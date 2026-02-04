La borrasca Leonardo provoca una rotura en el cauce el arroyo de Guadalbarbo y obliga a actuar al Ayuntamiento de Córdoba

La borrasca Leonardo ha causado este miércoles una rotura en cauce del arroyo de Guadalbarbo, a su paso por La Lancha, en las proximidades de Alcolea (Córdoba), lo que ha obligado a movilizar al personal de Emacsa y al área de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba. Los operarios trabajan junto a la gasolinera de Las Golondrinas para intentar salvar la situación.

Según el concejal de Infraestructuras, Miguel R. Madruga, se trata de tapar la grieta que se ha produdico para contener el arroyo porque "el agua estaba empezando a entrar en las parcelaciones". Para ello, han contratado una máquina excavadora de grandes dimensiones con la que están creando un nuevo dique a base de sacos con arena. "Esperamos que dé resultado, pero dependerá del caudal con el que baje el arroyo", ha comentado.

Las tareas de prevención en la zona de Alcolea empezaron ayer por la tarde con la retirada de árboles y ramas, para despejar el camino del río y de los arroyos. "Si la situación no se corrige con esta medida, habrá que recomendar el desalojo de las viviendas aunque esa parte la coordina la Junta de Andalucía", ha aseverado Madruga, que no obstante, confía en que no sea necesario.

La crecida del río Guadalquivir como consecuencia de la borrasca Leonardo ha provocado la entrada del agua en el aeropuerto de Córdoba, lo que ha convertido a la infraestructura en no operativa. Según acaba de informar Aena a este periódico, "ante la previsión de lluvia para los próximos días y el estado actual del campo de vuelo, el cierre del aeropuerto de Córdoba al tráfico aéreo se prolongará hasta que la situación mejore y la operativa de las aeronaves en sus instalaciones sea completamente segura". Por lo tanto, mañana ni llegarán ni saldrán los aviones de las compañías Binter y Vueling que hacen las conexiones con Gran Canaria y Barcelona, respectivamente. Fuentes de Binter han informado a CÓRDOBA de que ya se está informando a los pasajeros de que la conexión se hará desde Sevilla.

Pilar Cobos Bellido responde a la inseguridad de los vecinos por posibles robos El alcalde de Córdoba, José María Bellido, informa de que la Policía Nacional permanece en los puntos de control evitando accesos indebidos, robos o saqueos en las viviendas desalojadas. Así, se ha dirigido a los vecinos para indicarles que "no tiene sentido quedarse allí para vigilar una vivienda".