quien está al frente de una cocina”. Este compromiso se traduce en un catálogo de soluciones culinarias pensadas para facilitar el trabajo de chefs y restauradores, aportando valor sin comprometer la calidad ni el sabor.

Presentación de la nueva gama de productos para la hostelería del grupo Cabezas Carmona.

Presentación de la nueva gama de productos para la hostelería del grupo Cabezas Carmona. / Andrés Gaitán

Proyecto transversal

Durante la jornada de presentación, distintas áreas del grupo tomaron la palabra para contextualizar el proyecto desde todos sus ángulos. Belén Gallardo, directora general, explicó cómo Pepe de la Judería Foods se inserta en el proceso de crecimiento y diversificación que vive el Grupo Cabezas Carmona. El chef ejecutivo Juan Pedro Secaduras detalló los procesos de cocina y desarrollo de producto, garantizando que cada receta mantiene los estándares de calidad y autenticidad del grupo.

En el ámbito de comunicación y marketing, Vicente Ariza expuso el posicionamiento de la nueva marca, orientada a convertirse en un referente dentro del canal horeca. Por su parte, Alberto Gracia, responsable comercial, desgranó los diferentes formatos y líneas de producto, así como las ventajas competitivas que Pepe de la Judería Foods ofrece a los profesionales: facilidad de uso, consistencia en el resultado y optimización de recursos en cocina.

Con el lanzamiento de Pepe de la Judería Foods, el Grupo Cabezas Carmona logra trasladar toda su experiencia acumulada en restauración a un nuevo terreno: el de las soluciones gastronómicas para otros hosteleros. Esta apuesta representa un ejercicio de diversificación que no olvida sus raíces, convirtiendo la práctica diaria en cocina en un producto útil para el conjunto del sector hostelero. Así, la experiencia, el conocimiento y la pasión por la gastronomía se convierten en motor de innovación al servicio de los profesionales.

