La borrasca Leonardo obliga a los pantanos de Córdoba a desembalsar de forma generalizada

Prácticamente todos los embalses de la provincia de Córdoba se encuentran actualmente desembalsando agua como consecuencia de las intensas lluvias registradas durante la pasada semana por la borrasca Kristin y las precipitaciones asociadas al paso de la borrasca Leonardo en los últimos días.

Según los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), están liberando caudal los pantanos de Puente Nuevo (167,47 metros cúbicos por segundo), Sierra Boyera (60,96 m³/s), San Rafael de Navallana (172,84 m³/s), Yeguas (37,69 m³/s), Bembézar (103,20 m³/s) y Guadanuño (14,69 m³/s). Los únicos grandes embalses de la provincia que, por el momento, no están desembalsando son La Breña e Iznájar, los de mayor capacidad.

Aspecto actual del embalse de La Breña. / Manuel Murillo

A esta situación se suma la vigilancia sobre la cabecera del Guadalquivir en la provincia de Jaén, donde el embalse del Jándula está liberando agua a un ritmo de 24,14 metros cúbicos por segundo, un factor que influye directamente en el caudal del río a su paso por Córdoba.

Los embalses superan el 63%

En conjunto, los embalses cordobeses se encuentran al 63,03% de su capacidad, un nivel ligeramente superior a la media de la cuenca del Guadalquivir, situada actualmente en el 61,48%. Destaca especialmente el alto grado de llenado de algunos pantanos de menor tamaño, como Yeguas (93,72%), Martín Gonzalo (94,72%) y San Rafael de Navallana (91,58%), que superan ampliamente el 90% de su capacidad. Otros embalses como Guadanuño (88,77%) y Bembézar (87,91%) se aproximan también a esos valores.

El embalse del Guadalmellato tras el paso de la borrasca Kristin. / Manuel Murillo

La situación es algo más desahogada en los grandes pantanos de la provincia. Iznájar, el mayor embalse de Andalucía, se mantiene al 34,35% de su capacidad, mientras que La Breña supera ya el 58%, lo que permite, por ahora, una gestión más flexible de los caudales ante la continuidad de las lluvias.

Más lluvias para la semana que viene La próxima semana, del 9 al 15 de febrero, Andalucía afrontará un tiempo probablemente más lluvioso de lo normal para estas fechas, según la previsión de la Aemet. La excepción estaría en el extremo oriental de la comunidad, donde no se espera ese aumento de precipitaciones respecto a lo habitual. Además, la Aemet apunta a un ambiente más cálido de lo normal para este periodo, con temperaturas por encima de la media en buena parte de Andalucía. Se trata de una tendencia semanal y, por tanto, su evolución concreta dependerá del paso de frentes y de la distribución final de las lluvias.

Ronda pide "no bajar la guardia": "Son numerosos los desprendimientos en el núcleo urbano" El Ayuntamiento del municipio malagueño de Ronda ha incidido en la tarde de este miércoles, y ante el paso de la borrasca Leonardo, que "no podemos bajar la guardia, afrontamos la que sería la recta final del aviso rojo por fuertes lluvias y el amarillo por viento". "Son numerosos los desprendimientos en el núcleo urbano", ha señalado el Consistorio de Ronda en su perfil en redes social. Cabe recordar que unas 300 personas permanecen aisladas en zonas rurales de esta ciudad malagueña

Noelia Santos Renfe cancela todos los servicios ferroviarios de Andalucía excepto Córdoba-Madrid, Jaén-Madrid y C1 en Málaga Renfe acaba de actualizar la situación del servicio ferroviario de Andalucía. La empresa solo opera en estos momentos el AVE Córdoba-Madrid (realmente, el traslado en autobús a Villanueva de Córdoba y, de ahí, a la capital), el Media Distancia Jaén-Madrid y el Cercanías de Málaga C1. El resto de trenes no funcionan. No hay ni Alta Velocidad con Sevilla, Málaga y Granada, ni Media Distancia con Rabanales, Cádiz, Sevilla o Jaén.

Rafael Castro Cortada por inundaciones la carretera A-306 de El Carpio a Torredonjimeno y numerosas incidencias en el Alto Guadalquivir La carretera A-306 entre El Carpio y Torredonjimeno (Jaén) está cortada entre el kilómetro 1 y 4, a la altura de Maruanas, en la localidad cordobesa. El acceso principal se encuentra completamente anegado, impidiendo el tránsito normal y generando importantes problemas de movilidad para los residentes y usuarios habituales. No es la única incidencia que la borrasca Leonardo a su paso por Córdoba está dejando en la comarca del Alto Guadalquivir. Incidencias que están afectando tanto a las vías públicas dentro de los núcleos urbanos como a los principales accesos. [Lea aquí la noticia al completo]