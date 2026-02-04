Social
El Ayuntamiento de Córdoba comunica la fecha en la que se podrán reservar las fechas para las bodas civiles de 2027
Los enlaces se celebrarán en el Alcázar de los Reyes Cristianos y en el salón de plenos municipal
El Ayuntamiento de Córdoba abrirá el próximo martes, 10 de febrero, el plazo para reservar fecha de cara a la celebración de matrimonios civiles en el año 2027. Según ha informado el Consistorio en una nota, a partir de las 10.00 horas del martes se abre el plazo de reserva. Para proceder al trámite, se podrá hacer "bien a través de la oficina virtual (https://oficinavirtual.cordoba.es), haciendo clic sobre el anuncio específico y accediendo al formulario que deberá cumplimentar, bien telefónicamente, en el número 957.499.918 (Gabinete de Protocolo)".
Los matrimonios civiles se celebran en dos espacios: en el Alcázar de los Reyes Cristianos y en el salón de plenos del Ayuntamiento de Córdoba. En el primer caso, las ceremonias se realizan los viernes y sábados por la tarde, mientras que en la sede del edificio de Capitulares se hacen los miércoles reservados a tal efecto, en horario de mañana.
[Pulse aquí para acceder al formulario de la oficina virtual]
