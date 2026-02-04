El Ayuntamiento presenta el primer borrador del Plan Córdoba Digital 2030 para abrirlo a la participación ciudadana

El Ayuntamiento de Córdoba ha presentado el primer borrador del Plan Córdoba Digital 2030, un documento estratégico que marcará la hoja de ruta de la transformación digital de la ciudad y que será sometido a un proceso participativo con distintos sectores de la sociedad cordobesa. Así lo ha anunciado la teniente de alcalde delegada de Modernización Digital, Lourdes Morales, durante una comparecencia en la sala de prensa municipal.

Un plan alineado con la Agenda Córdoba 2030

Según ha explicado Morales, el Plan Córdoba Digital se enmarca en la Agenda Córdoba 2030 y desarrolla específicamente su eje 1, con el objetivo principal de mejorar la vida de la ciudadanía y de quienes visitan la ciudad mediante la integración de tecnología avanzada en la Administración pública y en la gestión urbana. La responsable municipal ha señalado que el Ayuntamiento tiene la obligación de afrontar los retos de la transformación digital para no quedarse atrás y responder a las necesidades de la ciudadanía, en línea con las directrices europeas y globales.

Tres ejes para la transformación digital de la ciudad

El plan se articula en tres grandes ejes que agrupan tanto medidas ya en marcha como nuevas actuaciones previstas. El primero se centra en el desarrollo de servicios digitales cercanos y útiles a la ciudadanía, con el objetivo de simplificar trámites y gestiones mediante la reingeniería de procesos, el uso de aplicaciones y plataformas digitales y la mejora progresiva de los sistemas municipales. En este ámbito, Morales ha destacado el avance que ha supuesto la independencia tecnológica del Ayuntamiento respecto a otras administraciones, lo que permite seguir mejorando las plataformas digitales municipales.

El segundo eje aborda la ciudad digital hiperconectada, con actuaciones orientadas al impulso de infraestructuras de sensorización que permitan recoger datos para mejorar la gestión pública y el funcionamiento de la ciudad. Estas infraestructuras facilitarán una gestión más eficiente de los servicios municipales y abrirán la puerta al desarrollo de nuevos servicios y modelos de negocio, contribuyendo al impulso de la economía local. En este eje se incluye también el desarrollo del gemelo digital, una arquitectura que permitirá mejorar servicios públicos y realizar previsiones sobre futuros proyectos, y que ya se está trabajando en colaboración con la Gerencia Municipal de Urbanismo.

El tercer eje está orientado a la capacitación digital vinculada a la industria 4.0 y a la tecnología para la logística, en estrecha relación con la Base Logística del Ejército de Tierra. En este ámbito, el Ayuntamiento ha puesto en marcha programas de formación y capacitación digital en colaboración con la Universidad de Córdoba y el sector privado, dentro de un modelo de cooperación público-privada.

Un borrador elaborado con aportaciones internas y de expertos

El primer borrador del Plan Córdoba Digital 2030 ha sido elaborado por un comité redactor integrado por personal de la Delegación de Modernización Digital, con el apoyo de la consultora ISERTI. Para su redacción se ha realizado un trabajo previo de consultoría con todas las delegaciones municipales y empresas públicas, recogiendo necesidades y propuestas de los distintos servicios.

Además, el documento ha contado con las aportaciones de la Comisión Permanente Delegada del Plan, un órgano de gobernanza formado por representantes municipales y expertos externos, entre ellos el presidente del Consejo Social de la ciudad, Gabriel Pérez Alcalá; el vicerrector de Transformación Digital de la Universidad de Córdoba, Sebastián Ventura; el expresidente de Google España y Portugal y actual presidente del Instituto Superior para el Desarrollo de Internet, Javier Rodríguez Zapatero; así como responsables de la Delegación de Modernización Digital y de la Comisión de Transformación Digital de SECO.

Próximo paso, mesas de trabajo con agentes sociales

Una vez elaborado este primer borrador, el siguiente paso será presentar el plan a los agentes sociales de la ciudad, incluyendo al sector empresarial, sector público, expertos en transformación digital, grupos políticos y sindicatos. Estas aportaciones se recogerán a través de mesas de trabajo que se convocarán en las próximas semanas y que se han configurado en coordinación con el equipo responsable de la Agenda Córdoba 2030.

Lourdes Morales ha subrayado que el Plan Córdoba Digital 2030 no es una mera declaración de intenciones, sino un instrumento de gestión sostenible y alineado con los objetivos europeos de transformación digital, con la finalidad última de mejorar la vida de la ciudadanía cordobesa y de quienes visitan la ciudad a través de la tecnología. La teniente de alcalde ha avanzado que el objetivo es que la versión definitiva del plan esté publicada antes de final de año.