La borrasca Leonardo obliga a los pantanos de Córdoba a desembalsar de forma generalizada

Todos los embalses salvo Iznájar y La Breña están soltando agua durante la jornada de hoy

Última hora de las incidencias y la suspensión de la actividad lectiva anunciada por la Junta

Desembalse en San Rafael de Navallana

Desembalse en San Rafael de Navallana

Diario CÓRDOBA

Adrián Ramírez

Adrián Ramírez

Prácticamente todos los embalses de la provincia de Córdoba se encuentran actualmente desembalsando agua como consecuencia de las intensas lluvias registradas durante la pasada semana por la borrasca Kristin y las precipitaciones asociadas al paso de la borrasca Leonardo en los últimos días.

Según los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), están liberando caudal los pantanos de Puente Nuevo (167,47 metros cúbicos por segundo), Sierra Boyera (60,96 m³/s), San Rafael de Navallana (172,84 m³/s), Yeguas (37,69 m³/s), Bembézar (103,20 m³/s) y Guadanuño (14,69 m³/s). Los únicos grandes embalses de la provincia que, por el momento, no están desembalsando son La Breña e Iznájar, los de mayor capacidad.

Aspecto actual del embalse de La Breña.

Aspecto actual del embalse de La Breña. / Manuel Murillo

A esta situación se suma la vigilancia sobre la cabecera del Guadalquivir en la provincia de Jaén, donde el embalse del Jándula está liberando agua a un ritmo de 24,14 metros cúbicos por segundo, un factor que influye directamente en el caudal del río a su paso por Córdoba.

Los embalses superan el 63%

En conjunto, los embalses cordobeses se encuentran al 63,03% de su capacidad, un nivel ligeramente superior a la media de la cuenca del Guadalquivir, situada actualmente en el 61,48%. Destaca especialmente el alto grado de llenado de algunos pantanos de menor tamaño, como Yeguas (93,72%), Martín Gonzalo (94,72%) y San Rafael de Navallana (91,58%), que superan ampliamente el 90% de su capacidad. Otros embalses como Guadanuño (88,77%) y Bembézar (87,91%) se aproximan también a esos valores.

El embalse del Guadalmellato tras el paso de la borrasca Kristin.

El embalse del Guadalmellato tras el paso de la borrasca Kristin. / Manuel Murillo

La situación es algo más desahogada en los grandes pantanos de la provincia. Iznájar, el mayor embalse de Andalucía, se mantiene al 34,35% de su capacidad, mientras que La Breña supera ya el 58%, lo que permite, por ahora, una gestión más flexible de los caudales ante la continuidad de las lluvias.

