Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo borrasca Leonardo CórdobaRiesgo extremo en el GuadalquivirAviso de la CHGDesalojos por zonasCamiones cisterna en Rute e IznájarAeropuerto cerradoEmbalsesEl tiempoCarreteras cortadasInundaciones de 2010
instagramlinkedin

Efectos de la borrasca

La borrasca Leonardo provoca una rotura en el cauce el arroyo de Guadalbarbo y obliga a actuar al Ayuntamiento de Córdoba

Operarios de Infraestructuras y de Emacsa están colocando un dique con sacos de arena para frenar el agua

Última hora de las incidencias y la suspensión de la actividad lectiva anunciada por la Junta

Rotura en el arroyo Guadalbarbo a su paso por La Lancha

Rotura en el arroyo Guadalbarbo a su paso por La Lancha

Manuel Murillo

Araceli R. Arjona

Araceli R. Arjona

La borrasca Leonardo ha causado este miércoles una rotura en cauce del arroyo de Guadalbarbo, a su paso por La Lancha, en las proximidades de Alcolea (Córdoba), lo que ha obligado a movilizar al personal de Emacsa y al área de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba. Los operarios trabajan junto a la gasolinera de Las Golondrinas para intentar salvar la situación.

Según el concejal de Infraestructuras, Miguel R. Madruga, se trata de tapar la grieta que se ha produdico para contener el arroyo porque "el agua estaba empezando a entrar en las parcelaciones". Para ello, han contratado una máquina excavadora de grandes dimensiones con la que están creando un nuevo dique a base de sacos con arena. "Esperamos que dé resultado, pero dependerá del caudal con el que baje el arroyo", ha comentado.

Noticias relacionadas y más

Las tareas de prevención en la zona de Alcolea empezaron ayer por la tarde con la retirada de árboles y ramas, para despejar el camino del río y de los arroyos. "Si la situación no se corrige con esta medida, habrá que recomendar el desalojo de las viviendas aunque esa parte la coordina la Junta de Andalucía", ha aseverado Madruga, que no obstante, confía en que no sea necesario.

En Directo
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las inundaciones del Guadalquivir a su paso por Córdoba, en directo | Última hora de la alerta por el aviso naranja de la Aemet por fuerte viento, desalojos y carreteras cortadas
  2. El río Guadalquivir entra en umbral naranja a su paso por Córdoba mientras sube el cauce a gran velocidad
  3. Córdoba cierra colegios e institutos el miércoles por la llegada de un río atmosférico 'excepcional' vinculado a la borrasca Leonardo
  4. El Ayuntamiento refuerza la vigilancia en Córdoba por las lluvias: 'Las previsiones que vienen son duras, viene mucha agua
  5. El Ayuntamiento habilita Vista Alegre como punto de encuentro en caso de evacuación por inundaciones en Córdoba
  6. Un 'cachito' de Málaga en Córdoba: abre en la ciudad el primer local especializado en camperos
  7. Ordenan el desalojo de toda la cuenca del Guadalquivir en Córdoba y nueve zonas inundables de la capital
  8. El Guadalquivir en Córdoba: comparación entre las riadas de 2010 y 2013 y la crecida actual por el paso de la borrasca Leonardo

Bellido avisa que el sábado por la noche "entramos en zona de riesgo" y que el río puede alcanzar el caudal de 2010

Bellido avisa que el sábado por la noche "entramos en zona de riesgo" y que el río puede alcanzar el caudal de 2010

El Reina Sofía pone el foco en la donación en vida: un gesto seguro que multiplica oportunidades

El aeropuerto de Córdoba cierra su pista con la vista puesta en los vuelos programados para el sábado

El aeropuerto de Córdoba cierra su pista con la vista puesta en los vuelos programados para el sábado

“Estoy aquí porque me da algo de tranquilidad’: vecinos de las parcelaciones viven horas de incertidumbre sin poder regresar a sus casas

“Estoy aquí porque me da algo de tranquilidad’: vecinos de las parcelaciones viven horas de incertidumbre sin poder regresar a sus casas

Sadeco desaloja el Centro de Bienestar Animal y traslada a más de 300 perros y gatos por el temporal

El Palacio de Congresos de Córdoba y el CSIC firman un protocolo para impulsar la celebración de eventos científicos

¿Dónde ha llovido más en Córdoba al paso de la borrasca Leonardo? Estos son los litros que han caído en 48 horas

El nivel del Guadalquivir no para de subir y llega ya a los 5,8 metros de crecida a su paso por Córdoba

El nivel del Guadalquivir no para de subir y llega ya a los 5,8 metros de crecida a su paso por Córdoba
Tracking Pixel Contents