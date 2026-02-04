La borrasca Leonardo deja en Córdoba capital los primeros desalojos en zonas inundables de Alcolea y el entorno del aeropuerto

El impacto del paso de la borrasca Leonardo por la provincia de Córdoba se dejó sentir este miércoles, sobre todo, en la Subbética y el Alto Guadalquivir, con lluvias persistentes que contribuyeron al desbordamiento de algunos ríos o arroyos, el desalojo de 300 personas en varios municipios, el corte de vías y carreteras con afectación al transporte y la movilidad. Tras realizar un balance de las incidencias en la región, la Junta de Andalucía decidió mantener este jueves la suspensión de las clases en hasta 25 localidades de la provincia, mientras que las aulas reabrirán en la capital y en el Norte.

En la capital cordobesa, durante todo el día se mantuvo una vigilancia extrema en zonas en riesgo de inundación, hasta que, al filo de la medianoche, el Ayuntamiento comenzó los primeros desalojos en viviendas de la parcelación de Guadalvalle, en el entorno del aeropuerto, y de Ribera Baja, en Alcolea, ante la crecida del río Guadalquivir, que por la tarde ya había superado el umbral rojo de peligro de desbordamiento.

Sin tráfico en las carreteras ni niños en las calles

A excepción de aquellos ciudadanos que acudían a sus centros de trabajo, Córdoba amaneció sin apenas tráfico de vehículos y sin niños ni jóvenes en las calles por el cierre de colegios, institutos y universidades. No hubo atascos ni acumulación de tráfico en las calles. El Cabildo Catedral cerró el Patio de Los Naranjos y la Torre Campanario como medida de precaución, aunque las visitas a la Mezquita-Catedral continuaron. Otras actividades culturales o de turismo también se cancelaron o se redujeron al mínimo.

El servicio de Emergencias 112 atendió al menos 56 incidencias en Córdoba este miércoles, incluida la madrugada, y relacionadas principalmente con acumulación de agua, problemas en carreteras y con la electricidad, y efectos, en general, de las lluvias persistentes. Así, Córdoba se sitúa en un nivel intermedio de incidencias respecto al resto de provincias andaluzas como Cádiz o Málaga.

Desalojos en la provincia

Las lluvias, eso sí, obligaron a llevar a cabo unos 300 desalojos en distintos municipios. Según el 112, a lo largo de este miércoles se procedió al desalojo de cuatro viviendas en Fuente Tójar, cinco familias tuvieron que abandonar sus domicilios en Baena ante el riesgo de derrumbe de un muro provocado por el temporal y a primera hora de la tarde se desalojaron cuatro viviendas en el Camino del Corvo, en Palma del Río, cuyos ocupantes fueron trasladados a un hotel. Una vivienda de la Aldea del Tarajal también tuvo que ser desalojada.

Varios miles de vecinos de Córdoba capital que viven en zonas inundables se mantuvieron pendientes por si el agua que se acumula procedente de embalses, del nacimiento del Guadalquivir, de la Sierra o la borrasca Leonardo les obligaba a abandonar sus casas. De hecho, la borrasca causó una rotura en el cauce del arroyo de Guadalbarbo, a su paso por La Lancha, en las proximidades de Alcolea, lo que obligó a movilizar al personal de Emacsa y al área de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba. Según el concejal de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, el agua estaba empezando a entrar en las parcelaciones. Para intentar revertir la situación se contrató una máquina excavadora de grandes dimensiones con la que están creando un nuevo dique a base de sacos con arena.

La vista del Gobierno municipal está puesta en los cauces de arroyos y ríos. En el caso de Majaneque, se está pendiente del arroyo La Canchuela, que se desbordó la semana pasada provocando la entrada de agua en varias viviendas. El Ayuntamiento arregló el talud roto que provocó el desbordamiento, una obra que, según el alcalde, José María Bellido, «por ahora está aguantando». Uno de los accesos a la barriada se tuvo que cortar por si terminara de romper el cauce.

Casavi

En todas las zonas propensas a inundarse hubo personal de Infraestructuras y de la Policía Local, que incluso instaló un punto de información para que acudan los vecinos que requieran ayuda en caso de evacuación. En Guadalvalle y Altea la Policía Local llamó casa por casa para ver cuántas personas hay, en qué situación de movilidad, si hay niños o animales en caso de que sea necesaria la evacuación. La Policía Local y Protección Civil se quedó en Majaneque y Las Cigüeñas toda la noche. Los trabajadores del Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco) dejaron todo preparado en el pabellón de Vistalegre ante su designación como punto de encuentro para los evacuados a consecuencia de posibles inundaciones. Vestuarios, gimnasios o la pista central quedaron limpios y operativos y a disposición de la Junta de Andalucía, que coordina las emergencias. Hasta el cierre de esta edición no se habían producido desalojos en la capital.

El río Guadalquivir superó el umbral rojo (nivel de peligro por desbordamiento) a su paso por Córdoba después de escalar a gran velocidad durante toda la jornada, según los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).

El río Zagrilla se desbordó a su paso por la zona de Genilla Baja de Priego de Córdoba e inundó varias viviendas y naves industriales ubicadas en los márgenes de la carretera provincial CO-8211. Por ello, el Ayuntamiento cortó el puente que da acceso al camino de El Barrio. Igualmente, toda la zona de La Vega se inundó por el desbordamiento del río Salado. En este caso, se vieron afectadas viviendas de segunda residencia y huertas.

Rafael Villena

El delegado de la Junta de Andalucía en Córdoba, Adolfo Molina, explicó que «hay mucha experiencia, sabemos en qué zonas hay que estar más atentos». Por ello entiende el delegado que «esto no será un episodio de una riada que viene de un momento a otro, podemos prever lo que va a pasar, estamos preparados».

El servicio ferroviario quedó totalmente suspendido debido al temporal. No circuló ningún tren de media distancia (incluido el servicio de Rabanales) y tampoco se pudo viajar en Avant, en el AVE entre Córdoba y Málaga y entre Córdoba y Sevilla y solo se garantizó el trayecto Madrid-Córdoba (con las alternativas en autobús desde Villanueva de Córdoba, establecido desde el accidente ferroviario de Adamuz). En el caso del Alvia Cádiz-Madrid se suprimió el trayecto Cádiz-Córdoba. En la estación de autobuses no se registraron cancelaciones ni incidencias destacadas, salvo en la línea M-222 Córdoba-Maruanas, que quedará sin servicio hasta nuevo aviso por el corte en la carretera A-306, mientras que la concesión VJA 999 Jaén-Córdoba mantendrá su ruta hasta Bujalance desviándose por la A-309 dirección Montoro para llegar a su destino.

Abren los colegios

Córdoba permanece bajo aviso amarillo y naranja por lluvia y viento, lo que implica riesgo bajo e intermedio, pero con necesidad de precaución. Las rachas de viento podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora en la Subbética y 70 en la Campiña y Pedroches.

Por ello, Córdoba capital y algunos municipios de la provincia (en especial la zona Norte, al completo) recuperan este jueves la actividad lectiva presencial en colegios e institutos, que volverá a desarrollarse en el horario habitual y sin incidencias, una vez confirmadas las condiciones de seguridad, según informó el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, tras la reunión del Comité Asesor del Plan Territorial de Emergencias de Andalucía este miércoles. Eso sí, no habrá jornada lectiva en al menos 25 municipios, todos los que coinciden con la alerta naranja de la Aemet. La Universidad de Córdoba decidió mantener la suspensión para evitar desplazamientos.

Varios vecinos en Guadalvalle, esta mañana. / A. J. González Comienzan los desalojos en Guadalvalle y Ribera Baja El Ayuntamiento de Córdoba ha comenzado a desalojar las viviendas de la parcelación de Guadalvalle (en el entorno del aeropuerto) y de Ribera Baja (Alcolea) ante la crecida del río Guadalquivir.

Se elevan a 118 las carreteras cortadas por inundaciones y la nieve afecta a otras 42 La evolución de la borrasca Leonardo esta tarde ha elevado a 118 el número de carreteras cortadas por inundaciones y desprendimientos, dos de ellas de la red principal y la mayoría localizadas en Andalucía, mientras que aquellas que están afectadas por la nieve han bajado a 42. Las dos vías de la red principal cortadas por las lluvias son la A-44, en Campillo de Arenas (Jaén) sentido Granada; y la A-48 en Vejer de la Frontera (Cádiz) sentido Tarifa. Precisamente la provincia de Cádiz sigue siendo la más afectada por las lluvias con hasta 44 vías intransitables, seguida de Jaén y Sevilla, con 17 y 15, respectivamente.

La borrasca Leonardo deja 3 muertos y miles de evacuados en Marruecos La borrasca Leonardo causó este miércoles la muerte de tres personas en Marruecos y miles de evacuados, mientras que en España y Portugal aumentaron los desalojos debido a las inundaciones y crecida de los ríos ocasionadas por las intensas precipitaciones. Dos mujeres y una niña fallecieron este miércoles en la localidad de Beni Arous, en la provincia de Larache, en el noroeste de Marruecos, afectada por el temporal, tras el derrumbe de una vivienda provocado por un deslizamiento de tierra debido a las fuertes lluvias. Fuentes locales contactadas por EFE y medios marroquíes informaron de que el suceso se produjo como consecuencia de los desprendimientos registrados en la zona en las últimas semanas, debido a las intensas precipitaciones que afectan a la región.