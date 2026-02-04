Efectos de la borrasca
La borrasca Leonardo provoca una rotura en el cauce el arroyo de Guadalbarbo y obliga a actuar al Ayuntamiento de Córdoba
Operarios de Infraestructuras y de Emacsa están colocando un dique con sacos de arena para frenar el agua
Última hora de las incidencias y la suspensión de la actividad lectiva anunciada por la Junta
La borrasca Leonardo ha causado este miércoles una rotura en cauce del arroyo de Guadalbarbo, a su paso por La Lancha, en las proximidades de Alcolea (Córdoba), lo que ha obligado a movilizar al personal de Emacsa y al área de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba. Los operarios trabajan junto a la gasolinera de Las Golondrinas para intentar salvar la situación.
Según el concejal de Infraestructuras, Miguel R. Madruga, se trata de tapar la grieta que se ha produdico para contener el arroyo porque "el agua estaba empezando a entrar en las parcelaciones". Para ello, han contratado una máquina excavadora de grandes dimensiones con la que están creando un nuevo dique a base de sacos con arena. "Esperamos que dé resultado, pero dependerá del caudal con el que baje el arroyo", ha comentado.
Las tareas de prevención en la zona de Alcolea empezaron ayer por la tarde con la retirada de árboles y ramas, para despejar el camino del río y de los arroyos. "Si la situación no se corrige con esta medida, habrá que recomendar el desalojo de las viviendas aunque esa parte la coordina la Junta de Andalucía", ha aseverado Madruga, que no obstante, confía en que no sea necesario.
Cancelados los vuelos del sábado del aeropuerto de Córdoba y habrá alternativas
La crecida del río Guadalquivir como consecuencia de la borrasca Leonardo ha provocado la entrada del agua en el aeropuerto de Córdoba, lo que ha convertido a la infraestructura en no operativa. Según acaba de informar Aena a este periódico, "ante la previsión de lluvia para los próximos días y el estado actual del campo de vuelo, el cierre del aeropuerto de Córdoba al tráfico aéreo se prolongará hasta que la situación mejore y la operativa de las aeronaves en sus instalaciones sea completamente segura".
Por lo tanto, mañana ni llegarán ni saldrán los aviones de las compañías Binter y Vueling que hacen las conexiones con Gran Canaria y Barcelona, respectivamente. Fuentes de Binter han informado a CÓRDOBA de que ya se está informando a los pasajeros de que la conexión se hará desde Sevilla.
Cortan el acceso al Puente Romano
Conservación de carreteras de Córdoba, dependiente de la Delegación Territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, ha procedido al corte al tránsito de peatones del Puente Romano de Córdoba por riesgo ante la subida del caudal del Río Guadalquivir a su paso por la ciudad.
En breve el Ayuntamiento colocará elementos para impedir el paso de peatones.
Palma del Río teme más inundaciones
El nivel del río Genil a su paso por Palma del Río está bajando mientras el caudal del Guadalquivir va en aumento, según los datos que arroja la web de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. En la localidad palmeña, confluyen los dos ríos por lo que el Ayuntamiento teme que el Guadalquivir no permita descargar con facilidad el caudal del Genil, haciendo que se aneguen nuevas zonas si la crecida del Guadalquivir es tan alta como se estima.
Bellido responde a la inseguridad de los vecinos por posibles robos
El alcalde de Córdoba, José María Bellido, informa de que la Policía Nacional permanece en los puntos de control evitando accesos indebidos, robos o saqueos en las viviendas desalojadas. Así, se ha dirigido a los vecinos para indicarles que "no tiene sentido quedarse allí para vigilar una vivienda".
Juanma Moreno abre las puertas a más evacuaciones en el entorno de Grazalema
Tras la evacuación al completo del municipio de Grazalema, el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha dejado la puerta abierta a que se amplie el perímetro de la evacuación y tengan que ser desalojadas más zonas. "Es posible y podría ser razonable pero a ver que nos trasladan los técnicos", apuntó.
En este sentido, será fundamental en la evolución el volumen de precipitaciones que se produzcan en los próximos días dado que si son de más intensidad puede empeorar la situación y que sean obligatorios más desalojos.
En cualquier caso, los más de 1.500 vecinos que han sido desalojados de Grazalema no volverán a sus hogares prácticamente en una semana. "Hasta el miércoles que pase este frente de borrascas y se pueda hacer un peritaje es complicado. Entonces se supervisará y se evaluará".
